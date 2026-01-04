Deze Italiaanse gepensioneerde werkt een dag te veel en ziet zijn pensioen verstoord worden.

In Italië zag een gepensioneerde die dacht zijn inkomen aan te kunnen vullen met een eendaagse klus als figurant zijn pensioenplannen in duigen vallen. Enkele jaren na zijn pensionering ontving hij een terugbetalingsverzoek van tienduizenden euro's omdat hij – zonder de gevolgen volledig te beseffen – de zeer strikte regels voor het combineren van werk en pensioen had overtreden.

Een draaidag die veel geld kost.

Nadat hij in de zomer van 2019 via een vervroegde pensioenregeling met pensioen was gegaan, accepteerde de man in 2021 een kleine rol als figurant in een film. Voor deze ene dag werk ontving hij iets meer dan 78 euro bruto, een bescheiden bedrag, zonder te beseffen dat dit als een verboden terugkeer naar het werk zou worden beschouwd voor mensen die een vervroegde pensioenuitkering ontvangen.

De Italiaanse hervorming en de valkuil van het combineren van arbeids- en pensioenuitkeringen.

Sinds de zogenaamde "Quota 100"-hervorming is het in Italië voor gepensioneerden die vervroegd met pensioen zijn gegaan verboden om betaald werk te verrichten, zelfs tijdelijk werk. Wanneer de pensioenautoriteit (INPS) deze activiteit ontdekt, beschouwt zij de gepensioneerde als een overtreding van de regels en eist zij ongeveer € 24.000, bijna een jaarpensioen, met maandelijkse inhoudingen van enkele honderden euro's die rechtstreeks van het pensioen worden afgetrokken.

Een sanctie die als volstrekt disproportioneel wordt beschouwd.

De gepensioneerde geeft toe de regel te hebben overtreden, maar vindt de straf buitenproportioneel: het geëiste bedrag is bijna 300 keer het salaris dat hij voor één dag filmen ontving. Zijn advocaat noemt de maatregel "onnodig zwaar" voor een overtreding die zonder opzet is begaan en verzoekt om de straf te verlagen tot een redelijk niveau, zonder zijn volledige jaarpensioen in gevaar te brengen.

Vier jaar juridische strijd om de zaak te winnen.

Het duurde vier jaar van juridische procedures voordat de zaak een gunstigere uitkomst kreeg. Begin december 2025 erkende de Rekenkamer van Piemonte uiteindelijk de buitensporige aard van de sanctie en herhaalde dat "straffen in verhouding moeten staan tot de overtreding", zelfs in gevallen van niet-naleving van de regels betreffende het combineren van arbeids- en pensioenuitkeringen.

Een maand pensioen terug te betalen in plaats van een jaar.

De rechtbank besloot vervolgens het verschuldigde bedrag te verlagen: de gepensioneerde hoefde niet langer het equivalent van een volledig jaarpensioen terug te betalen, maar slechts één maand, ofwel ongeveer € 2.000. Hoewel de rekening nog steeds hoog is in vergelijking met de € 78 die hij verdiende met zijn dag filmen, voorkomt de man hiermee een enorme en blijvende daling van zijn inkomen. Zijn geval illustreert bovendien de vaak over het hoofd geziene risico's van regelingen voor vervroegde pensionering, waarbij de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan onbekend zijn.

Deze zaak benadrukt de soms buitensporige starheid van de regels voor het combineren van werk en pensioen in Italië, met name voor mensen die profiteren van regelingen voor vervroegd pensioen. Bovenal dient het als een herinnering dat een ogenschijnlijk onschuldige handeling, uitgevoerd zonder frauduleuze intentie, ernstige financiële gevolgen kan hebben wanneer de regelgeving slecht wordt begrepen. Hoewel de uiteindelijke uitspraak van de rechtbank een zekere mate van proportionaliteit herstelt, onderstreept de ervaring van deze gepensioneerde het belang van betere voorlichting aan toekomstige gepensioneerden en een oordeelkundiger toepassing van sancties.