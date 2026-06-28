Deze 103-jarige yogalerares woont alleen en weigert het rustiger aan te doen: haar dagelijks leven is fascinerend.

Op 103-jarige leeftijd belichaamt Charlotte Chopin een vitaliteit die vooroordelen tegenspreekt. Ze woont alleen en geeft nog steeds met passie yogales. Haar dagelijks leven, zowel eenvoudig als stralend, fascineert en inspireert evenzeer.

Een honderdjarige die de stereotypen over leeftijd doorbreekt.

Charlotte Chopin, geboren op 11 december 1922, leidt een opmerkelijk onafhankelijk leven. Op een leeftijd waarop velen het rustiger aan doen, blijft zij haar dagen zelfstandig indelen. Ze kookt, verzorgt haar tuin, leest veel en leidt een stabiel en sereen leven. Zelfs autorijden is haar niet ontgaan: ze haalde haar rijbewijs in 1954 en rijdt nog steeds in haar eigen auto. Het is een kostbare vrijheid die ze met vertrouwen en gemak koestert. Deze onafhankelijkheid, ver verwijderd van de stereotypen over ouderdom, draagt bij aan een zeer positief beeld van ouder worden.

Yoga als levenswijze en energiebron

Wat Charlotte Chopin ook onderscheidt, is haar diepe verbondenheid met yoga. Ze ontdekte deze beoefening rond haar vijftigste en maakte er al snel een hoeksteen van haar persoonlijke welzijn van. Opgeleid in de traditie van BKS Iyengar, deelt ze al decennialang haar kennis in het stadje Léré, in het departement Cher. Haar wekelijkse lessen trekken trouwe cursisten aan, die zich aangetrokken voelen tot haar precisie, zachtheid en aandacht voor detail.

Voor haar is beweging essentieel: het lichaam gedijt bij rustige maar regelmatige lichaamsbeweging. Ze pleit voor een eenvoudige en toegankelijke visie op welzijn, waarin fysieke flexibiliteit hand in hand gaat met mentale flexibiliteit. Een filosofie die sereniteit en evenwicht uitstraalt.

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Een autonomie die vertrouwen en vrijheid inspireert.

Wat zo opvallend is aan Charlotte Chopin, is haar gevoel van volkomen vrijheid. Op 103-jarige leeftijd woont ze nog steeds thuis, organiseert ze haar dagen zelf en heeft ze een actief dagritme. Ze ontvangt haar familie, onderhoudt contact met haar dierbaren en geniet van een levendig en warm sociaal leven. Omringd door haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, belichaamt ze een vorm van familieharmonie. Bovenal behoudt ze haar onafhankelijkheid, wat zorgt voor een opmerkelijke mentale energie en een aanwezigheid die diep geworteld is in het hier en nu.

Erkenning die grenzen overstijgt

Haar bekendheid is de laatste tijd onverwacht toegenomen. Haar verhaal, dat op televisie verscheen en veelvuldig op sociale media werd gedeeld, heeft een breed publiek geraakt. In 2024 ontving ze een belangrijke onderscheiding: de Padma Shri, een prijs die door India wordt toegekend als erkenning voor haar toewijding aan yoga. Tijdens een officieel bezoek aan Frankrijk ontmoette ze ook Narendra Modi. Deze internationale erkenning bekroont decennia van stille maar standvastige inzet in het onderwijs.

Een Frankrijk waar het aantal honderdjarigen steeds groter wordt.

Volgens INSEE neemt het aantal honderdjarigen in Frankrijk sterk toe. Dit demografische fenomeen roept een cruciale vraag op: hoe kunnen we een lang en gezond leven leiden? Het verhaal van Charlotte Chopin illustreert een mogelijk antwoord. Zonder een magische formule te bieden, benadrukt ze eenvoudige principes: actief blijven, nieuwsgierig blijven, sociale contacten onderhouden en je geest blijven prikkelen.

Op sociale media heeft het verhaal van Charlotte Chopin bewondering en ontroering teweeggebracht. Velen zien er een serene en vreugdevolle visie op ouder worden in, ver verwijderd van de desoriëntatie die vaak met die leeftijd gepaard gaat. Charlotte Chopin leeft simpelweg met consistentie en nieuwsgierigheid. En misschien schuilt daarin wel haar ware genialiteit: een zachte en stralende manier om dag na dag vooruit te blijven gaan.