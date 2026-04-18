Verlies van ouders: waarom broers en zussen kunnen wankelen (en hoe ermee om te gaan)

Wanneer ouders overlijden, rouwen broers en zussen samen en raken ze de weg kwijt. Deze tragische en onomkeerbare gebeurtenis kan banden versterken of juist verbreken. Soms wordt de kern van het gezin versterkt, en soms valt het in duizend stukjes uiteen. Zonder de steunpilaren worstelt het gezin om weer in evenwicht te komen. Toch kan het deze droevige realiteit onder ogen zien zonder zichzelf te verscheuren en, hand in hand, de emotionele klap opvangen.

Familieproblemen na een overlijden, een veelvoorkomende ervaring.

Het is een moment waar alle kinderen tegenop zien, en velen klampen zich nog steeds vast aan het kinderlijke geloof in een eeuwige ouder. Maar zelfs als we hopen dit bittere verdriet zo laat mogelijk te ervaren, slaat het noodlot soms onverwacht toe. Wanneer ouders aan hun laatste reis naar de hemel beginnen, laten ze een gezin achter dat overweldigd, verloren en gedesoriënteerd is. Weeskinderen die elk gevoel van volwassenheid verliezen.

In sommige gevallen brengt deze tragische gebeurtenis broers en zussen dichter bij elkaar, maar soms scheurt ze hen juist uit elkaar, en niet alleen vanwege erfeniskwesties. We hebben nauwelijks afscheid genomen van de overledene of we moeten al een nieuwe, onofficiële voogd aanstellen, de rollen binnen de familie herverdelen en onze plek vinden in deze interne chaos. Het collectieve verdriet mondt dan uit in een crisis. En dit gebeurt niet alleen in instabiele families zoals die in "Shameless".

"Familieproblemen na een sterfgeval komen vaak voor en kunnen het rouwproces nog pijnlijker maken, waardoor er extra stress ontstaat in een toch al intense en emotioneel beladen situatie", legt Gabrielle Applebury, een erkend relatie- en gezinstherapeut bij Love to Know, uit. En de statistieken bevestigen dit. Volgens een onderzoek ontstaan er conflicten in 20% van de gezinnen die rouw ervaren. Zonder een gezaghebbende figuur ontstaat er een vreemd gevoel van leegte en klampt iedereen zich vast aan oude gewoonten, terwijl een reorganisatie onvermijdelijk is.

De oorsprong van deze disfuncties, volgens een therapeut.

Binnen een gezin speelt iedereen onbewust een rol. Er is er een die de administratie regelt, een die emotionele steun biedt, en een die de sfeer verlicht. Wanneer de ouders er niet meer zijn, behouden de broers en zussen dezelfde dynamiek, en kan er een gevoel van ongelijkheid ontstaan in de verdeling van verantwoordelijkheden.

Een voorbeeld hiervan is dat het jongste kind de zwaarste administratieve taken delegeert aan het oudste, dat nog gewend is toezicht te houden op de ouders en de veiligheid van de jongere kinderen te waarborgen. De jongere kinderen ontlopen deze verantwoordelijkheden door te beweren dat het niet hun taak is, alsof hun positie in het gezin hen een vrijbrief geeft. "Zodra deze patronen zich hebben gevormd, is er aanzienlijke individuele inspanning nodig, in samenwerking met andere gezinsleden", legt de specialist uit. Therapeuten noemen dit "onzichtbare loyaliteiten".

Naast deze realiteit kunnen oude wrokgevoelens weer de kop opsteken, vooral als de kinderen ongelijk behandeld zijn. In een gezin zijn er soms lievelingetjes en buitenbeentjes. Er is niet veel voor nodig om een gesprek over een simpel snuisterijtje of een bewaardoosje te laten uitmonden in een afrekening. Het is het bekende 'drukkoker'-effect: een emotionele schok en alles explodeert. En het is niet alleen maar zinloze kwaadwilligheid.

"Bestaande communicatie- en verbindingsproblemen kunnen in deze periode verergeren, vooral omdat er doorgaans veel coördinatie nodig is (uitvaartregelingen, testament, zorg in de laatste levensfase, enz.)", waarschuwt de expert.

De beste manieren om ermee om te gaan, zonder iets te forceren.

Ouders belichamen gezag en eenheid. Zij vormen de schakel tussen gezinsleden , bemiddelen bij conflicten en scheppen gedeelde herinneringen. Wanneer ze er niet meer zijn, voelen we ons als vijfjarigen. Op dat precieze moment wensen we bijna dat we enig kind waren, zonder te beseffen dat het delen van dit verdriet ons erdoorheen helpt. Zelfs als we worstelen om een positieve uitweg uit deze onderliggende duisternis te vinden, is die er wel degelijk.

"Omgaan met disfunctioneren binnen het gezin is een van de beste dingen die je kunt doen, goed voor jezelf zorgen", adviseert de therapeut. Het is niet egoïstisch; het is een waardevolle beslissing om de harmonie binnen het gezin te bewaren. Op een gezonde manier rouwen helpt chaotische situaties te voorkomen en de basis te behouden van de veilige haven die ouders zo zorgvuldig hebben opgebouwd. Dit is wat Gabrielle Applebury aanbeveelt:

Na het verlies van ouders is het belangrijk om georganiseerd te blijven en informatie te delen om spanningen tussen broers en zussen te voorkomen.

Bespreek de beslissingen samen, schrijf ze op en zorg ervoor dat iedereen ervan op de hoogte is.

Zoek bij een moeilijk conflict hulp bij een derde partij of een professional.

Therapeutische ondersteuning kan helpen bij het verwerken van verdriet en de impact ervan op broers en zussen.

Geef prioriteit aan rustige communicatie: luister, toon respect en stel vragen indien nodig.

Stel grenzen en accepteer dat iedereen verdriet op zijn eigen manier ervaart.

Als de discussie te gespannen wordt, neem dan een pauze en ga later verder.

Het koesteren of herbeleven van gedeelde momenten kan helpen om de banden te behouden, ondanks de beproeving.

Ouders vormen de ruggengraat van het gezin, de levensader van het huis. Wanneer zij overlijden, hebben de broers en zussen tijd nodig om hun evenwicht en stabiliteit terug te vinden.