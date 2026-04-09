Een influencer wordt ervan beschuldigd AI te hebben gebruikt om haar hoofd op het lichaam van een model te plaatsen.

Op sociale media is een controverse ontstaan nadat een Amerikaanse influencer ervan werd beschuldigd kunstmatige intelligentie te hebben gebruikt om een afbeelding te bewerken en deze als haar eigen werk te presenteren. De zaak, die online breed wordt besproken, roept vragen op over het gebruik van AI bij het creëren van visuele content.

Een afbeelding die centraal staat in de controverse.

De Amerikaanse influencer Lauren Blake Boutilier wordt door model Tatiana Elizabeth beschuldigd van het gebruik van een met kunstmatige intelligentie bewerkte afbeelding. Volgens online berichten toont de foto een lichaam dat lijkt op dat van het model, met identieke visuele elementen, waaronder de kleding, pose en achtergrond.

Tatiana Elizabeth beweerde dat de originele foto enkele jaren eerder tijdens een sportevenement was genomen. Ze wees er ook op dat het bericht suggereerde dat de influencer een tennistoernooi in Miami had bijgewoond, terwijl de originele foto naar verluidt tijdens de US Open was gemaakt. De vergelijking tussen de twee afbeeldingen, die veelvuldig op sociale media werd gedeeld, leidde al snel tot sterke reacties.

Kunstmatige intelligentie centraal in discussies

Geconfronteerd met kritiek gaf Lauren Blake Boutilier uiteindelijk toe dat de afbeelding afkomstig was van een contentcreatieproces met behulp van kunstmatige intelligentie. In een bericht op haar Instagram-account bood de influencer haar excuses aan en verklaarde dat ze niet de intentie had gehad om een afbeelding van een andere contentmaker te gebruiken. Ze zegt na de controverse contact te hebben opgenomen met Tatiana Elizabeth en geeft aan dat ze via haar team de controle over gepubliceerde content wil versterken.

Een controverse die ethische vragen opnieuw aanwakkert.

De zaak heeft op sociale media veel reacties uitgelokt, waarbij sommige gebruikers hun bezorgdheid uiten over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de productie van afbeeldingen. De snelle ontwikkeling van tools voor het bewerken of genereren van beelden roept vragen op over intellectueel eigendom, de authenticiteit van de inhoud en de bescherming van het werk van makers. Verschillende experts wijzen erop dat door AI gegenereerde of bewerkte afbeeldingen soms bestaande elementen hergebruiken, wat mogelijk kan leiden tot conflicten over het gebruik van de originele gegevens.

Het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie in digitale communicatie verandert de manier waarop beelden worden geproduceerd. Contentmakers moeten steeds vaker de herkomst van de gebruikte beelden specificeren om verwarring of geschillen te voorkomen. Deze casus illustreert de uitdagingen die de snelle evolutie van digitale tools met zich meebrengt, met name op het gebied van transparantie en respect voor creatief werk.

Samenvattend onderstreept de situatie het belang van gecontroleerd gebruik van AI-tools, met name in een context waarin de grens tussen echte en gegenereerde content soms moeilijk te onderscheiden is.