Waarom irriteren sommige mensen ons zonder duidelijke reden?

Je hebt het vast wel eens meegemaakt: iemand irriteert je bijna meteen... ook al heeft die persoon niets bijzonders gedaan. Een manier van spreken, een houding of simpelweg hun aanwezigheid kan al genoeg zijn om een gevoel van irritatie op te roepen dat moeilijk te verklaren is. In de psychologie is dit fenomeen allesbehalve absurd: verschillende bekende mechanismen kunnen deze reacties beïnvloeden.

Ons brein velt zeer snel oordelen.

Nog voordat we daadwerkelijk met iemand in contact komen, begint ons brein al een veelheid aan signalen te analyseren. Psychologen Nalini Ambady en Robert Rosenthal bestudeerden dit fenomeen aan de hand van het concept 'thin slicing', dat aantoont dat we indrukken vormen in slechts enkele seconden.

Een houding, een gezichtsuitdrukking, een stemgeluid of een manier van bewegen kan direct een emotionele reactie oproepen. En vaak gebeurt dit zonder dat je het beseft. De hersenen leggen graag snel verbanden. Ze vergelijken wat ze waarnemen met herinneringen, ervaringen uit het verleden of eerder opgeslagen associaties. Daardoor kan iemand "irritant" lijken, terwijl die persoon simpelweg iets bekends in je geheugen oproept.

Wat de ander soms in ons wakker maakt.

In de psychologie wordt ook gesproken over projectie. Dit afweermechanisme, dat door Sigmund Freud werd ontwikkeld en vervolgens door talloze psychologen is bestudeerd, bestaat uit het toeschrijven van eigenschappen aan anderen die men soms moeilijk bij zichzelf kan accepteren.

Een erg spraakzaam persoon kan bijvoorbeeld iemand irriteren die moeite heeft met zijn of haar eigen behoefte aan aandacht. Omgekeerd kan een erg introverte persoon iemand irriteren die zich ongemakkelijk voelt bij stilte. Dit betekent niet dat de irritatie 'irrationeel' of onterecht is, maar het kan soms persoonlijke gevoeligheden, onzekerheden of karaktereigenschappen onthullen die men liever niet te nauwkeurig onderzoekt.

Persoonlijkheden die niet altijd bij elkaar passen

Niet iedereen functioneert op dezelfde manier, en dat is normaal. Het psychologische model van de "Big Five" identificeert 5 belangrijke persoonlijkheidskenmerken: openheid, consciëntieusheid, extraversie, vriendelijkheid en emotionele stabiliteit.

Wanneer twee persoonlijkheden erg verschillend zijn, kan er vanzelfsprekend wrijving ontstaan. Een zeer extravert persoon kan bijvoorbeeld opdringerig overkomen op iemand die meer introvert is. Omgekeerd kan een zeer gereserveerde persoonlijkheid als koud of afstandelijk worden ervaren door iemand die meer demonstratief is. Dit betekent niet dat de ene persoonlijkheid "beter" is dan de andere. Het betekent simpelweg dat sommige energieën gemakkelijker samengaan dan andere.

Stress verandert ook onze tolerantie.

Je emotionele toestand speelt ook een grote rol in hoe je op anderen reageert. Neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat je hersenen emotioneler reageren wanneer je moe, gestrest of onder druk staat. De amygdala, een hersenregio die betrokken is bij angst- en irritatiereacties, is actiever tijdens perioden van spanning.

Kortom: het is niet per se de ander die die dag het meest irritant is... het kan gewoon je eigen geduld zijn dat op is. Dat is ook de reden waarom iemand de ene dag aardig lijkt en de volgende dag ontzettend irritant.

De eerste indruk blijft hangen.

Zodra een negatieve eerste indruk zich heeft gevormd, hebben onze hersenen de neiging om bewijs te zoeken dat deze indruk bevestigt. Dit staat bekend als bevestigingsbias. Als je onbewust hebt besloten dat iemand je irriteert, zul je hun irritante gedrag meer opmerken en hun positieve eigenschappen minimaliseren. Je hersenen bouwen dan een soort 'bestand' op dat deze eerste indruk versterkt.

Het is menselijk om iemand niet aardig te vinden.

Er is ook iets belangrijks om te onthouden: je hoeft niet iedereen aardig te vinden. Sommige mensen passen gewoon niet bij je, en dat is volkomen normaal. In het leven is compatibiliteit niet universeel.

Geïrriteerd zijn geeft je echter niet per se het recht om onaangenaam te zijn. Je kunt die emotie prima voor jezelf houden, afstand nemen of je terugtrekken uit een situatie die je ongemakkelijk maakt, zonder je toevlucht te nemen tot kwetsende opmerkingen, minachtende blikken of een afstandelijke houding. Vriendelijkheid betekent niet dat je iedereen die je ontmoet aardig moet vinden. Het betekent ook dat je anderen respecteert, zelfs als ze gewoon niet "jouw type" zijn.

Kortom, deze spontane irritaties ontstaan niet zomaar. Tussen instinctieve hersenreacties, persoonlijkheidsverschillen, stress en onbewuste psychologische mechanismen onthullen onze emoties jegens anderen vaak net zoveel over onszelf als over hen. Het belangrijkste is niet om iedereen aardig te vinden, maar om respectvol te blijven, grenzen te stellen en te luisteren naar wat bepaalde reacties soms kunnen onthullen over ons eigen innerlijke functioneren.