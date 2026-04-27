Sminke og briller: teknikker som virkelig fremhever øynene

Briller, selv om de unektelig er stilige og fyller ut deler av ansiktet vårt, kan noen ganger skjule øynene våre. Øynene våre, forsterket med øyenskygge, forsvinner bak linsene, og sminken vår mister sin appell. Men det betyr ikke at vi må ofre ønsket om å se best mulig ut. Her er noen teknikker for å få øynene dine til å skille seg ut gjennom disse korrigerende linsene.

Vurder din type korreksjon

Å sminke seg mens man bruker briller er en delikat kunst. Det er enda mer komplekst hvis man har dårlig syn på begge øyne. Man må sminke seg i fullstendig forvirring, og stole på de andre sansene sine. Dette er allerede en bemerkelsesverdig ferdighet som er verdt å anerkjenne. Før hun pinner et inspirerende sminkeutseende på Pinterest-tavlen din eller bruker prangende emneknagger som mal, understreker den profesjonelle makeupartisten Lisa Eldridge viktigheten av å vurdere typen og graden av korreksjon på linsene dine.

Hvis du er langsynt, vil de ha en forstørrelseseffekt, mens hvis du er nærsynt, vil de ha en tendens til å få øynene dine til å virke mindre. Ifølge eksperten, som viser frem talentet sitt i kjendisers ansikter, er dette en avgjørende detalj for å perfeksjonere skjønnhetsrutinen din og avsløre potensialet i øynene dine – vinduet til sjelen.

Dette er selvsagt ikke en absolutt regel, og heller ikke en eksakt vitenskap; det er rett og slett en retningslinje, en anbefaling for å oppnå sminke som smigrer deg. Hvis du er nærsynt, åpne øynene med en highlighter i det indre hjørnet og strekk øyenskyggen opp til øyenbrynsbenet. Hvis du derimot er langsynt og bruker briller med forstørrelsesglass, sørg for å blande produktet mer og definere øynene dine med mørkere øyenskygger.

Bøy øyevippene horisontalt for ekstra komfort

Hvis du bruker briller, har du nesten helt sikkert opplevd frustrasjonen av øyevipper som støter mot linsene. Bare tanken på det får deg til å rase. Det er definitivt en av de mest ubehagelige følelsene etter at lår gnir mot hverandre og sokker glir ned. For å unngå denne irritasjonen uten å gi opp farget maskara, bruk en forlengende maskara i stedet for en ekstremt volumgivende. Børst vippene horisontalt eller litt diagonalt for å definere dem uten å bli plaget av deres tilstedeværelse.

I Vogue anbefaler spesialisten langsynthet å velge en «high-definition»-maskara for å separere vippene ordentlig og unngå «edderkoppbein»-looken. Du kan enkelt forme vippene dine, uten å tilsette produkt, ved å krølle dem manuelt for en naturlig, men likevel polert effekt.

Velg farger som matcher rammen din

Mens mange velger nøytrale, allsidige innfatninger, lar andre sin lunefulle side og et snev av eksentrisitet skinne. Uansett har du sannsynligvis hørt om fargeanalyse, teknikken for å skape fargeharmoni rundt ansiktet ditt. Hvis du bruker gjennomsiktige innfatninger som blander seg sømløst med ansiktstrekkene dine, har du fritt spillerom til å utforske hver eneste nyanse i paletten din.

Har du mørke innfatninger som heller mot brunt eller marineblått? Velg myke nyanser som pastell, isblått eller lilla. Legg til litt glitter for å balansere utseendet og skape et blikkfang. Bruker du lyse, lekne briller? Dypp børsten din i kameleonlignende øyenskygger i beige, brunt eller rosa.

Juster sminken din etter formen på brillene dine

Formen på brillene dine påvirker direkte hvordan øynene dine oppfattes. Målet er enkelt: å skape harmoni mellom innfatningen og sminken din, uten å overvelde ansiktet ditt.

Runde innfatninger: de myker opp ansiktstrekkene. For å unngå et utvasket utseende, definer øynene dine med litt vinklet eyeliner eller en kraftigere øyenskygge i ytre hjørne. Dette gir kontrast og definisjon.

Firkantede eller kantete innfatninger gir allerede ansiktet stivhet. Her er idealet en myk blanding av øyenskygger, subtile gradienter og satengteksturer for å balansere linjene.

Store innfatninger: siden de dekker en stor del av ansiktet, bør du velge sminke som forblir synlig gjennom linsene. Å fremheve øyelokket og påføre godt separert maskara er ofte nok til å åpne øynene uten å bli overdrevet.

Tynne eller diskrete innfatninger: de gir mer plass til sminke. Du kan da velge en dristigere eyeliner-look eller en mer intens farge på øyelokket.

Men viktigst av alt: ha det gøy, eksperimenter, test!

Å bruke sminke mens man bruker briller kan noen ganger være en tålmodighetsprøve. Ingen råd kan imidlertid erstatte din egen intuisjon: du er fortsatt den ultimate skaperen av sminken din. Disse anbefalingene er rett og slett forslag for å gjøre ting enklere for deg foran speilet. De bør ikke begrense din personlighet eller stil.

Nøkkelen er å finne det som virkelig får deg til å føle deg komfortabel, både i selve teknikken og det endelige resultatet. Noen teknikker kan fungere perfekt på papir, men kan virke for markante eller unaturlige når du tar på deg brillene.

Til slutt, husk at briller ikke er en maske, men en integrert del av ditt selvuttrykk. De endrer absolutt oppfatningen av ansiktet ditt, men de kan også forbedre stilen din, hevde personligheten din eller til og med bli et slående estetisk trekk. Ved å integrere dem fullt ut i skjønnhetsrutinen din, forvandler du en tilsynelatende begrensende faktor til en ekte kreativ lekeplass.