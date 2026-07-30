Hvilken ansiktskrem bør jeg velge i henhold til hudtypen min?

Tips og triks
Léa Michel
Photo d'illustration : senivpetro / Design by Magnific

Stilt overfor hyller som bugner av kremer som skryter av fristende løfter, er det lett å gå seg vill. En effektiv krem er ikke nødvendigvis den mest trendy; det er først og fremst den som dekker hudens behov. Ved å lære å gjenkjenne hudtypen din og være oppmerksom på dens signaler, kan du finne produktet som virkelig passer den.

Hvordan identifisere hudtypen din?

Før du velger en krem, ta deg tid til å undersøke huden din. En enkel test kan hjelpe: rens ansiktet med et skånsomt produkt, ikke bruk andre hudpleieprodukter, og vent deretter omtrent to timer.

  • Hvis huden din føles stram i hele ansiktet, er den sannsynligvis tørr.
  • Hvis den er blank over det hele, er den ganske oljete.
  • Hvis bare T-sonen (panne, nese, hake) blir skinnende mens kinnene forblir komfortable, har du kombinasjonshud.
  • Hvis huden din forblir behagelig uten noen spesiell følelse, sies den å være balansert.
  • Til slutt, hvis den lett blir rød, svir eller reagerer på visse produkter, er den sensitiv. Denne egenskapen kan påvirke alle hudtyper.

Tørr hud: velg nærende teksturer

Tørr hud trenger mer enn bare fuktighet: den mangler også lipider, som er essensielle for å opprettholde den beskyttende barrieren. Rike kremer eller balsamer er ofte best egnet. Se etter ingredienser som ceramider, squalan, plantesmør eller glyserin, som bidrar til å opprettholde hudkomfort og begrense dehydrering. For et enda mer behagelig resultat, påfør kremen på litt fuktig hud.

Fet eller kombinert hud: fuktighet er fortsatt viktig

Blank hud trenger ikke nødvendigvis mindre fuktighet. Tvert imot, når den er dehydrert, kan den produsere enda mer talg for å kompensere. Den ideelle løsningen er derfor å velge en lett tekstur, for eksempel en gelkrem eller en flytende krem, med en ikke-komedogen formel. Aktive ingredienser som niacinamid kan bidra til å balansere overflødig talg, mens hyaluronsyre fukter uten å etterlate et fettete reststoff. Hvis du har kombinasjonshud, kan du gjerne bruke en lettere krem i T-sonen og en fyldigere tekstur i kinnene.

Sensitiv hud: hold det enkelt

Når huden er reaktiv, er det best å unngå å bruke for mange ingredienser. Korte, parfymefrie formler uten uttørkende stoffer er vanligvis best egnet. Beroligende aktive ingredienser, som kolloidal havregryn eller panthenol, kan bidra til å opprettholde hudkomfort. Og før du legger til en ny krem i rutinen din, ta deg tid til å teste den på et lite område i noen dager.

Lytt til huden din først og fremst

Hudtypen din er et utmerket utgangspunkt, men det er ikke hugget i stein. Årstider, stress, hormonelle forandringer og til og med miljøet ditt kan endre behovene. En krem som fungerer perfekt én dag, kan føles mindre passende noen måneder senere. Hvis huden din føles stram, fetere eller ukomfortabel til tross for rutinen din, ikke nøl med å justere hudpleien din. Å observere hvordan huden din reagerer er ofte den beste indikatoren på om en krem virkelig er riktig for deg.

Feil å unngå

  • Det er sjelden en god idé å bytte kremer med noen få ukers mellomrom: gi huden din minst en måned til å venne seg til en ny behandling og vurdere effekten.
  • Unngå også å unødvendig oppsamle kraftige aktive ingredienser, da dette kan svekke hudbarrieren.
  • Til slutt kan ikke selv den beste fuktighetskremen erstatte daglig solbeskyttelse , som er viktig for å beskytte huden mot for tidlig aldring og effektene av UV-stråler.

Å velge en ansiktskrem handler ikke om å følge trender, men om å finne den rette balansen. Ved å identifisere hudtypen din, velge en passende tekstur og være oppmerksom på reaksjonene, maksimerer du sjansene dine for å gi huden din den pleien den virkelig trenger. Og hvis vedvarende rødhet, kviser eller tilbakevendende reaksjoner utvikler seg, kan en hudlege veilede deg mot en mer passende rutine.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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