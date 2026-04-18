Minder vaardigheden, meer afhankelijkheid: waarom "ontscholing" zo zorgwekkend is

Technologie vereenvoudigt je leven, en maakt soms zelfs indruk. Achter deze efficiëntie schuilt echter steeds vaker de vraag: wat als door zoveel te delegeren bepaalde vaardigheden verloren gaan? Dit wordt 'deskilling' genoemd, een fenomeen dat zowel intrigeert als vragen oproept.

Een oud concept dat een comeback maakt.

De term 'ontscholing' is niet nieuw. Socioloog Harry Braverman opperde de theorie al in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen hij de effecten van industrialisatie op werk analyseerde. Zijn idee? Door taken voortdurend op te splitsen, verliezen we soms het overkoepelende beeld van een beroep. Iemand wordt expert in een specifieke vaardigheid, maar verliest een deel van het algemene begrip.

Tegenwoordig maakt dit concept een sterke comeback dankzij digitale technologie. Digitale tools, intelligente software en kunstmatige intelligentie veranderen de manier waarop je je vaardigheden gebruikt, zowel op het werk als in het dagelijks leven.

Wanneer machines (bijna) alles doen

Automatisering rukt steeds verder op. Volgens het McKinsey Global Institute zou een groot deel van de beroepsactiviteiten kunnen veranderen, met name die gebaseerd op repetitieve of analytische taken. De OESO benadrukt op haar beurt dat banen zich snel ontwikkelen en dat vaardigheden veranderen in plaats van volledig te verdwijnen.

In de praktijk betekent dit dat bepaalde vaardigheden minder worden gebruikt. Je gebruikt bijvoorbeeld een gps zonder na te denken over de route, of een autocorrectiefunctie zonder je fouten echt te analyseren. Toch blijven je lichaam, je hersenen en je aanpassingsvermogen essentieel in dit alles. Je bent niet "minder competent", je gebruikt je mogelijkheden simpelweg anders.

Een verslaving aan digitale hulpmiddelen?

Hier ontstaan de zorgen. Door steeds meer taken aan technologie toe te vertrouwen, loop je het risico afhankelijk te worden van deze tools? UNESCO benadrukt een belangrijk punt: het is essentieel om digitale vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd een kritische houding te behouden.

Ja, tools kunnen je dagelijks leven gemakkelijker maken, maar ze kunnen ook de manier waarop je denkt, analyseert of beslissingen neemt veranderen. Het World Economic Forum wijst er echter op dat deze veranderingen niet allemaal negatief zijn. Ze creëren ook nieuwe behoeften: creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken. Met andere woorden, sommige vaardigheden verdwijnen... terwijl andere juist belangrijker worden.

Wat dit fenomeen (ontscholing) uiteindelijk onthult, is een transformatie. Misschien minder vaardigheden op sommige gebieden, maar ook meer op andere. En binnen dit proces blijft één ding essentieel: je vermogen om te begrijpen en weloverwogen keuzes te maken in een wereld waarin technologie een steeds belangrijkere rol speelt.