Rock-sminke for kvinner overskrider klassiske skjønnhetskoder og etablerer seg som en sann kunstform for stilig opprør.

Denne dristige looken, populær blant både hardrock -kulturfans og moteentusiaster, er basert på tre grunnleggende trinn: forberedelse av hudtonen, intensiteten på øyesminken og det selvsikre valget av leppefarge.

Denne stilen er allsidig og kan tilpasses alle kroppstyper og anledninger, og overskrider stereotypier. Vi veileder deg trinn for trinn for å skape et rebelsk og vellykket utseende, uansett personlighet.

Forbered en perfekt hudtone som grunnlag for steinsminke

Suksessen med en rock-sminkelook begynner lenge før det første blyantstrøket.

En grunning er hjørnesteinen i ethvert dristig, grafisk utseende. Uten den vil ikke fargene feste seg ordentlig, og resultatet vil raskt falle fra hverandre.

Det første trinnet er å fjerne sminke grundig fra ansiktet. Alle produktrester må fjernes for å få ren og mottakelig hud .

En sminkefjerner som passer til din hudtype garanterer et sunt utgangspunkt, uten gjenværende ujevnheter som ville forstyrre påføringen.

Deretter kommer foundation. Vi anbefaler å bruke et kvalitetsprodukt for å jevne ut hudtonen og dekke over ujevnheter. Påføringsteknikken starter fra midten av ansiktet og beveger seg utover, og blander den ovenfra og ned. Denne presise bevegelsen forhindrer harde linjer.

Et ofte oversett poeng: glem aldri ørene og nakken . Denne detaljen forhindrer maskeeffekten, den irriterende kontrasten mellom det sminkede ansiktet og resten av huden.

Overflødig hår bør også fjernes fra hårroten og sidene av nesen for en glatt og naturlig finish.

Et lett, mattgjørende pudder setter alt på plass. Det forbereder huden for intens øyesminke, begrenser glans og forlenger utseendet utover dagen eller kvelden.

Essensielle øyesminketeknikker for en rockelook

Øyesminke er selve hjerterytmen i den rebelske stilen. Det nødvendige arsenalet inkluderer : en børste, øyenskygge, eyeliner, glitter, falske øyevipper og solpudder.

Disse verktøyene lar blikket uttrykkes ved hjelp av flere teknikker, alle grafiske og selvhevdende.

Det svarte, røykfylte øyet, et klassisk kullfarget utseende

Den svarte smoky eye-maken er utvilsomt den ultimate klassikeren innen rockesminke. Den har vært til stede på den røde løperen i flere tiår, og kombinerer glamour og grunge med bemerkelsesverdig letthet.

Det innebærer å påføre flate, uskarpe lag med produktet på øvre og nedre øyelokk. For de som er skremt av matt svart, tilbyr et pudder som ligner på kullgrå eller pistolmetall et vakkert alternativ .

Denne smoky eyen passer alle kvinner, kan brukes dag eller natt, og kommer i glitrende, iriserende eller satengteksturer.

Den kommaformede eyelineren: mellom presisjon og opprør

Den kommaformede eyelineren blander sekstitallets glamour med en rock 'n' roll-kant. Linjen skal forbli veldig grafisk og presis . Jo bredere den er og jo mer øyet er omrisset, desto mer intens blir rock 'n' roll-looken. Kombinert med en knallrød gloss er effekten spesielt slående.

For mandelformede øyne fungerer en helsirkelformet eyeliner perfekt. Små øyne foretrekker derimot en tynn linje med en kommaformet tupp for å unngå å tynge ned utseendet.

Katteøye- og røykøye-looken fra 1940-tallet

Katteøye-looken faller et sted mellom en smoky eyeliner og en tykk eyeliner. Den kan oppnås med alle mørke farger, i matte eller blanke overflater, og krever alltid en grafisk effekt.

Den nedre vippekanten bør møte kommaet på det øvre øyelokket for et konsistent resultat.

Brukt om kvelden viser den seg å være spesielt sexy og selvsikker . Brukt om dagen blir den et sant tegn på ukonvensjonelt opprør.

1940-tallets smoky eye-frisyrer, derimot, gjenoppfinner den klassiske smoky eye-frisyren ved å kun fargelegge den indre øyekroken. Denne perfekte blandingen av glamour og rock 'n' roll-edginess passer kvinner som navigerer mellom femininitet og en rå, edgy stil.

Det feminiserer et rockeantrekk samtidig som det gir det litt pep.

Det fremhevede øyenbrynet, en viktig detalj for å fremheve rockestilen

I rockkulturen spiller tykke, velstelte øyenbryn en viktig rolle. Trenden favoriserer litt forsterket volum, tykkere tekstur og intensivert farge.

Blikket styrkes umiddelbart.

Denne teknikken passer best for kvinner med naturlig fyldige, rette øyenbryn. Den innebærer å tegne en grafisk form med pudder for å gi volum uten å etterlate synlige linjer.

En kremfarget øyenskygge, valgt én til to nyanser lysere enn øyenbrynenes naturlige farge, er fortsatt den mest passende løsningen.

Perfekt formede øyenbryn bidrar også til å bedre kontrollere ansiktssymmetri . De rammer inn et rockinspirert utseende med presisjon og forsterker intensiteten til den generelle sminken.

Volumgivende geler eller øyenbrynsett som er tilgjengelige i butikker gjør denne øvelsen enklere, selv for de minst erfarne.

Børst øyenbrynene oppover for å identifisere deres naturlige form. Påfør en kremfarget øyenskygge to nyanser lysere med en presis pensel Sett med en volumgivende gel for å forlenge hold

Velge riktig leppefarge for å fullføre rockesminken din

Leppesminke representerer det siste og avgjørende steget i det rebelske utseendet.

Fargevalget bør matche antrekket og typen rocksminke som er brukt for et harmonisk resultat.

For brune, hasselfargede, grå eller svarte øyne er mørke midnattsblå leppestifter et naturlig valg. Lilla og mørke nyanser er viktige elementer i rockestilpaletten.

Konsistensen mellom øye- og leppesminke garanterer et komplett og polert utseende.

En leppeblyant gjør det enklere å påføre leppestift eller gloss presist. Før du påfører et produkt, forbereder en fuktighetskrem leppene og sikrer optimalt hold.

Bronsepulver og glitter kan deretter forsterke glansen for mer intensitet.

For maksimal rockeeffekt er det fortsatt en spesielt effektiv kombinasjon å kombinere en knallrød gloss med en kommaformet liner og et signaturtegn på den kompromissløst rebelske stilen.