"Analoge tas": deze trend zonder scherm vervangt de telefoon en voorkomt scrollen.

Wat als je tas je beste bondgenoot wordt in de strijd tegen eindeloos scrollen? Dat is het verrassende uitgangspunt van de analoge tas, een trend die online is ontstaan... om ons te helpen weg te komen van schermen. Achter dit simpele concept schuilt een oprecht verlangen om onze aandacht terug te krijgen en te leren hoe we onszelf op andere manieren kunnen bezighouden.

Een tas die absoluut niet "slim" wil zijn.

De analoge tas – letterlijk 'analoge tas' – is geen technologisch accessoire. Het is een alledaagse tas, vaak eenvoudig, met slechts één regel: geen verbonden apparaten. In plaats van een smartphone stop je er alles in wat je aanmoedigt om even tot rust te komen: papieren boeken, notitieboekjes, potloden, kruiswoordpuzzels, speelkaarten, borduurpakketten, breiwerk, tijdschriften, zelfs analoge camera's of kleine mp3-spelers. Het idee is niet om 'meer' druk te zijn, maar om op een andere manier bezig te zijn.

Op sociale media, met name onder de hashtag #analogbag, delen veel mensen de inhoud van hun tas als een soort persoonlijk manifest tegen het automatisch scrollen door nieuwsfeeds.

Een trend die begon op TikTok en viraal ging.

De beweging werd gestart door Siece Campbell, een content creator uit Los Angeles. In haar video's presenteert ze haar "analoge tas" als een concreet alternatief voor doomscrolling, de gewoonte om eindeloos door content te scrollen die soms angstaanjagend of inhoudsloos is.

Zijn idee vond al snel weerklank. Het werd opgepikt op TikTok, gedeeld op Instagram en genoemd in diverse internationale media, waardoor de trend onverwachte proporties aannam. In slechts enkele maanden werd het een symbool van een collectief verlangen: vertragen zonder volledig uit de digitale wereld te verdwijnen. Het meest paradoxale aspect? Juist op de meest verbonden platforms verspreidde dit idee van ontkoppelen zich.

Een milde reactie op digitale vermoeidheid.

Los van de modetrend weerspiegelt de analoge tas een zeer reëel probleem: digitale oververzadiging. Talrijke studies tonen een groeiende schermmoeheid aan, met name onder jongere generaties.

Uit sommige gegevens blijkt dat een aanzienlijk deel van de internetgebruikers negatieve gevolgen ondervindt van hun schermgebruik, of het nu gaat om concentratie, slaap of algemeen welzijn. En een aanzienlijk aantal jongeren geeft zelfs aan dat ze liever met minder internet waren opgegroeid. In deze context lijkt de analoge tas een eenvoudige, bijna intuïtieve oplossing: de reflexmatige telefoonconsumptie wordt vervangen door een tastbaar, toegankelijk en rustgevend object.

Herwin je aandacht, één object tegelijk.

Voor dr. Marie-Anne Sergerie , een psychologe gespecialiseerd in cyberverslaving, speelt deze aanpak in op een fundamentele behoefte: beter begrijpen wat ons vreugde brengt in ons dagelijks leven. Je tas inpakken wordt dan een kleine oefening in zelfontdekking. Heb je zin om te tekenen? Te lezen? Iets met je handen te maken? Zonder meldingen vereisen deze activiteiten meer gerichte, ononderbroken en vaak rustgevendere aandacht. Deze terugkeer naar een praktische aanpak is geen stap terug in de technologie. Het is eerder een manier om je relatie met tijd en constante prikkels opnieuw in balans te brengen.

Een echte breuk of een nieuwe esthetiek?

Zoals zo vaak het geval is bij virale trends, rijst de vraag: is dit een echte verandering in gewoontes of gewoon weer een esthetische trend? Ook de analoge tas is zeer visueel geworden. Sommige zorgvuldig samengestelde tassen lijken op de "perfecte" social media-presentaties. Dit aspect kan vragen oproepen over de authenticiteit van de beweging, maar het weerhoudt sommige gebruikers er niet van om er daadwerkelijke voordelen in te zien: minder scrollen, meer bewuste momenten en een groter zelfbewustzijn.

Uiteindelijk draait de analoge tas niet om het elimineren van digitale apparaten. Het biedt simpelweg een toegankelijk alternatief: iets anders dan je telefoon bij de hand hebben. In een wereld waarin alles aanzet tot scrollen, benadrukt deze trend een heel eenvoudig idee: je aandacht is waardevol en je kunt ervoor kiezen om die ergens anders op te richten, al is het maar even.