"Ik dacht dat het me hielp": haar getuigenis over alcohol en emotionele gevoeligheid lokt reacties uit.

Er wordt vaak gezegd dat alcohol remmingen wegneemt en zelfs de meest verlegen mensen bevrijdt. We drinken een paar glazen om contact te leggen met anderen, makkelijker de afstand te overbruggen en relaties op te bouwen zonder naar de juiste woorden te hoeven zoeken. Alcohol wordt constant gepresenteerd als een 'sociaal' drankje en geeft de illusie dat we er op feestjes extraverter van worden, terwijl het ons in werkelijkheid van binnenuit verandert. Het brengt ons misschien dichter bij anderen, maar het zorgt er vooral voor dat we afstand nemen van onszelf. Dit is de observatie van Tatjana van het account @tatjanova_.

Alcohol en overgevoeligheid gaan niet goed samen.

's Avonds, op een afscheidsfeestje, na het werk of tijdens een verjaardagsdiner, vult de alcohol de glazen en wedijvert met het heilige bronwater. Deze drank, waarvan het alcoholpercentage in graden wordt gemeten, zou de spanning verlagen en hardnekkige verlegenheid verdrijven. Onder invloed ervan benaderen van nature timide mensen zonder aarzeling vreemden en beginnen ze aan eindeloze monologen, terwijl ze normaal gesproken zouden zwijgen.

Alcohol wordt gebruikt om contact te leggen met anderen, of zelfs als remedie voor introverten, en het lost alle remmingen op. We nemen vaak een glas of twee in de hoop wat losser te worden en uit onze comfortzone te stappen. En dan, aan het einde van de avond, vertrekken we met een contactenlijst zo lang als onze arm, waarvan we ons de volgende dag niets meer herinneren. Alcohol lijkt als een soort 'lijm' tussen mensen te werken.

Dat dacht Tatjana van het account @tatjanova_ voordat ze de misleiding, de oplichterij, doorhad. In een inzichtelijke post die veel weerklank vond, somt ze de schadelijke effecten van alcohol op gevoelige persoonlijkheden op, met name vrouwen. Hoewel alcohol de indruk kan wekken dat je ongeremd bent en extraverter overkomt op anderen, is het in werkelijkheid slechts een placebo. Erger nog, het is gif voor persoonlijke groei. "Als je gevoelig bent, helpt alcohol je niet; het zorgt er juist voor dat je langzaam van jezelf vervreemdt", legt de content creator uit, die coaching aanbiedt om mensen te helpen hun gevoeligheid te beheersen.

De bijwerkingen van alcohol bij gevoelige personen

We kennen allemaal de lichamelijke gevolgen van alcohol: de misselijkheid bij het wakker worden, een wazig gevoel in het hoofd, een opkomende migraine, het gevoel alsof alles in slow motion is vastgelopen. We betreuren het dat we de betekenis van het woord 'matigheid' zijn vergeten. Over het algemeen kom je niet ongeschonden uit een avondje flink drinken.

Hoewel de biologische effecten van alcohol goed gedocumenteerd zijn en soms met aspirine verlicht kunnen worden, blijft de impact ervan op de geest relatief onbekend. Beoefenaars van de zogenaamde 'spirituele' geneeskunde, zij die zich met het goddelijke bezighouden, spreken er zelfs over als een 'subtiel oplosmiddel'. Tatjana, van haar kant, put uit haar eigen ervaring om op te sommen wat alcohol allemaal in ons verstikt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Tatjana ✧ emotie • lichaam • vrouwelijkheid (@tatjanova_)

"Het versterkt juist datgene wat je probeert te kalmeren."

In de hectiek van het moment laten we ons meeslepen, we stoppen met onszelf vragen te stellen en onze innerlijke stem lijkt stil te zijn. Onze enige zorg is het beheren van de afspeellijst op de speaker. We zijn niets anders dan blijdschap en euforie. Maar wanneer de alcohol is uitgewerkt, komen de emoties in versterkte vorm weer naar boven. "Angst, leegte, verdriet, overanalyseren: het komt allemaal weer terug", merkt de content creator op.

"Hij zorgt ervoor dat je intensiteit verwart met authenticiteit."

Na een paar drankjes voelen we ons levendiger, minder angstig en vooral minder vatbaar voor het oordeel van anderen. We betrappen onszelf erop dat we tegen een collega zeggen dat ze een slechte adem heeft of flirten met onze jeugdliefde. We hebben letterlijk geen sociale barrières meer. Sommigen geloven dat alcohol het ware gezicht van de drinker onthult. Het is echter geen oprechte weerspiegeling van onze persoonlijkheid, maar simpelweg een uiting van onze duistere kanten.

"Het put je energie enorm uit."

Hooggevoelige mensen ervaren alles met maximale intensiteit en absorberen emoties die het menselijk lichaam niet zelf kan verwerken. En uiteindelijk is alcohol de druppel die de emmer doet overlopen. Echt de druppel die de emmer doet overlopen. "Alcohol overbelast je systeem nog meer en zorgt er vaak voor dat je je zwaar vanbinnen voelt", voegt de content creator eraan toe, die uit eigen ervaring spreekt.

"Het weerhoudt je ervan om te leren hoe je jezelf echt kunt reguleren."

Door op strategische momenten alcohol te drinken, om gemakkelijker door menigten te navigeren of zonder belemmeringen te converseren, vluchten we voor de realiteit en verdoven we ons ongemak in plaats van het kalm te accepteren. In plaats van vertrouwd te raken met deze emotie, deze eenzaamheid of dit onbehagen, faciliteren we de absorptie ervan met alcohol.

"Het haalt je weg van je intuïtie."

Hoewel alcohol remmingen verlaagt, belemmert het ook andere aspecten van onze persoonlijkheid en ons wezen. Naast het bijdragen aan een daadwerkelijke mentale inzinking, stort het ons in een staat van lethargie. Het is alsof we fysiek aanwezig zijn, maar mentaal afwezig. Onze geest is leeg en ons vermogen tot onderscheidingsvermogen neemt af met elk drankje. "Je grenzen vervagen, en daarmee ook je behoeften," legt de content creator uit.

Met andere woorden: hoewel alcohol op dat moment een zekere mate van zelfvertrouwen kan geven, verandert het ook de persoonlijkheid en onttrekt het onze energie als een verraderlijk gif. Een onderzoek uit 2017 bevestigt Tatjana's verhaal en erkent het zeer tolerante karakter ervan, evenals de schadelijke gevolgen voor de geestelijke gezondheid.