Deze beelden van een Amazone-stam, die nog nooit eerder gefilmd zijn, gaan viraal.

Maatschappij
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Sarah Begum/Pexels

De Amerikaanse ecoloog en auteur Paul Rosolie heeft een unieke prestatie geleverd door voor het eerst een Amazone-stam te filmen die volledig geïsoleerd is van de moderne wereld. Deze beelden van de Nomoles, gefilmd op afstand in het Peruaanse Amazonegebied, onthullen een oeroud volk dat bedreigd wordt door de beschaving.

Wereldpremière in het Peruaanse Amazonegebied

Na twintig jaar onderzoek is Paul Rosolie tot op een paar honderd meter van de Nomoles gekomen, een volk dat alleen bekend was van vage, onscherpe foto's. De beelden tonen krijgers, bewapend met pijl en boog, die vanaf een strand aandachtig observeren, in een voelbare spanning. Voor het eerst was niemand erin geslaagd dit te bereiken: "Het is een wereldprimeur", bevestigde Paul Rosolie onlangs in een podcast.

Een gespannen maar vreedzame ontmoeting.

In de video is te zien hoe de inheemse bevolking van wantrouwen overgaat naar zichtbare ontspanning: nieuwsgierige blikken, het uitwisselen van gebaren, zelfs gelach op respectvolle afstand. De Amerikaanse ecoloog en auteur beschrijft een elektrische sfeer waarin hij een salvo pijlen vreesde, voordat nieuwsgierigheid de overhand kreeg op vijandigheid. Deze Nomoles vertegenwoordigen de naar schatting 200 'ongecontacteerde' groepen wereldwijd, voornamelijk in het Braziliaanse en Peruaanse Amazonegebied.

Oude volkeren worden ernstig bedreigd.

Deze stammen leven in volkomen isolement en zijn zich niet bewust van de wereld om hen heen. Direct contact kan fataal zijn: onbekende microben die een immuunsysteem aanvallen dat niet is aangetast door moderne ziekten. Paul Rosolie en andere specialisten luiden daarom de alarmbel over dit gevaar, aangezien ontbossing en侵犯 hun voortbestaan bedreigen.

Het doel is niet om het filmen of storen van de dieren aan te moedigen, maar eerder om hun bestaan van een afstand en met respect te documenteren, om ons eraan te herinneren dat onze planeet nog steeds grotendeels onontdekte gebieden kent. Door ze zonder inmenging te observeren, kunnen we verwondering en bewustzijn opwekken: de wereld is immens, kwetsbaar en nog lang niet volledig begrepen.

Een getuigenis die de wereld schokt.

Deze online gedeelde beelden zorgen voor veel ophef en herinneren ons aan het vergeten bestaan van volkeren die al millennia lang ongerept zijn gebleven. De prestatie van de Amerikaanse ecoloog en auteur Paul Rosolie, die hij omschreef als "de meest intense ervaring" van zijn leven, vergroot het bewustzijn van de dringende noodzaak om deze laatste bolwerken van ongerepte natuur te beschermen.

Kortom, dit is een krachtig pleidooi om hun vrijwillige isolatie te respecteren voordat het te laat is, zodat deze oude volkeren volgens hun tradities en in hun eigen tempo kunnen blijven leven, ver weg van de bedreigingen van de moderniteit. Observeren van een afstand, documenteren zonder te verstoren, betekent erkennen dat bepaalde delen van de wereld onaangeraakt moeten blijven, niet uit nieuwsgierigheid, maar voor hun voortbestaan en dat van de biodiversiteit die ze eeuwenlang hebben bewaard.

Als schrijver verken ik schoonheid, mode en psychologie met gevoeligheid en nieuwsgierigheid. Ik geniet ervan de emoties die we ervaren te begrijpen en een stem te geven aan degenen die ons helpen onszelf beter te begrijpen. In mijn artikelen streef ik ernaar de kloof tussen wetenschappelijke kennis en onze dagelijkse ervaringen te overbruggen.
