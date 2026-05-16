In een vliegtuig kan een accessoire verlichting bieden bij gevoelloze benen tijdens lange vluchten.

Na een paar uur vastzitten in een vliegtuigstoel is het moeilijk om van dat gevoel van zware of gevoelloze benen af te komen. Dit ongemak komt vaak voor tijdens lange reizen, vooral wanneer het lichaam weinig beweegt. Eén accessoire zou de reiservaring wel eens kunnen veranderen: compressiekousen.

Waarom zwellen je benen op in een vliegtuig?

Langeafstandsvluchten zijn niet altijd even goed voor de bloedsomloop. Urenlang zit je stil en beweeg je nauwelijks, waardoor de kuitspieren minder actief worden. Deze spieren spelen een essentiële rol bij het terugvoeren van bloed naar het hart. Wanneer ze minder gebruikt worden, vertraagt de bloedsomloop in de benen. Het gevolg: een zwaar gevoel, gezwollen enkels of tintelingen kunnen optreden.

In zeldzame gevallen kan deze bloedophoping ook de vorming van een bloedstolsel in een diepe ader bevorderen, een fenomeen dat diepe veneuze trombose (DVT) wordt genoemd, soms ook wel "economy class syndrome" genoemd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie krijgt ongeveer één op de 6.000 mensen symptomen die verband houden met een bloedstolsel na een vlucht van meer dan vier uur. Het risico blijft laag, maar het bestaat wel degelijk, met name voor bepaalde personen die vaker aan dergelijke situaties worden blootgesteld.

Hoe werken compressiekousen?

Compressiekousen oefenen een geleidelijke druk uit op de benen: sterker bij de enkels en minder sterk naarmate je hoger komt, richting de kuiten. Deze compressie bevordert de bloedsomloop en vermindert vochtophoping in de benen. Het resultaat: minder zwelling, een minder zwaar gevoel in de benen en meer comfort tijdens het reizen.

Deze sokken, die lange tijd geassocieerd werden met de medische wereld, hebben een grote modernisering ondergaan. Tegenwoordig zijn ze verkrijgbaar in comfortabelere materialen, diverse modellen en stijlen die lijken op klassieke sokken. Met andere woorden, je hoeft je stijl niet op te offeren om comfortabel te reizen.

Wat wetenschappelijke studies zeggen

Onderzoek naar dit onderwerp is zeer bemoedigend. Een Cochrane-review, bijgewerkt in 2021, analyseerde 12 klinische onderzoeken met bijna 3000 passagiers die vluchten van meer dan vier uur hadden gemaakt. De resultaten tonen aan dat het dragen van compressiekousen het risico op asymptomatische diepveneuze trombose, oftewel bloedstolsels die niet per se zichtbare symptomen veroorzaken, aanzienlijk verlaagt.

Concreet ontwikkelden ongeveer 10 van de 1000 reizigers die geen compressiekousen droegen dit type trombose. Bij degenen die ze wel droegen, daalde dit aantal tot ongeveer 1 op 1000. De onderzoekers benadrukken echter dat ernstige complicaties zoals longembolieën zeer zeldzaam blijven en moeilijk statistisch te meten zijn in dit soort onderzoek.

Goede gewoontes voor comfortabeler reizen

Compressiekousen kunnen nuttig zijn, maar ze werken nog beter in combinatie met een paar simpele gewoontes.

Tijdens een lange vlucht is het belangrijk om regelmatig op te staan en een stukje door het gangpad te lopen, al is het maar voor een paar minuten.

Door je enkels te draaien of je kuitspieren aan te spannen terwijl je zit, stimuleer je ook de bloedsomloop.

Hydratatie speelt ook een belangrijke rol: voldoende water drinken kan het lichaam helpen de reis beter te doorstaan.

Omgekeerd is urenlang stilzitten met de benen gekruist niet ideaal voor een goede bloedsomloop.

Een handig accessoire, zonder druk of voorschrift.

Natuurlijk ervaart niet iedereen lange vluchten op dezelfde manier. Sommige mensen reizen zonder enig ongemak, terwijl anderen al snel last krijgen van zware of gevoelige benen. Compressiekousen zijn daarom geen noodzaak of essentieel onderdeel van "comfortabel reizen". Ze vormen simpelweg een extra optie om tijdens lange reizen voor je comfort en je lichaam te zorgen.

Voor mensen met een voorgeschiedenis van veneuze problemen, zwangerschap, overgewicht of bekende circulatieproblemen, wordt nog steeds medisch advies aanbevolen vóór een lange vlucht.

Kortom, compressiekousen, een klein en discreet accessoire, kunnen een van je beste bondgenoten in je handbagage worden.