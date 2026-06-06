Tweetaligheid biedt een vaak onderschat voordeel bij het nemen van bepaalde beslissingen.

Heb je het geluk dat je twee talen vloeiend spreekt, omdat je bijvoorbeeld tv-series in de originele taal hebt gekeken, regelmatig naar school bent gegaan of een dubbele nationaliteit hebt? Dat is niet alleen een pluspunt op je cv, maar ook een waardevolle troef in je dagelijks leven, vooral als je vaak besluiteloos bent. Zo maak je er een innerlijke kracht van.

Denken in beide talen, een gewoonte om te ontwikkelen.

Als je tijdens je taallessen niet hebt geslapen of blaaspijpen van je pennen hebt gemaakt, dan moet je wel op een gevorderd niveau zitten en een rijkere woordenschat hebben dan alleen 'hallo' of 'proost'. Of je nu vreemde talen op school, via Netflix of thuis hebt geleerd, het is niet alleen handig om de wereld rond te reizen of te solliciteren . Tweetaligheid is een kwaliteit die je kunt benadrukken tijdens sollicitatiegesprekken of in de praktijk kunt brengen wanneer de gelegenheid zich voordoet. En je hoeft niet te wachten op een speciale gelegenheid, een toevallige ontmoeting in een bar of een baan in het internationale bedrijfsleven om je tweede taal te spreken.

Volgens Fast Company heeft taal een directe invloed op hoe je denkt. In het Frans of Spaans hebben veel woorden een geslacht, wat eerder tot verwarring leidt dan dat het het redeneren vereenvoudigt. Daarom zal een probleem niet dezelfde oplossing hebben, afhankelijk van de taal waarin je het aankaart.

Als je alleen je moedertaal spreekt, besef je zelden hoeveel invloed de woorden die je gebruikt hebben op je denken en je interpretatie van de werkelijkheid. Dat is wat Fast Company onthult. Het is als een tweesnijdend zwaard. Als je een interne vertaler in je hoofd hebt, waarmee je moeiteloos van de ene taal naar de andere kunt overschakelen, kun je je interpretatie gemakkelijk veranderen en een breder perspectief krijgen.

Een simpele truc om je standpunt te veranderen.

Als je voor dilemma's of moeilijke keuzes staat, schakel dan over naar je tweede taal, net zoals je dat in de Netflix-instellingen doet. Tv-series en films zijn uitstekende voorbeelden om de impact van vertaling te begrijpen.

Soms verschilt het script van taal tot taal, met meer details of juist minder. Dit geldt ook voor vertaalde literaire werken. Veel Franse lezers vonden de bestsellers van Fredda McFadden "vlak" en "zielloos", terwijl Engelstalige lezers ze zonder aarzeling verslonden. Het mechanisme is vergelijkbaar wanneer je beslissingen neemt of een monoloog met jezelf voert.

In haar boek " The Power of Language " onderzoekt cognitief wetenschapper Viorica Marian hoe het spreken van meerdere talen ons denken beïnvloedt. Haar onderzoek toont met name aan dat ons redeneren kan veranderen afhankelijk van de taal die we gebruiken. Denken in je moedertaal activeert doorgaans diepere emoties, omdat het de taal is waarin onze herinneringen, gewoonten en emotionele reacties het diepst geworteld zijn.

Omgekeerd vereist denken in een tweede taal extra mentale inspanning: situaties worden vaak met meer afstandelijkheid en reflectie geanalyseerd. Daardoor worden beslissingen die in een vreemde taal worden genomen doorgaans minder door emoties beïnvloed en meer door rationele logica geleid. Uiteindelijk is dit een manier om emoties opzij te zetten en je te concentreren op wat essentieel is.

Een nuttige reflex om even afstand te nemen en na te denken over je keuzes.

Wanneer je te maken krijgt met een relatiebreuk, een carrièreswitch, een familieruzie of zelfs een simpel berichtje waarop je niet weet hoe je moet reageren, kan het wisselen van taal een nuttig hulpmiddel zijn. Niet om je gedachten nog ingewikkelder te maken, maar juist om ze te verhelderen.

Denken in je tweede taal werkt een beetje als een filter. Herinneringen, emotionele automatismen en impulsieve reacties zijn vaak minder intens. Je bekijkt de situatie met wat meer afstand, alsof je het probleem vanuit een ander perspectief bekijkt. Dit betekent niet dat je je intuïtie moet verbannen of je emoties moet onderdrukken. Die spelen natuurlijk een rol bij onze beslissingen, maar als je de neiging hebt om te piekeren, te doemdenken of je te laten leiden door de angst voor spijt, kan het helpen om mentaal over te schakelen naar een andere taal om de innerlijke onrust te kalmeren.

In de praktijk kan dit zo simpel zijn als jezelf een vraag stellen in je tweede taal: "Wat wil ik eigenlijk?" , "Is dit echt een slecht idee?" of "Wat zou de meest verstandige optie zijn?" . Sommige mensen houden zelfs een tweetalig dagboek bij, waarbij ze de taal afwisselen afhankelijk van hun stemming of de aard van hun zorgen.

Het spreken van meerdere talen gaat niet alleen over koffie bestellen in het buitenland of een baan vinden. Het kan ook een subtiele maar krachtige manier zijn om je denkvermogen te verfijnen, je aannames te bevragen en soms beslissingen te nemen die beter aansluiten bij wat je werkelijk wilt.