"Kabul Vibes": het vertelt het verhaal van het dagelijks leven van Afghaanse vrouwen onder het Talibanregime, ondanks het gevaar.

Via korte video's die ze op Instagram, TikTok en YouTube plaatst, deelt een Afghaanse vrouw, bekend als @kabul__vibe, haar dagelijks leven in Kabul. Achter deze beelden van het dagelijks leven schuilt een waardevol getuigenis, dat ondanks de risico's wordt uitgezonden, waardoor we de realiteit van miljoenen vrouwen in Afghanistan beter kunnen begrijpen.

Een kijkje in het leven van Afghaanse vrouwen

Sinds de Taliban in augustus 2021 weer aan de macht kwamen, zijn de rechten van vrouwen aanzienlijk beperkt. In deze context heeft @kabul__vibe ervoor gekozen om haar dagelijks leven te delen op sociale media. Haar video's geven een inkijkje in het dagelijks leven, uitstapjes in de stad en gesprekken met andere vrouwen, en bieden zo een blik op een zelden geziene realiteit. Haar content gaat verder dan simpele vlogs: het geeft een stem aan vrouwen die ondanks de obstakels volhouden en laat de wereld kennismaken met een dagelijks leven dat vaak wordt gereduceerd tot een paar nieuwsfoto's.

Sociale media, een essentiële ruimte voor expressie.

Door op meerdere platformen te posten, bereikt deze vrouw een internationaal publiek. De formats variëren afhankelijk van het platform: langere video's op YouTube, meer spontane clips op TikTok of berichten op Instagram. Deze digitale aanwezigheid maakt deel uit van een bredere beweging. Veel Afghaanse vrouwen gebruiken sociale media nu om hun verhalen te delen, ambachtelijke bedrijven op te zetten of hun creaties te verkopen. Nu de werkgelegenheid afneemt, wordt internet ook een manier om een zekere mate van onafhankelijkheid te behouden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Daily Vlog/Life in Afghanistan/Afghan Woman (@kabul__vibe)

Getuigen ondanks de risico's

Het publiceren van dit soort content is niet zonder gevolgen. Vrouwen die zich online publiekelijk uitspreken, kunnen te maken krijgen met bedreigingen, intimidatie of represailles. Mensenrechtenorganisaties melden een toegenomen toezicht op content die door Afghaanse vrouwen wordt gepubliceerd. Om de gevaren te beperken, kiezen velen ervoor anoniem te blijven, een pseudoniem te gebruiken, hun locatie niet prijs te geven of hun gezicht niet te tonen. Elke post is dus het resultaat van een delicate balans tussen de wens om te getuigen en de noodzaak om de eigen veiligheid te beschermen.

Nog een afbeelding van Afghanistan

De video's van @kabul__vibe bieden een ander perspectief op het land. Ze tonen momenten van verbondenheid, alledaagse routines en leefruimtes die vaak over het hoofd worden gezien in traditionele nieuwsberichten. Zonder de moeilijkheden te bagatelliseren, herinneren ze ons eraan dat achter de statistieken vrouwen schuilgaan met dromen, projecten, passies en een ongelooflijk aanpassingsvermogen. Deze benadering helpt ons hun realiteit beter te begrijpen en stereotypen te doorbreken.

Een vorm van verzet die ook de vorm aanneemt van digitale technologie.

Tegenwoordig vormen sociale media een van de weinige plekken waar sommige Afghaanse vrouwen zich nog kunnen uiten. Zonder openbare demonstraties of officiële platforms worden hun telefoons een middel om hun verhaal te vertellen, het collectieve geheugen te bewaren en verbonden te blijven met de rest van de wereld. De reis van @kabul__vibe illustreert deze nieuwe vorm van verzet, discreet maar krachtig. Door ondanks de moeilijkheden te blijven posten, herinnert ze ons eraan dat een stem, zelfs achter een scherm, een realiteit aan het licht kan brengen die velen weigeren te zien.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Daily Vlog/Life in Afghanistan/Afghan Woman (@kabul__vibe)

Het verhaal van @kabul__vibe benadrukt de moed van vele Afghaanse vrouwen die er elke dag voor kiezen om hun verhaal niet in de vergetelheid te laten raken.