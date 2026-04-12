Een vrouw werd naar verluidt door haar ex-partner gedwongen om zijn naam 250 keer te laten tatoeëren.

Een Nederlandse vrouw beweert dat ze door haar ex-partner gedwongen werd om zijn naam meerdere keren op haar lichaam te laten tatoeëren. Haar getuigenis maakt nu deel uit van een campagne om psychische mishandeling binnen relaties onder de aandacht te brengen.

Tijdens een relatie die als toxisch werd omschreven, werden meer dan 200 tatoeages gezet.

Een Nederlandse vrouw, die alleen bekend staat onder de naam Joke, beweert dat ze door haar ex-partner gedwongen werd tatoeages te laten zetten tijdens een relatie die ze omschrijft als destructief. Volgens berichten in de Nederlandse pers zou het slachtoffer gedwongen zijn geweest om de naam of initialen van haar ex-partner meer dan 200 keer op verschillende delen van haar lichaam te laten tatoeëren.

Volgens de Nederlandse stichting Spijt van Tattoo zouden deze tatoeages zijn gezet met online aangeschafte apparatuur, in een context van emotionele manipulatie en psychologische druk. De organisatie stelt dat het slachtoffer jarenlang in een sfeer van angst en vernedering heeft geleefd.

Een bewustwordingscampagne over psychisch geweld.

Het verhaal van Joke maakt deel uit van een bewustwordingscampagne van de Spijt van Tattoo Foundation, die mensen ondersteunt die tatoeages willen laten verwijderen die verband houden met moeilijke ervaringen. De campagne, getiteld "Uit je hart, uit je huid", heeft als doel geld in te zamelen voor de financiering van tatoeageverwijderingsprocedures.

Volgens de stichting laten sommige vrouwen zich onder dwang of in een context van emotionele manipulatie tatoeëren, wat blijvende psychologische littekens kan achterlaten. Verschillende specialisten wijzen erop dat bepaalde vormen van huiselijk geweld mechanismen kunnen omvatten om controle over het lichaam en het uiterlijk uit te oefenen.

Stichting Spijt van Tattoo[/bijschrift]

Stichting Spijt van Tattoo[/bijschrift]

Een meerjarig verwijderingsproces

Volgens de Stichting Spijt van Tattoo heeft het slachtoffer ongeveer drie jaar lang begeleiding gekregen om de tatoeages geleidelijk te laten verwijderen. Hierbij waren verschillende professionals betrokken, waaronder een specialist in laserbehandelingen en experts op medisch en artistiek gebied. De stichting meldt dat het grootste deel van de tatoeages succesvol is verwijderd, hoewel er mogelijk nog enkele sporen zichtbaar zijn. Tatoeageverwijdering vereist vaak meerdere sessies met tussenpozen, zodat de huid kan herstellen.

Een probleem gerelateerd aan huiselijk geweld

Slachtofferhulporganisaties benadrukken dat fysieke of psychologische dwang in gewelddadige relaties vele vormen kan aannemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan huiselijk geweld handelingen omvatten die gericht zijn op het controleren van iemands lichaam of uiterlijk. Voorlichtingscampagnes zijn er specifiek op gericht slachtoffers aan te moedigen hulp te zoeken en het publiek beter te informeren over deze situaties.

Uiteindelijk heeft de campagne van de Stichting Spijt van Tattoo tot doel de aandacht te vestigen op een nog relatief onbekend probleem. Door persoonlijke verhalen te delen, hoopt de organisatie psychische mishandeling onder de aandacht te brengen en de toegang tot passende hulp te bevorderen. De organisaties benadrukken het belang van ondersteuningsstructuren voor mensen die met dit soort situaties te maken hebben.