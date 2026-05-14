Ze wordt ontvoerd door haar babysitter en vindt haar echte familie meer dan een halve eeuw later terug.

Dit is een van de meest aangrijpende verhalen van de afgelopen jaren. In 1971 verdween Melissa Highsmith op 22 maanden oud, ontvoerd door een vrouw die zich voordeed als babysitter. Eenenvijftig jaar later veranderde een DNA-test alles.

Fort Worth, Texas, 23 augustus 1971

Die dag plaatste Alta Apantenco, een alleenstaande moeder die als serveerster in een restaurant werkte, een advertentie in de plaatselijke krant waarin ze een oppas zocht voor haar 22 maanden oude dochter Melissa. Een vrouw reageerde op de advertentie, kwam niet opdagen voor een eerste afspraak en nam een maand later opnieuw contact op met het gezin. Ze stond erop de baan te krijgen en beweerde een grote tuin te hebben en ervaring met kinderen. Melissa werd die dag aan haar zorg toevertrouwd , maar ze is nooit meer teruggekomen.

Eenenvijftig jaar onderzoek

Een van de weinige beschrijvingen die onderzoekers decennialang hadden, was die van Apantenco's huisgenoot. Hij beschreef de babysitter als iemand die er "opvallend uitzag" en witte handschoenen droeg toen ze het kind ophaalde. Een detail dat vijftig jaar lang nutteloos bleek – vanwege het ontbreken van een bekende identiteit en concrete aanknopingspunten. De politie en de FBI hebben de vrouw noch het kind ooit kunnen vinden.

Meer dan vijftig jaar lang vonden Melissa's ouders geen rust. Met de hulp van de politie en de FBI zochten ze vijf decennia lang onvermoeibaar naar haar. De familie richtte zelfs een Facebookgroep op, genaamd Finding Melissa Highsmith, om de hoop levend te houden en aandacht voor de zaak te vragen. In september 2022 ontving het National Center for Missing and Exploited Children een anonieme tip over een mogelijke waarneming van Melissa in de omgeving van Charleston, South Carolina – een impuls die een nieuwe zoekronde op gang bracht.

DNA als sleutel tot het mysterie

Uiteindelijk werd de zaak opgelost dankzij 23andMe. Melissa's vader, Jeffrie Highsmith, gaf zijn DNA op aan de website en was verrast toen hij een e-mail ontving die hem in verband bracht met Melissa's drie kinderen. Melissa woonde in Fort Worth, een paar kilometer van de plek waar ze was ontvoerd, onder de naam Melanie Walden, zonder te weten dat ze was ontvoerd. Hij nam vervolgens contact met haar op via Facebook en de hereniging vond plaats in het weekend van Thanksgiving in 2022.

Sharon Rose Highsmith maakte het nieuws bekend op de Facebookpagina van de familie met de volgende woorden: "We zijn dolblij om aan te kondigen dat WE MELISSA HEBBEN GEVONDEN!!! Er zijn zoveel details die we graag zouden willen delen, maar voor nu willen we alleen zeggen dat we een DNA-match in de familie via 23andMe hebben gevolgd, waardoor we haar hebben gevonden." Het bericht werd vergezeld door foto's van een emotionele hereniging: Melissa (53) zit naast haar ouders en kijkt naar foto's van zichzelf die ze nog nooit eerder had gezien.

Een heel leven opgebouwd zonder het te weten

Wat dit verhaal zo hartverscheurend maakt, is dat Melissa Highsmith het grootste deel van haar leven in Fort Worth woonde – dezelfde stad waar ze werd ontvoerd – zonder ooit te weten dat ze was ontvoerd. Ze groeide op, kreeg kinderen en bouwde een volwaardig leven op onder een andere identiteit, zich er totaal niet van bewust dat een familie al meer dan vijftig jaar op zoek was naar haar, slechts een paar kilometer verderop.

Een DNA-test en een paar muisklikken op een sociaal netwerk – soms is het zo simpel, en zo tijdrovend. Het verhaal van Melissa Highsmith herinnert ons eraan dat sommige verdwijningen nooit echt worden opgelost, totdat technologie biedt wat decennia van onderzoek niet konden.