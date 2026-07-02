Een avondklok voor mannen? Dit idee zorgt voor steeds meer verdeeldheid op sociale media.

Wat als mannen na een bepaald uur niet meer naar buiten mogen, net als tieners in hun 'rebelliefase'? Deze regel, die niet zou misstaan in een serie als 'Black Mirror', wordt unaniem gesteund door vrouwen. Op sociale media geven veel vrouwen aan dat ze deze avondklok graag werkelijkheid zien worden. Terwijl het voor mannen pure discriminatie is, is het voor hen een prachtige utopie: de belofte van veiligere openbare ruimtes en rustige avondwandelingen.

Oorspronkelijk werd het voorgeschreven door een Britse barones.

Iedereen herinnert zich nog de herhaalde lockdowns en de opgelegde avondklok. Het voelde zelfs als een straf voor kinderen die nog niet in de puberteit zaten. Destijds spraken de media praktisch over een apocalyptisch scenario. Door deze nachtelijke isolatie voelden de inwoners zich gevangen in een kooi. Een Britse barones liet zich inspireren door deze strenge pandemische maatregel toen ze aanbevelingen deed om de plaag van gendergerelateerd geweld en straatintimidatie te bestrijden.

Tijdens een toespraak in het Britse Hogerhuis, de dag na Internationale Vrouwendag in 2021, stelde Jenny Jones, lid van de Groene Partij, voor om een avondklok voor mannen in te voeren vanaf 18.00 uur. Dit is het tijdstip waarop vrouwen hun pas op straat beginnen te versnellen en achterom kijken.

Over het algemeen zijn het vrouwen die zich na zonsondergang opsluiten uit angst een gevaarlijk persoon tegen te komen, waardoor ze uiteindelijk in een kofferbak belanden en door een roofdier worden overvallen. Volgens een grootschalig onderzoek voelt 80% van de vrouwen tussen 18 en 25 jaar zich onveilig als ze 's nachts alleen over straat lopen. Deze observatie is internationaal: bij schemering bezwijken vrouwen aan zelfcensuur en vermijden ze openbare ruimtes. Zich bewust van deze trieste realiteit, wilde de politicus deze trend radicaal keren.

Op sociale media keuren vrouwen het idee goed.

Deze avondklok, waarover voor mannen niet onderhandelbaar is, doet denken aan het verhaal in de serie "The Handmaid's Tale", maar dan vanuit een ander perspectief. Om dit idee, dat door tegenstanders als extreem werd beschouwd, te verdedigen, verklaarde de Britse barones : "Ik geloof dat dit de veiligheid van vrouwen aanzienlijk zou verbeteren en discriminatie van welke aard dan ook zou verminderen."

En ze had geen megafoon nodig om haar stem te laten horen bij het vrouwelijke publiek. Op sociale media kunnen vrouwen zich gemakkelijk voorstellen dat ze in een nachtelijke samenleving leven, waar ze in minirokken rond kunnen slenteren, met het openbaar vervoer naar huis kunnen gaan zonder zich zorgen te maken over de tijd, en onder de straatverlichting kunnen joggen.

Vrouwelijke internetgebruikers staken hun enthousiasme niet onder stoel en banken voor wat werd gepresenteerd als een "wetsvoorstel" en niet zomaar een utopische theorie. "Zou ik me voor het eerst in mijn leven veilig kunnen voelen?" riep @sophiemitchh uit. Dit idee, dat het gezegde "vrouwen horen thuis" op mannen toepast, spreekt een grote meerderheid van de vrouwen aan. Deze "schokkende" maatregel roept echter ook vragen op over gendergelijkheid. "Is dit geen nieuwe vorm van discriminatie?" vragen internetgebruikers zich unaniem af.

De mannen voelen zich op hun beurt doelwit.

Toen mannen van dit voorstel hoorden, dat geen grap was, sprongen ze spontaan achter hun toetsenborden. Ze protesteerden zelfs luidkeels. Sommigen presenteerden zichzelf als rouwende slachtoffers of zelfs als mensen die al eeuwenlang onderdrukt worden. Anderen, met een gekrenkt ego, wilden graag hun nut bewijzen en waanden zich onmisbaar voor de openbare orde. "Als er geen mannen op straat zijn, wie zal dan de wet handhaven?" "95% van de brandweerlieden zijn mannen." Dit soort argumenten kun je lezen als reactie op de uitspraak van Jenny Jones.

Verlichte vrouwen en mannen zijn van mening dat degenen die verontwaardigd zijn over deze praktijk de kern van de zaak volledig missen. Het idee om mannen te isoleren en te neutraliseren is in de eerste plaats een noodkreet, een manier om de aandacht op het probleem te vestigen. De politicus ziet zich genoodzaakt deze drastische maatregel voor te stellen om het collectieve bewustzijn te vergroten en een structureel probleem aan de kaak te stellen.

Want als er geen onzekerheden waren geweest, had ze zulke drastische oplossingen niet nodig gehad. "Ik reageerde op de instructie van de lokale politie dat vrouwen 's nachts niet alleen naar buiten moesten gaan door het hele idee om te draaien," legde Jones later uit in een Facebookbericht.

Voor veel vrouwen blijft de nacht een tijd van waakzaamheid, een tijd waarin routes zorgvuldig worden gepland, sleutels dienen als discreet zelfverdedigingsmiddel en de telefoon altijd paraat ligt om te bellen in geval van nood. Deze maatregel, meer symbolisch dan praktisch, is geen naïef ideaal. Het weerspiegelt een puur vrouwelijke droom: die van een geruststellende, egalitaire openbare ruimte waar vrouwen niet op elke straathoek hun leven riskeren.