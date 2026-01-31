Deze families leven volgens strikte regels, die vaak vergeleken worden met een manier van leven uit een andere eeuw.

Mormoonse gezinnen, leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, leiden een leven dat wordt beheerst door strikte religieuze principes die soms doen denken aan 19e-eeuwse waarden. Ze delen deze momenten vaak op sociale media via "Mormoonse influencers".

Gecodificeerde en conservatieve leefregels

Mormonen mijden koffie, thee, tabak en drugs, in overeenstemming met een gezondheidscode die bekend staat als het Woord van Wijsheid. Ze geven tienden, 10% van hun inkomen aan de kerk, en houden maandelijks een vastenperiode van 24 uur, waarbij ze zich onthouden van eten en drinken. Het geld dat hiermee wordt bespaard, wordt gedoneerd aan goede doelen (vastenoffers). Jongeren worden ook aangemoedigd om te wachten tot ze minstens 16 jaar oud zijn voordat ze gaan daten en om prioriteit te geven aan serieuze relaties die leiden tot een huwelijk, dat vaak in een tempel wordt voltrokken.

Familie staat centraal in de gemeenschap, waarbij huwelijk en kinderen hoog in het vaandel staan. Leden worden ook aangemoedigd om een bescheiden uiterlijk aan te nemen: geen tatoeages, slechts één paar oorbellen voor vrouwen en bescheiden kleding. Na bepaalde tempelceremonies dragen ze religieuze onderkleding, zogenaamde gewaden, als symbool van spirituele toewijding.

Een eeuwige familie centraal in onze overtuigingen.

Tempelhuwelijken bezegelen verbintenissen "voor tijd en eeuwigheid", waardoor – voor de meest vrome gelovigen – een postume familiereünie in de hemel mogelijk is. Kinderen worden ritueel "verzegeld" aan hun ouders; genealogie en plaatsvervangende doop voor de overledene versterken deze intergenerationele band.

Het gezin staat centraal, waarbij voortplanting wordt gezien als een "goddelijke missie" en de opvoeding van kinderen als een belangrijke spirituele plicht. Het gezin wordt aldus beschouwd als de fundamentele eenheid van het goddelijke plan: het is tegelijkertijd een plaats van liefde, morele opvoeding en geloofsoverdracht. Gezinsrollen worden hoog gewaardeerd, met een ideaal van een stabiel gezin dat is gestructureerd rond religieuze toewijding, gezinsgebed en actieve deelname aan het leven van de Kerk. Het gezin is dus niet slechts een sociale instelling, maar een heilige realiteit, bestemd om voort te bestaan na de dood.

Sterke aanwezigheid op sociale media

Ondanks hun geclaimde bescheidenheid investeren veel mormonen flink in Instagram, TikTok en YouTube om een leven te presenteren dat harmonieus en deugdzaam is: zorgvuldig gekozen bescheiden kleding, evenwichtige gezinsmaaltijden, dagelijkse gebeden en wellnessroutines. Deze content creëert een zachtaardig, ordelijk en geruststellend beeld dat een breed publiek aanspreekt, ook buiten hun eigen religieuze gemeenschap.

Mormoonse "tradwives", die vaak in de schijnwerpers komen te staan of worden uitvergroot door reality-tv-programma's en sociale media, belichamen een sterke terugkeer naar traditionele gezinsrollen: lange jurken, retrokapsels, zorgvuldig ingerichte interieurs, thuisonderwijs en een nadruk op het moederschap. Tegen 2025 hebben deze figuren miljoenen views verzameld en zijn ze uitgegroeid tot ware influencers van "zacht conservatisme", waarin spiritualiteit, vintage esthetiek en huiselijke beleving samensmelten in een verhaal dat zowel nostalgisch is als perfect is aangepast aan de hedendaagse digitale codes.

Kortom, deze mormoonse families houden een door geloof gestructureerde levenswijze in stand, waarbij Victoriaanse soberheid wordt vermengd met digitale moderniteit. Hun online aanwezigheid, balancerend tussen authenticiteit en idealisering, fascineert evenzeer als dat ze vragen oproept over ons hyperverbonden tijdperk.