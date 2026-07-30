In deze drie beroepen is de meerderheid van de beroepsgroep vrouw.

In Europa wordt bijna de helft van alle banen bekleed door vrouwen. Dit gemiddelde verhult echter aanzienlijke onevenwichtigheden: sommige beroepen worden nog steeds overwegend door vrouwen uitgeoefend. Deze realiteit weerspiegelt niet zozeer een verschil in vaardigheden, maar eerder de erfenis van genderstereotypen die nog steeds diep verankerd zijn in onze samenleving.

1. Kinderverzorgers, het meest gefeminiseerde beroep.

Als er één beroep is waarin vrouwen verreweg in de meerderheid zijn, dan is het wel dat van kinderopvangmedewerker. Volgens gegevens van INSEE uit 2021 vertegenwoordigen ze bijna 98% van de beroepsbevolking. Ook huishoudelijk personeel vertoont een vergelijkbaar percentage. Deze oververtegenwoordiging wordt duidelijk niet verklaard door een "vrouwelijke aanleg voor de zorg voor kinderen". Het is het resultaat van een achterhaald beeld dat vrouwen nog steeds associeert met zorgtaken, opvoeding en begeleiding, alsof deze eigenschappen hen van nature eigen zijn.

2. Het secretariaat, een blijvende erfenis

Een ander beroep dat sterk door vrouwen wordt uitgeoefend, is dat van secretaresse of directieassistent. Vrouwen vertegenwoordigen ongeveer 95% van de werknemers in deze sector. Deze situatie is ontstaan in de 20e eeuw, toen de groei van administratieve banen veel vrouwen de mogelijkheid bood om de arbeidsmarkt te betreden. Deze functies waren vaak instapfuncties, met weinig doorgroeimogelijkheden naar managementposities. Hoewel de houding ten opzichte van vrouwen geleidelijk aan verandert, blijft deze genderverdeling ook vandaag de dag zeer uitgesproken.

3. Beroepen in de zorg worden nog steeds overwegend door vrouwen uitgeoefend.

Ook in de thuiszorg, huishoudelijke hulp en als verpleegassistent zijn vrouwen sterk vertegenwoordigd. Daarnaast bestaat het verplegend en verloskundig beroep voor een overweldigende meerderheid uit vrouwen, zo'n 88% volgens de statistieken. Door de vergrijzing werven deze beroepen meer personeel, maar de samenstelling verandert nauwelijks. Vrouwen hebben vaak nog steeds te maken met bescheiden lonen, veel deeltijdwerk en onvoldoende erkenning, ondanks hun essentiële rol in het functioneren van de samenleving.

Er bestaat niet zoiets als een "vrouwenbaan"... noch een "mannenbaan".

Deze cijfers impliceren geenszins dat bepaalde beroepen geschikt zijn voor vrouwen en andere voor mannen. Geen enkele vaardigheid, talent of ambitie is afhankelijk van geslacht. Als sommige beroepen in 2026 nog steeds sterk 'vrouwelijk' of juist sterk 'mannelijk' zijn, komt dat voornamelijk doordat stereotypen nog steeds van invloed zijn op onderwijs- en loopbaantrajecten.

Lange tijd heeft de patriarchale samenleving vrouwen de rol van verzorger, helper of 'opvoeder' toebedeeld, terwijl ze werden afgeschilderd als minder geschikt voor technische, wetenschappelijke of fysieke beroepen. Deze vooroordelen hebben zeer reële gevolgen. Al vanaf hun vroegste schooljaren worden sommige jonge vrouwen ontmoedigd om een carrièrepad te kiezen dat nog steeds als mannelijk wordt beschouwd. Eenmaal aan het werk moeten ze zich vaak meer bewijzen om dezelfde kansen of de hoogste posities te krijgen. Dit is een realiteit die veel vrouwelijke professionals nog steeds aan de kaak stellen.

Er verandert wel iets, maar er is nog een lange weg te gaan.

Gelukkig is er verandering in de situatie. Analyses van INSEE tonen aan dat steeds meer vrouwen toetreden tot historisch door mannen gedomineerde sectoren, waaronder de juridische wereld, de geneeskunde, het bankwezen, de verzekeringsbranche en de communicatie. Eén sector vormt echter een uitzondering: informatietechnologie. Deze sector, die ooit toegankelijker was voor vrouwen, is geleidelijk aan weer meer door mannen gedomineerd geraakt naarmate de sector aan prestige en hogere salarissen won. Dit herinnert ons eraan dat vooruitgang op het gebied van genderdiversiteit nooit gegarandeerd is.

Hoewel er in bepaalde beroepen nog steeds sprake is van genderongelijkheid, is dit niet onvermijdelijk. De echte vooruitgang zit hem in het toestaan dat iedereen vrij zijn of haar pad kan kiezen, zonder beperkt te worden door genderstereotypen. Want uiteindelijk zijn vaardigheden, passie en talent nooit aan een geslacht gebonden geweest.