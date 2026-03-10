Slimme oorbellen kunnen een aanvaller identificeren en de autoriteiten waarschuwen.

Gezien de groeiende bezorgdheid over persoonlijke veiligheid, zijn er talloze technologische innovaties ontwikkeld om potentiële slachtoffers van geweld te beschermen. Sommige van deze ideeën komen van zeer jonge uitvinders. Dit is het geval bij Bohlale Mphahlele, een Zuid-Afrikaanse tiener die slimme oorbellen ontwierp die een aanvaller kunnen identificeren en een waarschuwing naar de autoriteiten kunnen sturen.

Een uitvinding ontworpen om de veiligheid te verbeteren.

De zestienjarige Bohlale Mphahlele ontwierp dit technologische project om slachtoffers van aanranding te helpen snel en discreet te reageren. Haar idee is gebaseerd op een alledaags accessoire: een paar oorbellen. Deze slimme oorbellen zouden verschillende geminiaturiseerde elektronische componenten bevatten, waaronder een camera en een communicatiesysteem.

Het doel is om de drager in staat te stellen een veiligheidsmechanisme te activeren in een gevaarlijke situatie. Volgens berichten in diverse media zouden de oorbellen een afbeelding van de aanvaller kunnen vastleggen en de informatie automatisch naar een alarmdienst kunnen verzenden.

Een discreet en snel systeem

Het concept dat de tiener bedacht heeft, is gebaseerd op een eenvoudig mechanisme. Wanneer iemand zich bedreigd voelt, kan hij of zij het apparaat activeren via een discreet gebaar of een ingebouwde knop. Eenmaal geactiveerd, zou het systeem in staat zijn om:

  • Maak een foto van de persoon tegenover je.
  • bepaalde nuttige informatie vastleggen
  • een melding doorgeven aan de autoriteiten of een contactpersoon voor noodgevallen

Het idee is om te voorkomen dat het slachtoffer zijn of haar telefoon moet gebruiken in een stressvolle of gevaarlijke situatie. Dit type apparaat zou ook visueel bewijsmateriaal kunnen vastleggen dat kan helpen bij de identificatie van een verdachte.

Een innovatie geïnspireerd door veiligheidsuitdagingen.

De ontwikkeling van dit project vindt plaats in een context waarin draagbare technologieën steeds vaker worden gebruikt om de persoonlijke veiligheid te verbeteren. De afgelopen jaren hebben verschillende bedrijven verbonden accessoires ontwikkeld – armbanden, hangers of mobiele apps – die in geval van nood een alarmsignaal kunnen versturen. Verbonden apparaten voor beveiliging zijn over het algemeen gericht op twee belangrijke uitdagingen: een snelle reactie mogelijk maken en tegelijkertijd discreet genoeg zijn om geen aandacht te trekken.

Draagbare technologieën ontwikkelen zich in hoog tempo.

Het project van Bohlale Mphahlele illustreert ook de snelle evolutie van draagbare technologieën. Deze apparaten, geïntegreerd in alledaagse voorwerpen zoals horloges, brillen of sieraden, kunnen nu sensoren, geolocatiesystemen of zelfs geminiaturiseerde camera's bevatten.

Op het gebied van veiligheid kunnen deze innovaties bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen om mensen in openbare ruimtes te beschermen. Net als bij elke technologie die beeldregistratie of gegevensoverdracht omvat, roept het gebruik ervan echter ook vragen op met betrekking tot privacybescherming en het beheer van de verzamelde informatie.

Met haar slimme oorbellenproject presenteert Bohlale Mphahlele een origineel idee dat technologie en persoonlijke veiligheid combineert. Door een discreet accessoire te ontwerpen dat snel de autoriteiten kan alarmeren en een aanvaller kan identificeren, laat de tiener zien hoe verbonden apparaten kunnen bijdragen aan de preventie van aanrandingen. Hoewel dit concept nog verder ontwikkeld moet worden, toont het aan hoe innovatie kan bijdragen aan de oplossing van belangrijke maatschappelijke problemen.

