Hvert år inspirerer Halloween millioner av mennesker over hele verden til å forvandle utseendet sitt. Blant alle mulige kostymer er vampyrsminke for kvinner fortsatt et must.

Den hviler på tre viktige søyler: en blek og livlig hudfarge , røykfylte øyne i svart og rødt, og mørke og intense lepper.

Enten du er nybegynner eller erfaren, veileder denne veiledningen deg steg for steg mot et utrolig sensasjonelt resultat.

Enda bedre, dette antrekket passer alle kroppstyper og kommer i en raffinert glamorøs versjon eller en dramatisk gotisk versjon, avhengig av dine ønsker.

Hvilke materialer trengs for å lage en vampyrsminke for kvinner?

Før du starter er det viktig å finne de riktige produktene. En lett, langvarig foundation , en mattende primer og et hvitt eller gjennomsiktig pudder danner basen for hudtonen.

Legg til en sølv- eller gullmarkør for å skape en slående kontrast til den ønskede blekheten.

Til øynene, velg høypigmenterte øyenskygger i svart, rødt og burgunder, samt en svart kremfarget øyenskygge for å bygge opp den røykfylte effekten.

Øyenbrynsblyant, concealer, svarte og røde eyelinerblyanter, svart og hvit flytende eyeliner og hvit kroppsmaling fullfører dette arsenalet.

En volumgivende svart maskara og falske øyevipper garanterer et dramatisk og mystisk utseende.

Til leppene kan du planlegge å bruke en burgunderrød lipliner , en mørk leppestift og en valgfri gloss.

Tilbehør som falskt blod, fargede kontaktlinser og setting spray fullfører antrekket.

Kvaliteten på penslene avgjør i stor grad det endelige resultatet. En god blandingsbørste forvandler en klumsete smoky eye-eye til en sofistikert kreasjon.

Hvordan forberede og jobbe med vampyrhuden?

En base er fundamentet for ethvert vellykket antrekk. Først påfører du en mattende primer for å glatte ut huden, minimere porene og sikre et feilfritt utseende hele kvelden.

Dette forberedende trinnet utgjør hele forskjellen.

Deretter velger du en foundation som er én til to nyanser lysere enn din naturlige hudtone. Påfør den jevnt over ansikt og hals med en børste eller svamp.

Det gjennomskinnelige eller hvite pulveret matter deretter helheten og fremhever den livlige porselenseffekten som er så karakteristisk for det vampyriske utseendet.

Konturering spiller en sentral rolle i denne transformasjonen. Bruk en veldig mørk nyanse for å hule ut ansiktet og simulere et forstyrrende, udødelig utseende.

Påfør konturpudder langs hårfestet, under kinnbena mens du puter, og rundt neseryggen. En kjølig bronzer former kinnbena i vampyraktige toner.

Til slutt skaper en sølv- eller gullhighlighter påført kinnbeina, neseryggen og amorbuen en lysende kontrast til den generelle blekheten i hudtonen.

Hvordan lage en intens og mørk vampyrøyesminke?

Skap det røykfylte, kullfargede øyet

Start med å tegne sterke, markante øyenbryn med blyant eller pudder. Påfør deretter concealer under brynet med en flat børste, og til slutt påfør en base på øyelokket.

Dette trinnet sikrer perfekt hold for øyenskyggen.

Påfør en svart kremfarget øyenskygge over hele øyelokket og blend den forsiktig ut. Forsterk dette røykfylte utseendet med høypigmenterte øyenskygger i svart, plommefarget, burgunderfarget eller lilla i det ytre øyekroken.

Legg en rød øyenskygge i en gradient for å utvide effekten, og legg deretter en mørkerød øyenskygge under øyet. Dette intense, skulpturerte utseendet er signaturen til en vampyr.

Fullfør utseendet med linjer og volum

Tegn en svart blyant langs den nedre vippekanten for en fengende glorieeffekt . Påfør rød eyeliner under øyet, og deretter en tykkere linje med svart eyeliner i det ytre øyekroken. Lag en markant vinge over øyet.

Et snev av sølvfarget øyenskygge i det indre hjørnet gir en mystisk glitter. Flere lag med volumgivende svart maskara og falske øyevipper fullfører dette dramatiske og utrolig sensasjonelle utseendet.

Hvordan påføre leppesminke og tegne vampyrtårer?

Vampyrlepper starter med presis konturering. Bruk en burgunderrød leppeblyant , overtegn leppelinjen litt for å forstørre den, og fyll deretter inn hele området for å maksimere leppestiftens holdbarhet. Denne detaljen utgjør hele forskjellen.

Deretter påfører du to lag med mørk burgunder, plommefarget eller svart leppestift med en pensel for et ultrapigmentert og perfekt dekkende resultat. En gloss i midten av leppene skaper en glamorøs og fyldig effekt som er svært forførende.

Det falske blodet i munnviken forsterker kostymets skremmende og dramatiske aspektet.

For vampyrtårer , tegn skarpe former under øynene med en liplinerblyant . Deretter går du over dem med en svart eyelinerkost, med en bevisst grov bevegelse.

Denne kalkulerte ufullkommenheten gjør resultatet genuint urovekkende.

Hvilket tilbehør og siste finpussen kan forbedre vampyrutseendet til kvinner?

Fargede kontaktlinser forvandler utseendet ditt radikalt. De er tilgjengelige i rødt eller svart, i endags- eller 30-dagers versjoner , og gir et fengslende, uvirkelig og utenomjordisk utseende.

Ifølge en studie publisert i 2023 av den franske optikerforeningen, velger omtrent 15 % av brukere av fargede kontaktlinser dem spesielt til Halloween.

Sett dem inn sist, med rene, tørre hender, uten å berøre sminken.

Setting sprayen, som påføres 30 cm fra ansiktet , holder sminken på plass hele natten. Vampyrhogn, gotiske øredobber og et halskjede fullfører denne sofistikerte forkledningen.

Dette vampyraktige utseendet passer til alle kroppstyper, og veksler fritt mellom glamorøs eleganse og gotisk mørke, avhengig av anledningen og ønsket stil.