Den økende populariteten til helkroppsdeodoranter vekker reaksjoner fra eksperter.

Glem dagene da deodorant var begrenset til armhulene. I det siste lover «alt-i-ett»-produkter en følelse av friskhet fra topp til tå. Det er en trend som er tiltalende ... men den reiser også noen spørsmål blant eksperter.

Produkter designet for alle områder

Helkroppsdeodoranter er utviklet for å påføres forskjellige områder: føtter, mage, rygg, hudfolder eller lår. Formålet deres er enkelt: å begrense lukt ved å virke på bakteriene som trives i varme, fuktige miljøer.

Det er viktig å skille disse produktene fra antiperspiranter. Deodoranter hindrer ikke svette; de nøytraliserer lukt. Antiperspiranter, derimot, virker direkte på svetteproduksjonen, ofte takket være spesifikke forbindelser. Med andre ord fortsetter kroppen din å fungere naturlig, men lukten reduseres.

En trend som slår an

At disse produktene nå er allestedsnærværende er ingen tilfeldighet. Store merker har i stor grad bidratt til populariteten deres ved å tilby formler skreddersydd for ulike områder av kroppen. Denne trenden fikk raskt momentum på sosiale medier. Den gjenspeiler også et skifte i hvordan vi snakker om kroppen: svette blir ikke lenger sett på som begrenset til armhulene, men som et globalt fenomen. For noen representerer disse deodorantene en praktisk og betryggende løsning. For andre reiser de spørsmål, eller til og med en viss grad av skepsis.

Hva hudleger sier

Ekspertene har ganske blandede meninger. Svette er en viktig naturlig mekanisme: den bidrar til å regulere kroppstemperaturen. Å begrense lukt kan være nyttig i det daglige, men det anbefales ikke alltid å blokkere eller forstyrre denne prosessen overdrevent. Overdreven bruk av visse produkter kan i noen tilfeller føre til ubehag eller irritasjon.

Et annet poeng som tas opp er hudsensitivitet. Noen kan reagere på visse ingredienser i disse deodorantene, spesielt dufter eller visse kjemiske stoffer. Mulige resultater inkluderer rødhet, svie eller irritasjon. Huden din fortjener å bli lyttet til, respektert og beskyttet.

Velg nøye i henhold til hudtypen din.

Selv om disse produktene markedsføres som egnet for «hele kroppen», anbefaler eksperter forsiktighet, spesielt på sensitive områder. Enkelte deler av kroppen, som intimområder, har en delikat balanse og tynnere hud. Å bruke uegnede produkter på disse områdene kan forstyrre denne balansen og forårsake reaksjoner. Tanken er ikke nødvendigvis å forby disse produktene, men å bruke dem med omtanke og omtanke, og ta hensyn til kroppens spesifikke behov.

Som en ekstra bonus er ikke alle deodoranter skapt like, og valget avhenger i stor grad av hudtypen din. Hvis du har sensitiv hud, velg parfymefrie og dermatologisk testede formler. Enkelte ingredienser, som alfahydroksysyrer (AHA-er), kan bidra til å redusere lukt ved å endre hudens miljø litt, noe som gjør den mindre mottakelig for bakterier. Når det gjelder tekstur, har du flere alternativer: kremer for sensitive områder, spray for rask påføring over større områder, eller våtservietter for oppfriskning på farten.

En enkel refleks å ta i bruk

Før du legger til et nytt produkt i rutinen din, kan et enkelt trinn utgjøre hele forskjellen: hudtesten . Ved å påføre en liten mengde på et diskret område og vente i 24 timer kan du sjekke at huden din tåler produktet godt. Dette er spesielt viktig siden deodoranter er blant produktene som kan forårsake allergiske reaksjoner hos noen mennesker.

Kort sagt, helkroppsdeodoranter adresserer et legitimt ønske: å føle seg vel i sin egen kropp og komfortabel i hverdagen. Det er imidlertid viktig å huske at kroppen din ikke trenger å "korrigere" noe: svette er naturlig. Du har rett til å søke trøst ... men uten å legge press på deg selv. Nøkkelen er å respektere kroppen din, dens behov og din egen definisjon av velvære.