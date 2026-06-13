Door de stijgende temperaturen zeggen deze vrouwen dat ze vaker te maken krijgen met straatintimidatie.

Maatschappij
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik / Magnific

Bij elke terugkeer van de zomer is de waarneming hetzelfde. Op TikTok, net als op Instagram, melden steeds meer jonge vrouwen een aanzienlijke toename van straatintimidatie zodra de temperaturen stijgen. Dit fenomeen is verre van incidenteel – en de psychologische gevolgen ervan zijn zeer reëel.

"De zon schijnt, tijd voor tanktops": de post die het algemene gevoel perfect samenvat.

Een van deze video's sloeg in het bijzonder aan. "De zon schijnt, het is tanktopseizoen, mannen roepen vrouwen toe vanuit hun auto's en fietsen. Ik denk dat de zomer is aangebroken," schreef de auteur van het bericht, wat onmiddellijk een golf van unanieme reacties teweegbracht: ja, zodra het warmer wordt, nemen het gefluit, getoeter, de ongewenste opmerkingen en de aanhoudende blikken toe. In de reacties onder talloze TikTok-video's over dit onderwerp wemelt het van de getuigenissen. Sommigen vertellen over de stoepen die ze nu vermijden, anderen leggen uit dat ze midden juni hun "winterkleding" weer tevoorschijn halen, of dat ze de hele zomer geen jurken boven de knie meer dragen. Verre van de fantasie van de terugkeer van "warmte", betekenen de eerste hittegolven voor velen een terugkeer naar waakzaamheid.

Een verband dat al lang door onderzoekers is gedocumenteerd.

Het fenomeen is in werkelijkheid niets nieuws. Verschillende feministische publicaties hebben het de afgelopen jaren al gedocumenteerd. Het Britse tijdschrift Stylist wees er al in 2019 op dat "er een direct positief verband bestaat tussen de hoeveelheid zichtbare huid en het aantal mannen dat denkt het recht te hebben om daar commentaar op te leveren." Deze realiteit is bevestigd door talloze verenigingen, maar ook door de verhalen van serveersters, studenten, verpleegkundigen en gewone voorbijgangers, die allemaal hetzelfde waarnemen: hun dagelijks leven verandert met het weer.

De redenen die worden aangevoerd zijn talrijk. Meer mensen op straat, overvolle terrassen, voorbijgangers die 's avonds vroeg door de alcohol wat losser zijn geworden, en bovenal het hardnekkige idee dat lichtere kleding gelijkstaat aan stilzwijgende goedkeuring voor opmerkingen. Een diep achterhaalde interpretatie – en juridisch gezien volkomen ongegrond.

In Frankrijk worden seksistische beledigingen sinds 2018 erkend.

Op wetgevend vlak erkende Frankrijk deze realiteit met de Schiappa-wet van 3 augustus 2018, die het delict "seksistische belediging" introduceerde. Deze wet stelt de politie in staat om direct en zonder voorafgaande klacht boetes uit te delen aan daders van straatintimidatie: fluiten, ongepaste opmerkingen, aanhoudend aandringen, enzovoort. De boete kan oplopen tot 750 euro en sinds de invoering van de wet worden er jaarlijks duizenden boetes uitgedeeld. In de praktijk wordt het overgrote deel van de incidenten echter nog steeds niet gemeld. Angst, vermoeidheid, de afwezigheid van getuigen of simpelweg het gevoel dat "het toch geen zin heeft" verklaren deze bijna systematische stilte. Juist tegen deze stilte proberen virale video's op hun eigen manier te strijden.

Een verantwoordelijkheid die nooit in kleding te vinden is.

Tot slot is het belangrijk om een waarheid te herhalen die sociale wetenschappers al decennia benadrukken: de verantwoordelijkheid voor straatintimidatie ligt nooit bij het slachtoffer, noch bij wat ze draagt. Of een vrouw nu een hemdje, een joggingbroek, een winterjas of een lange rok draagt, de dader blijft volledig verantwoordelijk voor zijn gedrag. Het fenomeen alleen proberen te verklaren aan de hand van zomerkleding zou neerkomen op het beschuldigen van vrouwen voor hun eigen agressie.

Nu een nieuwe golf van getuigenissen de sociale media overspoelt, onderstrepen deze verhalen de dringende noodzaak van collectief bewustzijn. Straatintimidatie is niet onvermijdelijk; het is een dagelijkse, illegale vorm van geweld, diep geworteld in een cultuur die nog steeds fundamenteel ontmanteld moet worden. En dit geldt ongeacht het weer.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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