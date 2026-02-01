In een minijurk op het podium: de pianiste die de klassieke muziekwereld op zijn kop zet.

Naast het ontroeren van onze ziel met elke vinger op de piano en het meeslepen door haar composities, tart pianiste Yuja Wang de soberheid die van haar vak verwacht wordt. Tijdens haar optredens op het internationale podium verschijnt ze in outfits die de 'preutse' kledingvoorschriften van de klassieke muziek uitdagen. Met jurken met splitten of bedekt met pailletten laat ze de traditionele combinatie van kokerrok en smetteloze blouse resoluut achter zich.

Korte outfits die zich onderscheiden van de klassieke wereld.

De meeste pianisten die plaatsnemen achter hun instrument dragen onberispelijke pakken of ingetogen kleding, wat getuigt van een zekere bescheidenheid. Ze vermijden elke vorm van uiterlijke excentriciteit om op te gaan in deze zeer sobere omgeving. De vrouwen lijken voorbestemd om de kleine zwarte jurk te dragen met zijn ingetogen snit en eenvoudige details, terwijl de mannen het moeten doen met een donkere coltrui of een overhemd dat pure elegantie uitstraalt.

Yuja Wang heeft echter niet de sobere uitstraling die vaak aan klassieke musici wordt toegeschreven. Geen keurig opgetrokken blouse met strik of rechte rok die, onder het mom van fatsoen, de dijen bedekt en tot voorbij de knie reikt. Deze 30-jarige virtuoos , die op zevenjarige leeftijd het Centraal Conservatorium voor Muziek in Peking binnenkwam, maakt veel lawaai, en niet alleen met haar handen. Ze trotseert de alomtegenwoordige monotonie van het operahuis met outfits die de belichaming zijn van koketterie. Laten we zeggen: niemand commandeert haar!

Met haar wilde haar, paarse of pruimkleurige highlights en schoenen die Lady Gaga waardig zijn, heeft Yuja Wang een opvallende look. Haar silhouet wordt bepaald door outfits die de zwaartekracht lijken te trotseren en stoffen die meer onthullen dan ze laten doorschemeren. Haar muziek is vol kleur en textuur, perfect afgestemd op haar frisse en vurige stijl. Of het nu een feloranje minijurk is voor de Hollywood Bowl, een glinsterende fuchsia jurk die tot halverwege de dijen reikt voor het concert in het Kimmel Center in de Verenigde Staten, of een microjurk met een open rug in het Sun Valley Pavilion, Yuja Wang straalt altijd flair uit.

Jurken die een ode zijn aan de vrijheid van kleding.

Vaak wordt ze de Mugler van de opera genoemd. Ze beleeft haar kunst met een zeldzame intensiteit en is altijd ondergedompeld geweest in een creatieve wereld. Een wereld waar vrijheid van expressie geen optie is, maar een gemoedstoestand, een drijvende kracht. Geboren uit een danseres en een percussionist, ontdekte ze haar talent voor de piano. Het is een passie die haar al sinds haar zesde levensjaar vergezelt.

Ze begon Chopin te spelen op een leeftijd waarop kinderen moeite hebben om woorden aan elkaar te rijgen. Het kleine meisje met vlechtjes en een wijdvallende jurk ontpopte zich geleidelijk tot een ondeugende, oogverblindende, bijna intimiderende artieste. Dit wonderkind, wiens talent veel verder reikt dan haar eigen landsgrenzen, spreekt de taal van de muziektheorie perfect, maar ook die van de mode. Ze is ervan overtuigd dat haar outfit de toon zet en resonantie verleent aan haar melodieën.

Elke outfit weerspiegelt haar energie van het moment en is in harmonie met haar gebaren, die bol staan van emotie. "Als de muziek mooi en sensueel is, waarom zou je je er dan niet naar kleden?" , antwoordt ze bijna filosofisch aan The Guardian wanneer haar gevraagd wordt naar haar kledingkeuze. Terwijl steeds meer pianisten hun benadering van hun lichaam veranderen uit rebellie of vermoeidheid, biedt Yuja Wang een optreden dat evenzeer bedoeld is om naar te luisteren als om naar te kijken. Ze bewijst dat je het artistieke genie van Brahms en Beethoven kunt eren in een strakke jurk, strass-steentjes en oversized schoenen. Dat klassieke muziek prima samen kan gaan met moderniteit.

Zijn muziek streelt de ziel, maar zijn kledingstijl niet.

Met haar kenmerkende stijl en onmiskenbare excentriciteit heeft Yuja Wang niet alleen lof geoogst in de muziekwereld. Ze heeft ook operaliefhebbers geraakt. Veel critici hebben hun stem verheven en fel gereageerd op haar stilistische uitingen .

In 2011, tijdens haar optreden in de Hollywood Bowl, was muziekcriticus Mark Swed onvermurwbaar over haar koraalkleurige jurk en beschouwde die bijna als een modezonde. "Als de jurk minder kort was geweest, had de Bowl wellicht minderjarigen onder de 18 jaar zonder begeleiding moeten weren", schreef hij in de Los Angeles Times. Twee jaar later herhaalde Jay Nordlinger, criticus voor The New Criterion, dit sentiment en ging zelfs zo ver om de rode jurk van de artiest te vergelijken met een "striptease-outfit".

Hoewel dergelijke outfits in de popwereld bijna de norm zijn, klinken ze in de klassieke muziekwereld bijna onbeleefd, zelfs beschamend. Van pianisten wordt verwacht dat ze zich houden aan een saaie, smakeloze en slaapverwekkende kledingcode, terwijl hun handen juist het tegenovergestelde laten zien. De winnares van de Gilmore Young Artist Award 2006, die alles wat ze aanraakt in goud verandert, toont precisie en discipline ook op andere manieren dan alleen haar kleding. En dat is genoeg.

Yuja Wang is niet van plan om pailletten en extravagante kledingstukken vaarwel te zeggen. Integendeel, dit is juist wat haar identiteit definieert en haar outfits belemmeren haar talent niet, maar versterken het juist.