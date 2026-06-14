Deze Braziliaanse vrouwen jongleren met een voetbal en wekken bewondering op.

Het FIFA Wereldkampioenschap, dat net is begonnen, belooft dit jaar vol verrassingen te zitten. Buiten het veld in Mexico-Stad duiken er ook andere talenten op, buiten de gebaande paden. In Brazilië, de buurman van Mexico, hebben vrouwen een geïmproviseerde vorm van straatvoetbal ontwikkeld, waarbij ze hun passes hebben omgetoverd tot een ware demonstratie van evenwicht. Het is een bewijs dat deze sport geen geslacht kent.

Spelers zonder noppen die kunst maken met de ronde bal.

Het FIFA Wereldkampioenschap , een groot sportevenement dat slechts eens in de vier jaar plaatsvindt, domineert het nieuws. Het zorgt voor een ongekende euforie. Terwijl miljoenen kijkers en fans het toernooi volgen alsof hun leven ervan afhangt, krijgt de vrouwenversie maar weinig aandacht en blijft deze bijna onopgemerkt. Toch zijn de vrouwelijke tegenhangers van Kylian Mbappé en Harry Kane op het veld minstens zo indrukwekkend. En de Braziliaanse speelsters, vastgelegd te midden van de elektriciteitskabels en golfplaten gebouwen van Rio de Janeiro, vormen daar het bewijs van.

Geboren in een land dat voetballegendes heeft voortgebracht, spelen deze vrouwen de bal van voet naar voet in het midden van een verlaten skatepark. In Brazilië is voetbal niet zomaar een sport die je kiest tijdens de gymles of een buitenschoolse activiteit; het is een institutie. En de inwoners lijken een aangeboren talent te hebben voor het trappen van een bal. Deze speelsters zijn daar het levende bewijs van: ze hebben goud tussen hun benen, net als Pelé en Ronaldinho.

Volledig naakt, zonder schoenen en alleen gekleed in een spijkerbroekje, gooien ze om de beurt de bal naar elkaar over en vangen hem in uiterst technische poses. Ze worden één met de bal, die meestal in het net belandt. Wat bedoeld was als een recreatief tijdverdrijf, een afleiding om de tijd te doden, werd al snel een sensatie op sociale media, waarbij de video 1 miljoen likes kreeg.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Rafinha Fontes (@rafaellafontes2)

Om een beter beeld te schetsen van het vrouwenvoetbal.

Als je deze speelsters in actie ziet, lijkt het bijna moeiteloos, zo nauwkeurig zijn hun bewegingen. De bal balanceert op de hoek van hun sleutelbeen, hun enkels en maakt een boogbeweging met een snelle beenbeweging. Hoofd, romp, onderrug… De bal stuitert gracieus van elk deel van hun lichaam en wordt bijna een verlengstuk van hun silhouet. Het is meer dan zomaar een amateurdemonstratie; het is een optreden dat viraal is gegaan. Met kenmerkende bescheidenheid noemt de maker van de video, @ rafaellafontes2, het in de beschrijving "Vrouwenteam van topniveau".

Hoewel deze ervaren speelsters geen wedstrijd op het veld spelen, hebben ze een waardevolle overwinning behaald op de vooroordelen rondom vrouwenvoetbal. De reacties zijn unaniem positief en evenveel waard als het gejuich in volle stadions. "Ze zijn beter dan het Braziliaanse nationale team", merkt een internetgebruiker op. "De mannen zullen een deuk in hun ego oplopen", voegt een ander toe. "Het is alsof voetbal in hun bloed zit." "Ze spelen beter dan wie dan ook het kan leren." "Ik kan niet eens twee korte wedstrijden achter elkaar spelen."

Een stortvloed aan complimenten doorbreekt het stereotype dat vrouwen minder weerbaar, te gevoelig en niet snel genoeg zijn op het veld. Terwijl mannelijke spelers €200.000 verdienen, zelfs als ze talloze overtredingen begaan, verdienen hun vrouwelijke tegenhangers gemiddeld slechts €16.000. Dit schrijnende gebrek aan erkenning voor vrouwen, die nog steeds worden gereduceerd tot achterhaalde stereotypen, vormt een groot contrast. Dankzij prestaties zoals deze boeken vrouwelijke spelers aanzienlijke vooruitgang in het veranderen van de publieke perceptie.

Achter deze virale video zit een gamer die meerdere prijzen heeft gewonnen.

Hoewel sommigen misschien denken dat deze afbeelding volledig door kunstmatige intelligentie is gecreëerd, te onmannelijk om de ongelooflijke vaardigheden van deze vrouwen te erkennen, zit er een echt persoon achter deze video. Haar naam? Rafinha Fontes, die naast Neymar heeft geposeerd en talloze trofeeën heeft gewonnen gedurende haar illustere carrière. Haar specialiteit? Footvolley, een sport die twee disciplines combineert en die niet op gras, maar op heet zand wordt gespeeld. Deze discipline vereist behendigheid, flexibiliteit, kracht en ook een dikke huid.

Maar dat is niet haar enige passie. Brazilië is zonder twijfel een broedplaats voor talentvolle atleten. De atlete, die een onbeschrijflijke liefde voor voetbal heeft, is ook tweevoudig wereldkampioen teqball, een vorm van tafeltennis die met een bal van normale grootte wordt gespeeld.

Wat deze voetbalprestatie uitstraalt is indrukwekkend. Al deze speelsters, behalve dat ze stoer zijn en de macho-fans het benauwd maken, improviseren ook nog eens met een verbazingwekkende souplesse rond de bal. Braziliaanse vrouwen 1, stereotypen 0.