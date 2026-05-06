Ze was vroeger stewardess, opende een bakkerij in Japan en haar verhaal is fascinerend.

Er zijn carrièrewisselingen die "makkelijk te verklaren" zijn, en dan is er die van Rei Onoda. Deze Japanse vrouw van in de dertig, voormalig stewardess bij Emirates, ruilde internationale vluchten en de skyline van Dubai in voor een 180 jaar oud huis in een Japans bergdorp, waar ze elke ochtend brood bakt.

Vier jaar lang in de lucht, in Dubai.

Rei Onoda werkte ongeveer vier jaar als stewardess voor Emirates, met als basis Dubai. Een leven vol reizen, hotels en tijdzones – intens, stimulerend, maar allesbehalve rustig. Na haar huwelijk keerde ze terug naar Japan, vestigde zich in Tokio en ging werken bij een public relationsbureau gespecialiseerd in toerisme. Daar begon een andere visie vorm te krijgen.

Het platteland van Japan als openbaring

Als onderdeel van haar werk in de public relations begeleidde Rei buitenlandse journalisten door heel Japan – niet alleen naar grote steden, maar ook naar minder bekende plattelandsgebieden. "Ik realiseerde me hoeveel prachtige plekken er in mijn eigen land waren waarvan ik het bestaan niet eens wist. Ik begon na te denken over een leven op het platteland," zegt ze . Toen versnelde de Covid-19-pandemie alles.

Covid als trigger

Opgesloten in een appartement vlakbij station Shibuya, waar ze een hoge huur betaalden in een afgesloten woonwijk, namen Rei en haar man een radicaal besluit. Na twee jaar zoeken kochten ze een 180 jaar oud huis in het dorp Kamijo, zo'n 225 kilometer ten noordwesten van Tokio, voor 8,5 miljoen yen – ongeveer € 50.000. Het perceel omvat 2,4 hectare landbouwgrond. Haar man gaf zijn baan in de mode-industrie op om een erkend boer te worden, de enige status die hem toestaat dit gereguleerde land te bewerken.

Een bakkerij ontstaan uit noodzaak.

Het verbouwen van het huis tot een eenvoudige woning stuitte op zeer strenge monumentenzorg, waarvan de naleving te kostbaar was. Het echtpaar besloot daarom een café-bakkerijproject te starten en financierde het hele project – renovatie, apparatuur en bouw – voor een totaalbedrag van ongeveer 50 miljoen yen, inclusief 29 miljoen yen aan subsidies van de overheid voor regionale ontwikkeling en cultureel behoud.

Drie jaar verbouwen, een bakkersopleiding, een baby

Naast het driejarige bouwproject volgde Rei in Tokio een bakkersopleiding bij een in Duitsland opgeleide ambachtsman. In diezelfde periode raakte ze zwanger van haar zoon. Kamijyoan Bakery opende anderhalf jaar geleden haar deuren. Rei runt de bakkerij – waar ze boerenbrood, sandwichbrood, roggebrood, gebak en koekjes verkoopt – terwijl haar man het café beheert. De zaak trekt zowel locals als toeristen aan. Het echtpaar brouwt ook een speciaal perzikbier.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door 上条庵-Kamijyoan-| 古民家ベーカリーカフェ (@kamijyoan)

De gemeenschap als fundament

"Het combineren van de bakkerij met het moederschap is een uitdaging geweest. Maar ik heb geleerd om op anderen te vertrouwen," zegt Rei. De steun van haar schoonfamilie en de plaatselijke kinderopvang heeft haar erdoorheen geholpen. En achter elk brood ziet ze een boodschap die ze aan haar zoon wil meegeven: "Deze bakkerij bestaat dankzij de steun van de lokale gemeenschap. Ik hoop dat mijn zoon, als hij opgroeit, dit zal zien en het belang zal begrijpen van samen iets opbouwen en niet opgeven waar je in gelooft."

Van een Emirates A380 naar een houtgestookte oven in een 180 jaar oud huis: Rei Onoda koos zeker niet voor de makkelijkste weg. Zijn verhaal bewijst echter dat een radicale levensverandering, mits geworteld in een duidelijke visie en een sterke gemeenschap, iets blijvends kan opleveren.