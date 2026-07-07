"Waar zijn de vrouwelijke fans met een maatje meer?" Deze vrouw wil ervoor zorgen dat ze beter zichtbaar zijn op de tribune.

Tijdens WK-wedstrijden blijven camera's lang hangen op gezichten die besmeurd zijn met vlaggen. In de zoeker: vrouwen die eruitzien alsof ze zo uit een mal of een catalogus van een modellenbureau zijn gestapt. Fan Felicity Hayward, die geen enkele Arsenal-wedstrijd mist, brengt de balans in het beeld terug en geeft de voorkeur aan vrouwen met rondingen.

Diversiteit terugbrengen naar de zijlijn van stadions.

Tussen de fraaie bewegingen door verlaten de camera's het veld om zich te richten op de gezichten van de fans, die vol energie zitten door de wedstrijd die zich voor hun ogen ontvouwt. Ze leggen kinderen vast in een euforische stemming, mannen verkleed in clownskostuums en momenten van collectieve vreugde.

Ze richten zich echter vaak op een zeer specifiek publiek: vrouwen met een conventioneel aantrekkelijk figuur, een afgetraind lichaam en perfect gevormde heupen. Online bestaan er zelfs ranglijsten van de "mooiste vrouwelijke fans", die je op de tribune ziet zitten als tieners bij geïmproviseerde audities. Ze worden bijna gepresenteerd als iconen van schoonheid, of zelfs als een "show" op zich, en ze hebben allemaal identieke lichaamsvormen. Alleen de kleur van hun geluksvestjes verschilt.

Op sociale media zijn afbeeldingen van deze vrouwelijke fans met hoge jukbeenderen, volle lippen en slanke figuren viraal gegaan. Ze zijn zo onrealistisch dat ze het product van kunstmatige intelligentie lijken te zijn. In werkelijkheid bestaan de meeste van hen alleen in de fantasieën van degenen die ze hebben gecreëerd, met medewerking van chatGPT.

Deze vrouwelijke fans met zijdezacht haar, die eruitzien alsof ze gefilterd zijn, zijn een overduidelijke illusie. Het European Digital Media Observatory (EDMO) heeft de visuele misleiding bevestigd. Felicity Hayward daarentegen is heel echt, van vlees en bloed, en vol liefde. Als fervent Arsenal-supporter zet ze zich overal en altijd in voor lichaamsdiversiteit, van de fanzones tot de ondoorzichtige menigte op de tribunes.

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Onthoud dat vrouwelijke fans geen objecten zijn.

Naast het moeten verduren van seksistische opmerkingen en het onterecht afgedaan worden als onwetend over voetbal, worden vrouwelijke fans nog steeds gebruikt als lustobjecten. Behandeld als figuranten of decoratieve elementen, bestemd om bewonderd of becommentarieerd te worden, verdienen ze meer respect in deze stadions die gevuld zijn met gejuich en doordrenkt zijn van testosteron. Met haar teamshirts, haar outfits in de kleuren van haar favoriete team en haar sjaals vol met talloze clublogo's, bewijst Felicity Hayward dat vrouwelijke fans er niet alleen zijn om er "mooi uit te zien".

Deze vrouw, met haar aanstekelijke vrolijkheid, die vlaggen met kanonnen erop hijst en ook nog eens schrijft voor GlamourUK, stort zich met hart en ziel in elk sportevenement. Of het nu een vriendschappelijke wedstrijd is of een beslissende competitie, ze is er altijd bij, en haar figuur is een integraal onderdeel van haar, of de maatschappij dat nu leuk vindt of niet.

In de voetbalwereld zijn schoonheidsidealen diepgeworteld. De discriminatie rondom Lauren Fryer, de partner van Arsenal-voetballer Declan Rice, is daarvan het meest treffende voorbeeld. Omdat ze "niet knap genoeg" werd bevonden om de vrouw van een voetballer te zijn, werd ze herhaaldelijk bespot. Deze kleine kritiekpunten tonen de immense druk aan die rust op de partners van spelers, en daarmee ook op vrouwelijke fans, die aan bepaalde criteria moeten voldoen om een plekje te verdienen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Felicity | Curve Curator (@felicityhayward)

Om nog creatiever te zijn en zo zijn team te ondersteunen.

Felicity Hayward, wier naam haar persoonlijkheid weerspiegelt, omarmt haar lichaam en herinnert ons eraan dat uiterlijk geen wedstrijd hoeft te zijn. In plaats van haar gewicht als een nadeel te zien, gebruikt ze het juist als een troef in de modewereld. Wanneer ze geen content maakt die zelfliefde promoot, filmt ze haar meest glamoureuze outfits. De platinablonde jonge vrouw heeft een zeer eclectische stijl en, in tegenstelling tot wat academische stylisten misschien beweren, verbergt ze haar lichaam niet. Integendeel zelfs.

Ze combineert kledingstukken die anderen nooit zouden durven combineren, zoals deze bohemian-geïnspireerde rok met stippen, gecombineerd met een "England"-top en een bijpassende sjaal. Of deze typische Arsenal-fantop, gedragen onder een getailleerd vest of een ander collectorsitem, gecombineerd met een oogverblindende paillettenrok. Nog een voorbeeld van iconische stijl: een synthetisch shirt gecombineerd met een tule rok met ruches, die een bruiloftsgast waardig is.

Terwijl vrouwen die geen maat 34 hebben nog steeds worden uitgejouwd en rode kaarten krijgen, staat Felicity aan de kant van degenen die onvoorwaardelijk van zichzelf houden. Bovendien zet ze zich, wanneer ze niet op de tribune zit, in voor diversiteit op de catwalk.