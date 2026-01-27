Deze dief had niet verwacht een triatlonliefhebber tegen te komen.

Tijdens een toeristische trip naar Londen had Elizabeth Lopez Aguilar niet verwacht een scène mee te maken die rechtstreeks uit een actiefilm leek te komen. Deze Amerikaanse sportliefhebster was met haar partner op de voetgangersbrug bij de Royal Victoria Docks in de wijk Canary Wharf toen ze haar telefoon op de grond legde om een kort TikTok-filmpje op te nemen met uitzicht op de Theems. In een fractie van een seconde griste een onbekende de iPhone weg en rende ervandoor. Wat hij niet wist, was dat zijn slachtoffer niet zomaar een toerist was.

Een bliksemsnelle reactie, vastgelegd door de camera.

Op het moment van de diefstal was de telefoon nog aan het opnemen en legde de hele scène vast. De beelden laten duidelijk zien hoe de dief het apparaat grijpt, gevolgd door een panische achtervolging. Elizabeth is aanvankelijk verbaasd en denkt dat het een grapje van haar partner is. Maar als ze de man in de menigte ziet verdwijnen, beseft ze al snel dat het om een overval gaat. Zonder aarzeling zet ze de achtervolging in.

Twee jaar triatlon die echt het verschil maken

Wat de zakkenroller duidelijk niet had verwacht, was dat de jonge vrouw al twee jaar triatlon en sprinten beoefende. Met een paar passen overbrugde Elizabeth Lopez Aguilar de afstand tussen hen. Haar partner, eveneens sportief, sloot zich aan bij de race. Het duo sprintte over de loopbruggen van het perron in Londen, tot verbazing van de voorbijgangers. De scène, kort maar intens, was snel voorbij: Elizabeth wist de man in te halen en hem de weg te versperren, geholpen door haar partner. De dief, overrompeld, bood geen weerstand.

De dief geeft zich zonder strijd over.

Geconfronteerd met de vastberadenheid van het stel en niet in staat om fysiek tegenstand te bieden, gaf de zakkenroller zonder tegenspraak de telefoon af. Vervolgens verdween hij net zo discreet als hij gekomen was, waarschijnlijk om elk contact met de autoriteiten te vermijden. De zaak had daar kunnen eindigen, maar de video van het incident, die per ongeluk was opgenomen, trok al snel de aandacht op sociale media. De clip, die duizenden keren is bekeken, is even grappig als verrassend.

"Hij had geen idee met wie hij het aanlegde."

In een interview met een Brits mediakanaal beschreef Elizabeth de gebeurtenis met een mengeling van afstandelijkheid en humor. "Ik denk dat hij absoluut geen idee had met wie hij te maken had," merkte ze op, nog steeds verbaasd dat ze haar telefoon zo snel terug had gekregen. Voor haar dient dit incident vooral als een waarschuwing: zelfs op drukke plekken komen gelegenheidsdiefstallen vaak voor en moet je te allen tijde alert blijven, zelfs tijdens het opnemen van een simpel filmpje.

Een ervaring zonder juridische gevolgen.

Ondanks de diefstal besloten Elizabeth en haar partner geen aangifte te doen. De man was niet gewelddadig geweest en had het gestolen voorwerp direct teruggegeven. Het stel wilde het incident liever achter zich laten en er geen juridische kwestie van maken. De jonge Amerikaanse vrouw leerde desondanks een les van dit voorval: in de toekomst zou ze haar telefoon nooit meer onbeheerd achterlaten, vooral niet in een toeristisch gebied.

In een oogwenk veranderde Elizabeth Lopez Aguilar van een gewone voorbijganger in een geduchte achtervolger, waardoor een roofpoging spectaculair mislukte. Voor de dief zal dit voorval waarschijnlijk een onvergetelijke ervaring blijven.