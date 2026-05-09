Geboortetoerisme: waarom steeds meer aanstaande moeders ervoor kiezen om in het buitenland te bevallen

Bevallen in het buitenland om je baby een tweede nationaliteit te geven: dat is het principe van 'geboortetoerisme'. Deze praktijk, die populair is geworden op sociale media, intrigeert evenzeer als dat ze de meningen verdeelt. Want achter de beelden van 'paradijselijke kraamklinieken' en 'extra paspoorten' kan de realiteit veel complexer zijn.

Wat is "geboortetoerisme" precies?

Geboortetoerisme houdt in dat men naar een ander land reist om daar te bevallen en zo te profiteren van het staatsburgerschap door geboorte. In sommige landen, zoals Canada, de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico, verkrijgt een kind dat binnen de landsgrenzen wordt geboren automatisch de nationaliteit van dat land.

Voor sommige ouders zou deze strategie hun kind meer kansen bieden, of zelfs het verkrijgen van een verblijfsvergunning vergemakkelijken. Op sociale media worden geboortetoerisme soms gepresenteerd als een soort "administratieve sluiproute". Deze geromantiseerde kijk op het fenomeen weerspiegelt echter verre van de volledige realiteit van bevallen ver van huis.

Een praktijk die kritiek oproept.

Vanuit ethisch oogpunt is het onderwerp controversieel. Verschillende zorgprofessionals stellen vraagtekens bij deze praktijk waarbij de bevalling wordt gebruikt om bepaalde administratieve voordelen te behalen.

Verloskundige en sophrologe Camille Carrel herinnert ons er ook aan dat bevallen in het buitenland allesbehalve een triviale ervaring is. Ze benadrukt dat sommige vrouwen zich noodgedwongen in deze situatie bevinden, met name wanneer ze hun land ontvluchten of een expat-partner volgen. In deze gevallen kan de ontworteling extra moeilijk te verwerken zijn, vooral tijdens zo'n intense periode als een zwangerschap.

Medische nazorg is soms ingewikkelder.

Naast administratieve kwesties roept geboortetoerisme ook vragen op over medische zorg. Tijdens de zwangerschap wordt over het algemeen aangeraden om door dezelfde zorgverlener begeleid te worden om een vertrouwensband op te bouwen en consistente zorg te garanderen.

Wanneer een aanstaande moeder in het buitenland bevalt, kan dit proces gefragmenteerder verlopen. Het kan nodig zijn om meerdere zorgverleners te raadplegen voordat een team wordt gevonden waar je je prettig bij voelt. En bovendien hanteren niet alle landen dezelfde benadering van de bevalling.

De gebruiken verschillen sterk van land tot land.

Medische methoden, zorgpraktijken en beschikbare middelen verschillen aanzienlijk van land tot land. In Brazilië bijvoorbeeld komen keizersneden veel voor. In andere landen zijn sommige praktijken die in Frankrijk wijdverbreid zijn, mogelijk minder toegankelijk of zelfs afwezig. Dit geldt met name voor zwangerschapscursussen. In Frankrijk worden verschillende cursussen aangeboden en vergoed als onderdeel van de zwangerschapszorg. Elders is deze ondersteuning mogelijk veel beperkter.

Hetzelfde geldt voor epidurale anesthesie, die niet overal standaard wordt aangeboden. Voordat u een dergelijke beslissing neemt, is het daarom essentieel om de lokale medische praktijken grondig te onderzoeken en te controleren of ze aansluiten bij uw behoeften en geboorteplan.

Ver weg van geliefden, een soms eenzame ervaring.

Bevallen in een land waar je weinig van weet, kan ook een aanzienlijke emotionele impact hebben. Ver weg zijn van familie, vrienden en vertrouwde routines kan gevoelens van isolatie tijdens de zwangerschap en na de bevalling versterken.

Deskundigen wijzen er ook op dat cultuurschok en het gevoel ontworteld te zijn factoren zijn die het moreel na de bevalling negatief kunnen beïnvloeden. De taalbarrière kan de communicatie met medisch personeel bovendien bemoeilijken en dit gevoel van isolatie versterken.

Elke reis blijft uniek.

Hoewel geboortetoerisme een veelbesproken onderwerp is, is het belangrijk te onthouden dat niet alle vrouwen die in het buitenland bevallen dat doen om een extra nationaliteit te verkrijgen. Sommigen volgen hun partner in het kader van een emigratie, anderen vluchten voor extreem moeilijke situaties of bouwen elders een nieuw leven op.

Net als bij alle keuzes rondom het moederschap, is er geen juiste manier om een zwangerschap of bevalling te beleven. Elke aanstaande moeder heeft haar eigen verhaal, behoeften, lichaam en beperkingen. Het belangrijkste is dat je je gehoord, gesteund en veilig voelt, ongeacht in welk land je baby geboren wordt.

Kortom, geboortetoerisme is even fascinerend als tot nadenken stemmend, omdat het zeer gevoelige onderwerpen aansnijdt: moederschap, identiteit, familie en ongelijkheid tussen landen. Hoewel sommigen het zien als een kans om hun kind meer mogelijkheden te bieden, benadrukken experts dat bevallen in het buitenland aanzienlijke medische, emotionele en logistieke voorbereiding vereist. Elke zwangerschapsreis is uniek, en het allerbelangrijkste is dat aanstaande moeders deze fase in een respectvolle omgeving kunnen beleven die is afgestemd op hun behoeften.