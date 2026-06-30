Deze Argentijnse politieagente gaf borstvoeding aan een ondervoed baby'tje; haar daad heeft het hele land ontroerd.

Het is een scène die harten tot ver buiten de Argentijnse grenzen heeft geraakt. Tijdens haar dienst in een kinderziekenhuis aarzelde een Argentijnse politieagente geen moment om een uitgehongerde baby te helpen. Geleid door haar moederinstinct en plichtsbesef, knoopte ze haar blauwe uniform open om de snikkende baby te voeden alsof het haar eigen kind was. Deze daad van toewijding, die als heldhaftig wordt beschouwd, heeft wereldwijd weerklank gevonden.

Wanneer een politieagente een baby in nood borstvoeding geeft

Over het algemeen is de rol van politieagenten het handhaven van de orde, het waarborgen van de veiligheid van burgers en het beschermen van hen in tijden van gevaar. Het is meer een roeping dan een baan die je zomaar op de middelbare school kiest. Bovendien heeft een Argentijnse politieagente haar bekwaamheid in het veld ruimschoots bewezen en de taken die in haar arbeidscontract staan, overtroffen. Als toonbeeld van moed en empathie reageerde ze als een moeder op een overstuur kind.

De naam van deze beschermengel, vermomd als politieagente? Celeste Ayala. Ze was aan het werk in het kinderziekenhuis Sor Maria Ludovica, niet ver van Buenos Aires, toen ze gehuil hoorde. Door de intensiteit en intonatie interpreteerde ze het meteen als een noodkreet. Het klonk als een SOS. Bezorgd luisterde de jonge vrouw meer naar haar hart dan naar de wet en zette ze al haar middelen in voor een kind in kritieke toestand.

Voordat ze dit initiatief nam, informeerde ze bij de ziekenhuisdirectie naar de situatie van deze baby, wiens nood duidelijk zichtbaar was. Het kind was door verwaarlozing van zijn moeder gescheiden en werd opgevangen door de sociale dienst. Als jongste van zes kinderen ontbrak het hem aan iets essentieels: voeding. "Ik merkte dat hij honger had omdat hij steeds zijn hand in zijn mond stopte, dus vroeg ik haar om hem vast te houden en hem borstvoeding te geven," legde ze uit aan de website Cronica .

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door CNN (@cnn)

Een dappere daad die al snel viraal ging.

De foto van de politieagente die haar baby borstvoedt alsof het haar eigen kind is, heeft online veel mensen diep geraakt. Het officiële bericht is meer dan 100.000 keer gedeeld en heeft het vertrouwen in de mensheid bij de kijkers hersteld. Het was de collega van de jonge vrouw, Marcos Heredia, die deze bewonderenswaardige daad zo breed mogelijk wilde delen als blijk van waardering.

"Ik wil deze prachtige daad van liefde die je vandaag hebt verricht met deze baby die je niet kende, maar voor wie je zonder aarzeling als een moeder optrad, openbaar maken. Het kon je niet schelen dat hij vies was of stonk... Zoiets zie je niet elke dag," zei hij in de beschrijving, waarmee hij het zeldzame karakter van deze reddingsactie benadrukte.

In de reacties overlaadden internetgebruikers de politieagente met lof en lovende woorden voor haar nobele daad. Ze werd vergeleken met een weldoener, zelfs een afstammeling van God, en ontving een stortvloed aan complimenten. "Onze wereld heeft overal dit soort empathie nodig," "Ik heb zoveel respect voor deze vrouw, ik had niet kunnen doen wat zij deed."

Internetgebruikers, die vaak hard oordelen over vrouwen die hun borsten ontbloten, overlaadden het gebaar met lof. Te midden van deze golf van vriendelijkheid betreurden sommigen echter dat deze daad alleen in tragische omstandigheden wordt geprezen. De Fransen laten hun mening duidelijk blijken: in hun land zou deze daad zeker bestraft, berispt of zelfs voor de rechter gebracht zijn.

Een welverdiende promotie voor de betreffende politieagente.

De hoofdrolspeelster in deze daad van vriendelijkheid verwachtte geen beloning of eretitel. Ze deed wat ze dacht dat goed was voor dit mishandelde kind, dat in een verkeerd gezin was geboren. Ze handelde puur uit solidariteit, zonder per se zo'n golf van vriendelijkheid te verwachten. Terwijl ze felicitaties ontving van vele vreemden, ontroerd door het "goede nieuws", kreeg de politieagente ook een promotie binnen haar eenheid.

De hoogste autoriteiten van de provincie Buenos Aires hebben Celeste Ayala officieel bevorderd tot sergeant. Deze onverwachte carrièrestap voor deze vrouw, die in korte tijd een bron van nationale trots en zelfs een toonbeeld van moed is geworden, is een belangrijke vooruitgang.

Hoewel borstvoeding nog steeds als een "schending van de zedelijkheid" wordt beschouwd, wees deze Argentijnse politieagente er snel op dat het in de eerste plaats een essentiële behoefte is. Het is geen provocatie of exhibitionisme; het is fysiologisch. Het is een geschenk van het vrouwelijk lichaam, en de politieagente bood het aan dit kleine meisje dat het hard nodig had.