"Ik had het nooit uitgerekend": deze studie onthult hoeveel menstruatie nu echt kost.

Menstruatie wordt vaak besproken in termen van het lichaam, de cyclus of emoties, maar de kosten ervan worden veel minder vaak besproken. Een recente studie plaatst de zaken in perspectief: menstruatie vertegenwoordigt over een heel leven een aanzienlijke kostenpost.

De kosten hiervan overtreffen die van de beschermingsmiddelen ruimschoots.

Als we aan menstruatie denken, stellen we ons in eerste instantie menstruatieproducten voor, maar de realiteit is veel breder. Volgens een analyse die de Clue-app deelde als onderdeel van hun campagne "Cost of Bleeding", kan een menstruerende persoon gedurende haar leven tot wel € 25.000 uitgeven aan menstruatieproducten.

Dit bedrag omvat natuurlijk menstruatieproducten (maandverband, tampons, menstruatiecups of menstruatieondergoed), maar ook andere vaak over het hoofd geziene uitgaven: pijnstillers, bepaalde medische consulten of zelfs de kosten van kleine, onverwachte dagelijkse behoeften zoals wassen of kleding. Afzonderlijk lijken deze aankopen misschien bescheiden, maar over de jaren heen vormen ze een aanzienlijk budget.

Uitgaven die tientallen jaren beslaan

Menstruatie is een belangrijk onderdeel van het leven. Gemiddeld menstrueert een vrouw 35 tot 40 jaar. Dit vertaalt zich in regelmatige aankopen, maand na maand, jaar na jaar. Dit ritme zorgt voor een continue kostenpost, die geïntegreerd is in het dagelijks leven en vaak onopgemerkt blijft. In tegenstelling tot andere eenmalige zorgkosten, stapelen deze zich in de loop der tijd op.

Naast deze kosten kunnen er ook uitgaven zijn die verband houden met menstruatiegerelateerde gezondheidsproblemen: pijn, premenstrueel syndroom of aandoeningen zoals endometriose. In deze gevallen kunnen de medische kosten oplopen, afhankelijk van de behoeften en de toegang tot zorg. Sommige mensen kiezen voor herbruikbare oplossingen, zoals menstruatiecups of menstruatieondergoed. Deze opties kunnen op de lange termijn kosten besparen, ook al vereisen ze een grotere initiële investering.

Een economische realiteit die nog steeds weinig besproken wordt.

Ondanks de impact ervan, blijven de kosten van menstruatie grotendeels buiten beschouwing in discussies over koopkracht of volksgezondheid. Toch spreken veel organisaties nu over 'menstruatiearmoede'. Deze term verwijst naar situaties waarin sommige mensen moeite hebben om toegang te krijgen tot adequate menstruatieproducten. In Frankrijk hebben 4 miljoen menstruerende vrouwen geen toegang tot menstruatiehygiëneproducten.

In diverse landen blijkt uit onderzoek dat sommige vrouwen door een gebrek aan middelen gedwongen zijn om budgettaire keuzes te maken of minder comfortabele alternatieven te kiezen. Als reactie hierop ontstaan initiatieven: gratis distributie van menstruatieproducten op sommige scholen en universiteiten, lokale acties en bewustmakingscampagnes.

Een onzichtbare kostenpost aan het licht brengen

Met haar campagne wil Clue zichtbaar maken wat niet altijd opvalt. Het idee is om het bewustzijn te vergroten van een vaak onderschatte economische realiteit. Deze uitgaven, die over een langere periode verspreid zijn en aan persoonlijke zaken zijn gekoppeld, blijven gemakkelijk onopgemerkt. Toch vormen ze een integraal onderdeel van het dagelijks leven van veel mensen. Door ze aan het licht te brengen, wordt ook het gesprek geopend over de toegang tot menstruatieproducten, die door velen als essentiële artikelen worden beschouwd.

Op weg naar een meer holistische kijk op menstruatiegezondheid

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor menstruatiegezondheid. Er wordt meer gesproken over pijn, de cyclus, welzijn... en nu ook over de kosten. Het erkennen van deze kosten betekent ook het erkennen van de werkelijke behoeften van het lichaam. Jouw lichaam, met zijn ritmes en variaties, verdient respect, aandacht en ondersteuning, zonder taboes of bagatellisering.

Uiteindelijk benadrukt deze schatting een simpele waarheid: menstruatie is niet alleen een biologische ervaring. Het heeft ook een tastbare impact op het dagelijks leven. Door deze realiteit te kwantificeren, draagt het onderzoek bij aan een verandering van perspectief en stimuleert het een eerlijkere, beter geïnformeerde en meer inclusieve benadering van gezondheid.