Bloemen geven aan een man: waarom dit gebaar vaker zou moeten voorkomen.

De enige dag waarop mannen bloemen krijgen, is op hun begrafenis. Een triest feit dat onlangs in een onderzoek aan het licht kwam. Bloemen, vaak gezien als een vrouwelijk geschenk, lijken niet te stroken met de opgelegde normen van mannelijkheid. Voor Vaderdag is het tijd om de stereotype gereedschapskist te verruilen voor een prachtig boeket. Een kans om een nieuwe, tedere traditie te creëren en het tijdperk van toxische mannelijkheid achter ons te laten.

Wanneer mannen alleen bloemen krijgen bij hun begrafenis

Terwijl vrouwen geen speciale gelegenheid nodig hebben om boeketten met lieve woorden op hun stoep te vinden, ontvangen mannen bloemen met de inscriptie "rust in vrede" of "tedere gedachten". Zij zijn niet meer in deze wereld om ze te ontvangen en zich te verwonderen over hun schoonheid. De enige bloemstukken die aan hen zijn gewijd, beperken zich tot chrysanten en rouwvazen met banieren die een vlucht naar de hemel symboliseren.

Volgens een onderzoek van een bloemenbezorgservice ontvangt 88% van de mannen hun eerste boeket bij hun begrafenis. De anderen zien er pas een bij hun pensionering of tijdens een ziekenhuisopname. Zorgvuldig samengestelde boeketten worden op granieten grafstenen geplaatst, maar ze worden zelden op de keukentafel achtergelaten, als vluchtige tekenen van onze liefde.

Waarom wachten tot de dood van een man om deze landelijke liefdesverklaring af te leggen? Zeker omdat bloemen in de collectieve verbeelding symbool staan voor kwetsbaarheid, zachtheid en gevoeligheid – de absolute tegenpolen van mannelijkheid . Bloemen zijn de tastbare illustratie van romantiek, geklemd in de handpalmen van beginnende heren en aangeboden als een stille "Ik hou van je" aan de vrouwen in hun leven.

Hoewel mannen regelmatig naar de bloemist gaan om hun geliefde of moeder te verwennen, krijgen ze er bijna nooit iets voor terug. In plaats daarvan krijgen ze vaak heupflessen met hun naam erop, brouwsets voor speciaalbier of doe-het-zelf-gereedschap. Deze bekende cadeaus sluiten beter aan bij de maatschappelijke verwachtingen dan een overvloed aan rozen of een bos wilde bloemen.

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Het is tijd om een einde te maken aan achterhaalde gendernormen.

Op Valentijnsdag of andere speciale gelegenheden verdringen mannen zich bij de bloemenwinkel, en deze beelden roepen tedere blikken op. Een man die met een boeket over zijn schouder loopt, zijn blik deels bedekt door een overvloed aan bladeren, is bijna alsof het rechtstreeks uit een ridderroman komt. In romantische films en reclames komen bloemen altijd van mannen, alsof zij onmogelijk de ontvangers zouden kunnen zijn. De enige troostprijs voor mannen is een paar stekjes voor in de tuin of wat aromatische kruiden voor op de vensterbank. Boeketten daarentegen belanden uiteindelijk in de handen van iemand anders.

In een tijd waarin vrouwen op één knie gaan om een huwelijksaanzoek te doen en dochters hun vaders trakteren op spabehandelingen of gezichtsbehandelingen, keren de rollen zich langzaam maar zeker om. Een man bloemen geven in plaats van een scheerset of de alomtegenwoordige kettingzaag is niet alleen een manier om genegenheid te uiten in de taal van planten. Het gaat ook om het cultiveren van een vrediger en minder brute mannelijkheid. En het gaat erom emoties naar boven te halen die voorheen begraven lagen onder een berg van "wees sterk" en "huil niet".

En in tegenstelling tot wat de obscure fora van de manosphere beweren, zijn bloemen niet "alleen voor de zwakken". Volgens een onderzoek van Rutgers University vertonen mannen die bloemen ontvangen "een verhoogde sociale vaardigheid en meer geluk". Bloemen zijn verre van een gif dat de mannelijke kracht afstompt; integendeel, ze zijn een onuitputtelijke bron van welzijn. Ze verspreiden vreugde waar ze ook komen.

Een gave die wortel schiet in de handen van mannelijke sterren.

Terwijl vrouwen heel direct hun verlangen naar bloemblaadjes uiten en zonder aarzeling aangeven wanneer hun vaas leeg is, blijven mannen terughoudender. Voor hen is het nog steeds een gevoelig onderwerp. Gelukkig nemen bekende persoonlijkheden het voortouw, met hun armen vol stengels en hun gezichten verborgen achter bosjes bladeren die op een jungle lijken. Jeremy Allen White, de iconische acteur uit de serie "The Bear", was de belangrijkste aanjager van deze progressieve beweging en het symbool van deze herwaardering van bloemen.

Deze foto, genomen in maart 2024 met een enorm boeket wilde bloemen over zijn schouder en een ander in een Schotse mand, veroverde spontaan de harten van vrouwelijke kijkers, die dit beeld toejuichten – het tegenovergestelde van de emotioneel ondoorgrondelijke bad boy. Deze openhartige foto onthult een ander soort mannelijkheid, minder gecontroleerd, flexibeler . Het is gemakkelijk voor te stellen wat de toekomst van deze bloemen zal brengen: in een vaas zullen ze een ereplaats innemen tussen zelfgemaakte gerechten. Als man bloemen tentoonstellen is de wereld laten zien: "Ik verwerp oude patriarchale overtuigingen" en "Ik vind plezier op andere manieren dan met een pint bier."

Rockicoon Bruce Springsteen overhandigde op zijn beurt Shane MacGowan, de frontman van The Pogues, een boeket witte rozen. Het bewijs dat zelfs metalfans in leren jassen de traditie doorbreken en bloemen uitwisselen in plaats van flessen sterke drank.

Het is nog steeds niet gebruikelijk om een man bloemen te geven. Toch nemen mannen steeds vaker het initiatief en zwichten ze voor de charme van pioenrozen, zonnebloemen en lelies in de etalages. Volgens een onderzoek uit 2021 van de Nederlandse Stichting Bloemen en Planten koopt 22% van de mannen maandelijks bloemen voor zichzelf.