Halloween nærmer seg, og du ser etter sminke som vil gi et varig inntrykk? Joker-looken for kvinner er fortsatt en av de mest formidable og slående lookene for natten 31. oktober. Dramatisk og dristig, den etterlater ingen likegyldig.

Vi tilbyr en komplett veiledning for å lage denne ikoniske sminkelooken, uavhengig av kroppstype.

Hvorfor er Joker-sminke for kvinner så tiltalende?

Joker-karakteren har fengslet publikum i flere tiår. Han ble født i DC-tegneserier i 1940, og legemliggjør kaos og overflod. Hans kvinnelige motpart i film, blant annet portrettert av Margot Robbie som Harley Quinn i Suicide Squad (2016), populariserte teatersminke tilgjengelig for alle.

Dette dramatiske utseendet er tiltalende fordi det leker med kontraster. Plettfri hvit foundation, blodrøde lepper og et overdrevet smil tegnet med svart blyant: effekten er umiddelbar.

Den tilpasser seg perfekt til alle ansikter og kroppsformer, noe som gjør den til et universelt valg til Halloween.

Vi elsker spesielt denne sminken fordi den hyller dristighet, ikke fysiske egenskaper. Det er ikke størrelse eller kroppsfasong som skaper effekten, det er den kunstneriske gesten. Den frigjør deg fra andres blikk.

De viktigste produktene for et vellykket, uhyggelig utseende

Før vi begynner, la oss samle de nødvendige verktøyene. For en virkelig dramatisk Joker-sminke trenger vi dette:

En heldekkende hvit foundation eller en hvit base. Dyp svart og lilla øyenskygge. En intens leppestift , helst burgunder eller karmosinrød. En svart lipliner for å definere et bredt smil.

Langvarig øyenskygge. Dramatiske falske øyevipper for å forsterke utseendet.

Vi anbefaler også en tett sminkesvamp for å blende den hvite foundationen uten å etterlate striper. Den matte teksturen er viktig: den forhindrer den skinnende effekten som ødelegger det dramatiske utseendet.

Spesialiserte merker for scenesminke, som Kryolan eller Mehron , tilbyr produkter som er designet for å vare hele natten.

Steg-for-steg-veiledning: Slik lager du Joker-sminkelooken for kvinner

Forbered basen og blek hudtonen

La oss starte med å fukte huden med en lett krem. Dette gjør påføringen enklere og beskytter epidermis mot intense pigmenter.

Påfør deretter den hvite basen på hele ansiktet, fra haken til toppen av pannen, og fordel den litt utover halsen for å unngå skjemmende skjøter.

Blend kantene godt ut. Når basen er påført, fikser du den med et gjennomsiktig pudder. Dette trinnet garanterer optimalt hold i flere timer , selv om du danser eller svetter om kvelden.

Vi legger spesielt vekt på områdene rundt nesen og haken, som er naturlig mer oljete.

Former blikket med dype skygger

Jokerens blikk er dypt og truende. Påfør svart øyenskygge i mandelform under øyet, og strekk deg litt mot tinningen.

La oss legge til et hint av lilla på øyelokket for å skape dybde. Den skulpturerte effekten er selve lookens signatur.

Tegn en tykk linje med svart eyeliner på det øvre øyelokket. Forleng den utover med et bestemt strøk. For å forsterke den dramatiske effekten, tegn også en tynn linje under øyet, som du deretter smører lett ut med fingeren.

Volumgivende falske øyevipper fullfører dette viktige trinnet.

Gjenskap Jokers ikoniske smil

Dette er det mest ikoniske trinnet i Joker-sminkelooken for kvinner . Tegn to linjer med den svarte blyanten, som starter fra leppekrokene mot kinnene.

Disse trekkene skal danne et overdrevet smil, nesten helt ned til ørene. Effekten er slående på alle ansiktsformer.

Først fyller du inn dine naturlige lepper med den intense rødfargen. Deretter forlenger du den røde fargen litt utover omrisset. Legg til små, svarte sprekker rundt den tegnede smilelinjen, som dramatiske riper .

Dette forsterker karakterens uhyggelige aspekt. Sett på litt gjennomsiktig pudder for å forhindre at det smitter over.

Dette utseendet kan tilpasses alle kroppstyper og silhuetter.

Det som gjør denne sminken spesielt inkluderende er dens iboende styrke. Den er ikke avhengig av en spesifikk ansiktsform eller størrelse. Vi har sett denne se flatere ut både runde og avlange ansikter.

Linjens dramatiske effekt seirer alltid over morfologiske særtrekk.

For å fullføre kostymet, velg et antrekk som gjenspeiler personligheten din. Et klassisk lilla og grønt klovnekostyme fungerer utmerket.

Men en lang svart kjole med gulldetaljer kan skape en feminin og sofistikert versjon av karakteren. Hver silhuett fortjener sin egen personlige tolkning av Jokeren.

Ifølge en studie fra 2023 utført av National Retail Federation, står Halloween-sminke for nesten 30 % av kostymebudsjettet for amerikanske voksne. Jokeren dukker jevnlig opp blant de fem mest populære kostymene.

Denne figuren illustrerer den vedvarende appellen til denne karakteren for allmennheten.

Fjerning av sminke og hudpleie etter intens look

Slik tung sminke krever grundig fjerning. Vi anbefaler at du påfører en rikelig mengde renseolje på tørr hud.

Masser forsiktig med sirkelbevegelser for å løse opp hvite og svarte pigmenter uten å irritere huden. Skyll med lunkent vann.

Følg opp med en mild rensegel, deretter en rik fuktighetskrem. Huden din trenger å komme seg etter en natt med tung foundation. En fuktighetsmaske neste morgen er alltid en god idé.

Å ta vare på huden din etter Halloween garanterer en strålende hudtone de neste dagene.

Joker-sminke for kvinner forblir en komplett kunstnerisk opplevelse. Den forvandler, frigjør og imponerer. Kjør på uten å nøle: hvert ansikt blir et ekstraordinært lerret.