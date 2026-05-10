Door in "extravagante" jurken te tennissen, zet deze contentcreator het internet in vuur en vlam.

Op Instagram zorgt content creator Isidora (@isidorapjv) voor veel ophef met haar glamoureuze en onwaarschijnlijke video's. Haar concept: tennissen in jurken en hoge hakken. Sommige internetgebruikers zijn dol op deze ultra-esthetische wereld, terwijl anderen het vooral zien als een zorgvuldig geënsceneerde stunt om aandacht te trekken.

Video's waarin mode en sport samenkomen.

In haar Reels (Instagram-video's) slaat Isidora tennisballen terwijl ze jurken draagt met verschillende volumes. Het contrast tussen de wereld van sport en mode springt meteen in het oog. De esthetiek van haar video's doet soms denken aan luxe campagnes of filmscènes: alles lijkt ontworpen om een elegante en theatrale sfeer te creëren. Juist deze onverwachte mix heeft ervoor gezorgd dat haar content viraal is gegaan op sociale media.

Internetgebruikers zijn gefascineerd…

Onder haar berichten staan talloze reacties waarin haar visuele stijl wordt geprezen. Sommige gebruikers leggen uit dat ze haar video's bekijken "voor de sfeer". Anderen waarderen het dat ze een ander perspectief op tennis biedt, een perspectief dat meer gericht is op mode, kunstzinniger is en minder op atletische prestaties. Haar zeer kenmerkende stijl heeft haar in staat gesteld een ware visuele signatuur op Instagram te creëren. In een feed vol soortgelijke content vallen haar video's direct op.

…en anderen die veel kritischer zijn.

Hoewel haar video's veel reacties hebben uitgelokt, zijn ze lang niet universeel populair. Veel internetgebruikers vinden het concept "belachelijk" of denken dat het vooral een strategie is om aandacht te trekken op sociale media. Verschillende reacties benadrukken ook de onpraktische aard van deze outfits voor het tennissen. Voor sommigen lijkt spelen op een tennisbaan in een avondjurk en hoge hakken meer een kwestie van esthetiek dan van de sport zelf.

Andere critici gaan nog verder en trekken het beeld dat dit soort content uitstraalt in twijfel. Sommige internetgebruikers zijn van mening dat deze video's het idee versterken dat vrouwen er altijd onberispelijk verzorgd uit moeten zien, zelfs tijdens fysieke activiteiten of in het dagelijks leven. Deze opvatting wordt door sommigen als simplistisch beschouwd, met name omdat "vrouwelijkheid" nog steeds wordt geassocieerd met een voortdurend "verfijnd" uiterlijk.

Een bredere discussie over sociale media

Het succes van Isidora's video's laat ook zien hoe sociale media bepaalde activiteiten transformeren in ware visuele spektakels. Sport, mode en entertainment zijn tegenwoordig steeds meer met elkaar verweven in virale content. Het doel is niet per se om een realistische activiteit weer te geven, maar eerder om een opvallend, esthetisch aantrekkelijk of verrassend beeld te creëren.

Dit verklaart ook waarom de reacties zo verdeeld zijn: sommige mensen zien het gewoon als artistieke en leuke content, terwijl anderen er meer symbolische boodschappen in lezen over verwachtingen met betrekking tot het uiterlijk van vrouwen.

Uiteindelijk laten Isidora's video's vooral zien hoe een visueel concept op sociale media zowel bewondering als discussie kan oproepen.