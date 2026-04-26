Disse skjønnhetsritualene kan avsløre mye om hvordan vi elsker.

En dristig linje med eyeliner, lett sminke, en omhyggelig malt, skimrende munn ... måten du kles på gjenspeiler, eller forråder, dine romantiske følelser. En psykoanalytiker har undersøkt disse estetiske valgene og identifisert fire distinkte profiler. Med hvert penselstrøk taler hjertet stille. Hver liten gest, uansett hvor uskyldig den er, avslører en detalj om deg.

De ulike profilene til skjønnhetsavhengige og deres romantiske stil

Når du gjør deg klar foran speilet, sminker du deg nesten instinktivt. Påfører øyenskygge, dupper rouge på kinnene, fyller ut leppene, lager highlights med skimrende pudder ... alle disse gestene har blitt automatiske, akkurat som å pusse tennene eller vaske hendene. Du sminker deg uten å tenke over det.

Likevel, når du fyller øynene dine som en kunstner med et blankt lerret, eller når du fargelegger kinnbeina dine som en forfatter setter punktum i teksten sin, skinner din romantiske sjel gjennom. Du tegner ansiktets konturer på nytt, ikke med svart kohl eller brunt pudder, men med hjertets blekk. Ifølge psykoanalytiker Christian Richomme, som delte sin innsikt med Doctissimo , lar skjønnhetsritualene du utfører hver dag ved daggry deg skape ditt romantiske portrett, langt unna trendy emneknagger og Pinterest-pins.

De som bruker sminke for å «holde seg fast»

For noen kvinner er sminke ikke en nytelse, men en nesten livsviktig nødvendighet. Det er umulig å vise seg frem uten filter, uten korrigering, uten en «finish». «Ritualet er en rustning for dem», forklarer Christian Richomme.

Disse tilhengerne av perfekt hudfarge og feilfrie lepper sminker seg som et skjold. Bak denne omhyggelige prosessen ligger det ofte en frykt for å bli sett naturlig , i ens råeste sårbarhet. «Deres skjulte budskap: 'Si at jeg er attraktiv.'» De søker konstant bekreftelse i andres blikk, bevis på kjærlighet for å styrke en til tider skjør selvfølelse.

De som dyrker naturlighet

Motsatt er det noen kvinner som tilnærmer seg skjønnhet med en lett hånd. De kan gå ut uten foundation uten å føle noen identitetskrise. For dem er sminke et spill, en bonus, aldri en forpliktelse.

«Sminke er en glede for dem, ikke en nødvendighet», understreker eksperten. Ritualet deres er skånsomt, langsomt, nesten meditativt. De masserer huden, påfører kremen oppmerksomt, som en handling av egenkjærlighet. «Deres skjulte budskap: 'Jeg samler meg selv og roer meg ned.'» Evnen deres til å elske seg selv lar dem elske uten avhengighet, med en form for emosjonell stabilitet.

De som kontrollerer hver minste detalj

Noen kvinner overlater imidlertid ingenting til tilfeldighetene. Hvert element av utseendet deres er kontrollert: perfekt formede øyenbryn, upåklagelig manikyr , nøye utvalgt signaturparfyme.

«De forvalter imaget sitt som et personlig territorium som skal beskyttes», analyserer Christian Richomme. Bak denne strengheten ligger ofte et ønske om å opprettholde kontroll, selv innenfor forhold. «Deres skjulte budskap: 'Jeg viser hva jeg vil, men ikke alt.'» De elsker, ja, men på en avmålt avstand, og holder en del av seg selv utenfor rekkevidde.

De som forandrer seg hele tiden

Til slutt finnes det de som har en like uforutsigbar skjønnhetsrutine som humøret deres. En dag sofistikert, den neste helt uhemmet. En uke lidenskapelig opptatt av et nytt produkt, den neste helt distansert.

«Skjønnhet svinger med humøret», forklarer spesialisten. Forholdet deres til sminke blir da en direkte refleksjon av deres emosjonelle tilstand. «Skjønnhetsrutinen deres er en måte å håndtere intense og skiftende følelser på.» Her fungerer ritualet som et tilfluktssted, men også som et emosjonelt barometer.

Hva om rutinen din ble et verktøy for selvinnsikt?

Å observere gestene dine foran speilet er litt som å lese mellom linjene i din egen dagbok. Hvorfor denne leppestiften fremfor en annen? Hvorfor denne plutselige trangen til å viske ut alt, eller tvert imot, intensivere alt? Bak disse tilsynelatende uskyldige valgene finnes det ofte følelser som søker uttrykk.

Å bruke sminke kan da bli et kraftig verktøy for selvoppdagelse. Ikke for å dømme deg selv eller sette deg selv i en boks, men for å bedre forstå dine emosjonelle behov. Bruker du sminke for å forføre, for å berolige deg selv, for å beskytte deg selv, eller bare for å glede deg selv? Svaret kan variere avhengig av ulike livsfaser, møter eller til og med din emosjonelle tilstand den dagen. Og det er nettopp der dens rikdom ligger.

Lære å elske deg selv ufiltrert ... med eller uten sminke

Det virkelige problemet handler ikke om å klare seg uten sminke eller å bruke det for mye, men om å ikke lenger være følelsesmessig avhengig av det. Å kunne se på seg selv med ømhet, med eller uten kunstighet, er utvilsomt den sunneste formen for egenkjærlighet.

For til syvende og sist bør sminke aldri være et krav for å føle seg elskelig, men et fritt, gledelig, nesten lekent valg. En forlengelse av seg selv, ikke kamuflasje. Og i et forhold forandrer denne friheten alt. Den lar deg slutte å stadig prøve å behage for enhver pris, og i stedet være helt deg selv. Å vise dine nyanser, dine kontraster, dine «gode» dager og dine «dårlige» dager.

Til syvende og sist er det aldri en triviell handling å sminke seg. Det er en intim samtale mellom seg selv og seg selv ... som alltid ender opp med, på en eller annen måte, å handle om kjærlighet.