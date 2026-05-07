"Het is goedkoper dan ons oude leven": deze passagiers hebben gekozen voor een permanent leven op zee.

Wat als pensionering betekende tussenstops, zonsondergangen boven de oceaan en altijd een koffer vol spullen? Dat is de keuze van Lanette en Johan Canen, een echtpaar van midden vijftig dat besloot hun alledaagse leven op Hawaï te verruilen voor een leven aan boord van een cruiseschip. Een avontuur dat even intrigerend als inspirerend is.

Een drijvend huis voor de komende 15 jaar.

Lanette en Johan wonen nu aan boord van de Villa Vie Odyssey, een schip dat is ontworpen om de wereld rond te varen gedurende meerdere jaren. Hun hut is gegarandeerd voor 15 jaar, waardoor het schip een echt drijvend thuis is geworden. De route van het schip is indrukwekkend: 425 aanlegplaatsen in 147 landen, verspreid over ongeveer drieënhalf jaar. Een leven vol tussenstops, ontdekkingen en steeds veranderende landschappen.

Aan boord geniet het stel van een zeer gestructureerde dagelijkse routine. Maaltijden, drankjes, wifi, schoonmaak en wasservice zijn allemaal inbegrepen in hun pakket. Deze regeling stelt hen in staat om te reizen met minimale materiële beperkingen.

"Mensen denken dat we rijk zijn."

Het meest verrassende aan hun verhaal is het financiële aspect. Voordat ze aan dit nieuwe leven begonnen, woonden Lanette en Johan op Hawaï, een plek die bekendstaat om de bijzonder hoge kosten van levensonderhoud. Volgens hen zou het leven op deze boot hen uiteindelijk minder kosten dan hun vorige leven op het land.

Johan vat hun keuze samen met een uitspraak die veelvuldig op sociale media is gedeeld: veel mensen denken dat je miljonair moet zijn om permanent op een cruiseschip te wonen, terwijl zij vinden dat deze oplossing goedkoper is dan hun vorige huur en dagelijkse uitgaven. Het stel legt ook uit dat ze hun autoverhuurbedrijf hebben verkocht voordat ze aan dit nieuwe avontuur begonnen.

Een lichter, minder rommelig leven

Naast de reis zelf wilden Lanette en Johan vooral hun dagelijks leven vereenvoudigen. Geen bezittingen meer verzamelen, geen huis onderhouden en geen overbodige verantwoordelijkheden meer op zich nemen. Hun nieuwe leven draait meer om ervaringen dan om bezittingen. Ze waarderen het enorm dat ze verschillende landen kunnen verkennen zonder bij elke stop hun koffers opnieuw te hoeven inpakken.

Sinds hun vertrek hebben ze al bestemmingen als Spanje, Portugal, Gibraltar en de Galapagoseilanden bezocht. Voor sommigen is dit idee van totale vrijheid bijna een moderne fantasie: de wereld zien terwijl je een mobiel 'thuis' hebt.

Een levensstijl die fascineert... maar ook verdeelt.

Hun dagelijks leven roept veel reacties op sociale media op. Sommige internetgebruikers dromen van zo'n avontuur en stellen zich graag voor dat ze alles achterlaten om op zee te leven. Anderen zijn sceptischer. Het gebrek aan ruimte, de afstand tot familie, medische zorg en de beperkte levensstijl baren zorgen. Ook de milieu-impact van cruises is onderwerp van kritiek.

Milieugroepen hekelen al jaren de zware vervuiling die cruiseschepen veroorzaken en beschouwen ze als een van de meest vervuilende schepen ter wereld. Een cruiseschip stoot gemiddeld zo'n 20.000 ton CO2 per jaar uit, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 10.000 auto's. Zelfs wanneer ze aangemeerd liggen, blijven deze schepen aanzienlijke vervuiling produceren: een cruiseschip dat een uur stilstaat, stoot evenveel uit als ongeveer 30.000 auto's die met lage snelheid rijden. Deze cijfers voeden regelmatig het debat rondom dit type toerisme, dat steeds vaker wordt bekritiseerd vanwege de milieu-impact.

Uiteindelijk zeggen Lanette en Johan, ondanks de kritiek, dat ze geen spijt hebben van hun keuze. Voor hen staat deze permanente cruise vooral voor een andere manier van leven en genieten. Eén ding is zeker: jarenlang op zee wonen laat niemand onberoerd.