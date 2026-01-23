De nieuwe generatie is AI beu en herontdekt dit vergeten plezier uit 2016.

Wat als ware luxe in 2026 zou betekenen... leven zonder algoritmes? Terwijl kunstmatige intelligentie belooft elk aspect van het dagelijks leven te optimaliseren, kiest een deel van de jongeren voor een compleet andere weg: die van eenvoud, authenticiteit en een vreugdevolle herontdekking van een niet zo ver verleden, maar wel een tijdperk dat al tot mythes is verheven.

Wanneer de sterren de vlam van 2016 opnieuw aanwakkeren.

De afgelopen maanden is er een golf van nostalgie over sociale media gegaan, maar niet zomaar een soort. Het is niet alleen een terugkeer naar vintage trends: het is een fascinatie voor 2016 , gezien als een gouden tijdperk van digitale technologie – spontaner, luchtiger, menselijker. Wat vooral opvalt, is dat deze beweging wordt versterkt door bekende persoonlijkheden. Sterren zoals het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber en de Amerikaanse actrice, producer en zakenvrouw Reese Witherspoon delen hun herinneringen aan die periode en laten kleurrijke looks, onbewerkte selfies en een vrolijk imperfecte esthetiek herleven. Hun deelname geeft enorm veel zichtbaarheid aan dit verlangen om het rustiger aan te doen en een gevoel van frisheid te herontdekken dat tegenwoordig vaak ontbreekt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Een generatie die 2016 met verwondering ontdekt.

Deze terugkeer naar 2016 is niet alleen voor degenen die dat tijdperk hebben meegemaakt. Veel jongeren ontdekken het bijna alsof het een parallel universum is. Voor hen staat dat jaar symbool voor een gemoedelijker, minder strategisch internet, waar mensen postten voor de lol in plaats van om succes te behalen. Ze verwonderen zich over de Snapchat-filters van weleer, de aanstekelijke pop-afspeellijsten en de gedurfde modestijlen, die ze ervaren als een verademing in een heden dat vaak als te serieus, te geoptimaliseerd en te gestructureerd wordt beschouwd.

"Eanaloge levensstijlen": een reactie op digitale verzadiging

Naast de beelden en herinneringen is er vooral een nieuwe levensstijl in opkomst: die van de "analoge levensstijl". Het is meer dan een tijdelijke "digitale detox", het is een echte verandering in gewoontes. Lezen op papier, met de hand schrijven, naar vinylplaten luisteren, een dagboek bijhouden, koken zonder apps, eenvoudige apparaten gebruiken... deze handelingen worden bewuste, bijna bekrachtigende keuzes. Ze stellen ons in staat om opnieuw contact te maken met een langzamer tempo, met aanraking, met mindfulness en bovenal met een gevoel van zelfbewustzijn.

Geconfronteerd met spraakassistenten, geautomatiseerde aanbevelingen en beslissingen die steeds vaker aan algoritmes worden overgelaten, ervaren veel jongeren inderdaad een soort vermoeidheid. Het gevoel dat ze niet langer echt kunnen kiezen, niet langer echt zelf kunnen nadenken, wordt een zware last. Door terug te grijpen naar meer handmatige, eenvoudigere handelingen proberen ze de controle over hun dagelijks leven terug te winnen, de controle over hun acties, hun vrijetijdsbesteding en hun tijd.

2016, meer dan een jaar: een gemoedstoestand

Deze terugkeer naar 2016 is daarom niet zomaar een retro-rage. Het belichaamt een diep verlangen om de rol van technologie in het leven opnieuw in balans te brengen. De nieuwe generatie wijst digitale technologie niet af, maar wil dat het een hulpmiddel blijft, geen automatische piloot. Door de waarde van eenvoudige genoegens, zintuiglijke ervaringen en vreugdevolle imperfectie te herstellen, herdefinieert ze wat het betekent om voluit te leven in het tijdperk van AI.

Kortom, 2016 werd een symbool: dat van een zachtere, speelsere en menselijkere relatie met de verbonden wereld. Een inspirerende uitnodiging om te vertragen, keuzes te maken en bovenal van elk moment te genieten.