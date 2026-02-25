Deze atlete vraagt aandacht voor het omgaan met menstruatie tijdens wedstrijden.

Toen de Winterspelen van Milaan-Cortina 2026 op 22 februari 2026 ten einde kwamen, maakten de opmerkingen van Amber Glenn een bijzonder sterke indruk. In de mixed zone na haar vrije kür sprak de Amerikaanse schaatsster een onderwerp aan dat nog steeds zelden wordt besproken in de topsport: de moeilijkheid om te presteren tijdens de menstruatie, waarmee ze een hardnekkig taboe in het kunstschaatsen doorbrak.

"Het is moeilijk en niemand praat erover."

Amber Glenn, die deelneemt aan de Olympische Winterspelen van Milaan-Cortina 2026, eindigde als vijfde in de vrije kür. Naast het resultaat was het vooral haar persoonlijke verhaal dat indruk maakte. In een interview met France Télévisions vertelde ze: "Ik ben momenteel ongesteld, dus het is echt heel moeilijk, vooral als je dit soort kleding moet dragen en voor de hele wereld moet optreden."

Ze voegde eraan toe: "Het is moeilijk en niemand praat erover. Het is echt zwaar en beangstigend, en je bent er kapot van. Het is iets waar niet veel over gesproken wordt als het gaat om vrouwelijke atleten, terwijl het juist een onderwerp van gesprek zou moeten zijn." Een zeldzame uitspraak in een sportwereld waar prestaties vaak losgekoppeld blijven van de biologische realiteit van vrouwen.

Zeer reële effecten op het lichaam

Menstruatie kan verschillende symptomen veroorzaken: krampen, vermoeidheid, hoofdpijn, spijsverteringsproblemen en stemmingswisselingen. Bij sommige vrouwelijke atleten kunnen deze symptomen de concentratie, het uithoudingsvermogen of het herstel beïnvloeden. De dag voor haar optreden deelde Amber Glenn een bericht op haar sociale media waarin ze iedereen eraan herinnerde dat de menstruatiecyclus "afhankelijk van de fase invloed kan hebben op het energieniveau, de concentratie, de stemming en het fysieke comfort."

Sportartsen benadrukken dat de impact per atleet verschilt. Sommigen ervaren geen merkbare veranderingen, terwijl anderen hun training moeten aanpassen. Het Internationaal Olympisch Comité moedigt al jaren meer aandacht voor de menstruatiecyclus aan bij de begeleiding van vrouwelijke topsporters, met name door onderzoek naar het aanpassen van trainingsbelastingen aan de hormonale cyclus.

Een hardnekkig taboe in de topsport.

De Amerikaanse kunstschaatsster was niet de enige die het probleem aankaartte tijdens deze Winterspelen. De Italiaanse biatlete Dorothea Wierer gaf ook toe dat ze tijdens een wedstrijd last had van haar menstruatie, en benadrukte: "Voor ons vrouwen is dat ongeveer eens per maand zo."

Ondanks deze berichten blijft het onderwerp grotendeels onbesproken in het openbaar. Lange tijd werd er geen rekening gehouden met de menstruatiecyclus in trainingsschema's voor atleten. Tegenwoordig gebruiken sommige teams hormonale gegevens om hun voorbereidings- en herstelstrategieën aan te passen.

Op weg naar een evolutie van werkwijzen?

De verklaring van Amber Glenn maakt deel uit van een bredere beweging om discussies over de gezondheid van vrouwen en menstruatie in de sport te normaliseren. Steeds meer onderzoek bestudeert het verband tussen de menstruatiecyclus en prestaties, hoewel de bevindingen nog steeds genuanceerd en individueel bepaald zijn.

Door openlijk te spreken over haar menstruatie tijdens de Olympische Spelen, bracht Amber Glenn een realiteit aan het licht die vaak over het hoofd wordt gezien. Haar getuigenis dient als een herinnering dat de atletische prestaties van vrouwen niet worden bepaald door iets buiten het lichaam, maar door wat het met zich meebrengt – en dat het erkennen van deze factoren een stap is naar een meer alomvattende benadering van de gezondheid van atleten.