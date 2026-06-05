Tijdens haar diploma-uitreiking geeft deze studente een show weg en de video gaat viraal.

Hij ontvangt zijn diploma, daalt de paar treden naar het podium af... en barst plotseling uit in een dansfestijn, dat eindigt met een achterwaartse salto onder daverend applaus. De scène, opgenomen in Baton Rouge, Louisiana (VS), ging direct viraal op sociale media.

Een moment van pure vreugde

Op 19 mei 2026 stond A'Myria Marquee op het punt haar diploma in ontvangst te nemen tijdens de diploma-uitreiking van de GEO Next Generation High School in Baton Rouge. Nauwelijks had ze het in handen of ze begon spontaan aan een energieke en vrolijke dans, wat leidde tot applaus en gelach in de hele zaal. De kers op de taart: een perfect uitgevoerde achterwaartse salto midden in haar dans.

Het videoclipje ging al snel viraal op sociale media en is inmiddels door honderdduizenden ontroerde internetgebruikers bekeken. Deze aanstekelijke uitbarsting van vreugde herinnert ons er op een subtiele manier aan hoe zeer deze momenten het verdienen om gevierd te worden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Brittney Ford (@poeticpaige35)

Veel meer dan een diploma: een uitzonderlijk carrièrepad.

Achter deze spontane scène schuilt een ware hindernisbaan. Op haar sociale media legde A'Myria Marquee uit dat ze niet zomaar haar middelbareschooldiploma had gehaald: ze had ook een 'associate degree' behaald, het Amerikaanse equivalent van een tweejarige bacheloropleiding.

In de praktijk betekent dit dat de jonge vrouw direct in haar derde jaar (juniorjaar) aan de universiteit kan beginnen, waarmee ze de normen voor haar leeftijdsgroep doorbreekt. In haar feestelijke bericht bracht ze een eerbetoon aan haar moeder. "Dankjewel, mam, dat je altijd in me hebt geloofd, me hebt gesteund en me elke dag hebt aangemoedigd om beter te worden. Zonder jou was dit allemaal niet mogelijk geweest," schreef ze, vergezeld van een paars hartje.

Een emotionele leraar achter de camera.

De video maakte zoveel indruk, mede dankzij de persoon die hem filmde: Brittney Ford, de lerares van A'Myria Marquee sinds de eerste klas. Ze deelde het moment op haar eigen Instagram-account, samen met een ontroerende boodschap.

“Ford zal voor altijd van je houden… je weet dat ik huil!” schreef ze, haar bericht afsluitend met een reeks rode hartjes. Het is onbetaalbaar om een leerling die je al sinds je kindertijd kent zo'n mijlpaal te zien bereiken – en dat straalt door in elke seconde van de video, die op zijn beurt een liefdesverklaring is geworden tussen een lerares en haar oud-leerling.

Met haar dans en onverwachte salto deed A'Myria Marquee veel meer dan alleen haar diploma vieren: ze veranderde een gewone ceremonie in een puur moment van gedeelde vreugde en herinnerde iedereen eraan dat een academische reis, hoe voortreffelijk ook, waardeloos is zonder de vreugde die men erin stopt.