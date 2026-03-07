Deze jongen van slechts 9 jaar oud presenteert zijn collectie in Parijs op een legendarische locatie en verovert daarmee het internet.

Tijdens de Parijse Fashion Week trekken sommige shows om onverwachte redenen de aandacht. Dit jaar, 2026, maakte een jonge ontwerper van slechts 9 jaar oud een bijzonder blijvende indruk. Max Alexander, oorspronkelijk uit Californië, presenteerde zijn collectie op een iconische locatie in de Franse hoofdstad: de Opéra Garnier. Zijn opvallende verschijning ging al snel viraal op sociale media.

Een passie voor mode sinds mijn kindertijd.

Max Alexander is al van jongs af aan geïnteresseerd in mode. Volgens diverse internationale media begon hij rond zijn vierde met het maken van zijn eerste kledingstukken, met behulp van stoffen en linten. Sindsdien heeft hij zijn ontwerpen verder ontwikkeld met de hulp van zijn familie en deelt hij zijn werk regelmatig op sociale media, waar hij video's plaatst die het ontwerpproces laten zien. Zijn accounts trekken inmiddels miljoenen volgers, die gefascineerd zijn door de creativiteit en spontaniteit van zijn creaties.

Een modeshow gepresenteerd in de Opéra Garnier.

Tijdens de Parijse Fashion Week kreeg de jonge ontwerper de kans om zijn collectie te presenteren in de Opéra Garnier, een van de meest iconische locaties van Parijs. Dit historische gebouw, ingewijd in 1875, wordt beschouwd als een van de belangrijkste culturele symbolen van de hoofdstad en is een regelmatig toneel voor artistieke en culturele evenementen. Foto's van de show van Max Alexander verspreidden zich snel online en leverden talloze reacties op van internetgebruikers die onder de indruk waren van de jonge leeftijd van de ontwerper.

De jongste ontwerper die ooit een modeshow organiseerde.

Max Alexander is door Guinness World Records erkend als de jongste modeontwerper die een volwaardige modeshow heeft georganiseerd. Deze onderscheiding benadrukt de vroegrijpheid van zijn carrière in een wereld die doorgaans wordt gedomineerd door professionals met jarenlange ervaring. Volgens informatie van Guinness World Records begon hij al op zeer jonge leeftijd met het ontwerpen van zijn eigen kleding en ontwikkelde hij geleidelijk een complete collectie.

Een verhaal dat de sociale media in zijn greep heeft gehouden.

Naast de performance zelf, is het ook het verhaal van de jonge ontwerper dat online veel weerklank heeft gevonden. Op zijn sociale media deelt Max Alexander regelmatig een kijkje achter de schermen van zijn werk: de stofkeuze, het in elkaar zetten van kledingstukken en de tijd die hij doorbrengt in zijn studio, die zich in zijn ouderlijk huis bevindt. Deze openheid over het creatieve proces verklaart mede de interesse die zijn online reis heeft gewekt.

Op slechts negenjarige leeftijd wist Max Alexander de aandacht van de modewereld te trekken door een collectie te presenteren tijdens de Parijse Fashion Week. Zijn modeshow in de Opéra Garnier, evenals zijn vermelding in het Guinness World Records, illustreren een buitengewone reis. Zijn verhaal benadrukt tevens de groeiende invloed van sociale media, waardoor jonge talenten hun creativiteit nu met een wereldwijd publiek kunnen delen.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Wat is de "handtastest" tijdens een sollicitatiegesprek?

