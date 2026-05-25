«Kosmetikoreksi», skjønnhetsbesettelsen som bekymrer foreldre

Mellom ti-trinns hudpleierutiner og «glødende» videoer, kommer skjønnhet i økende grad inn i barns liv i yngre alder. På sosiale medier er én trend både spennende og bekymringsfull: «kosmetisk koreksi», en tidlig søken etter «ideell hud» som reiser en rekke spørsmål om selvbilde og unge menneskers velvære.

En besettelse av «perfekt hud» fra en veldig ung alder

«Kosmetikoreksi» er ikke en offisiell medisinsk diagnose, men et begrep som i økende grad brukes for å beskrive et overdrevent fokus på hudpleie og utseende. Det rammer først og fremst pre-tenåringer og tenåringer, noen ganger så unge som 9 eller 10 år. I denne sammenhengen blir skjønnhetsrutiner svært omfattende: flere rensemidler, serumer, fuktighetsgivende masker, øyelapper og såkalte «anti-aldrings»-kremer. Produkter som opprinnelig var designet for voksne, finner dermed veien inn i hverdagen til barn som fortsatt er i utvikling.

Dette fenomenet reiser spørsmål, ettersom det kan innprente en krevende idé veldig tidlig: at huden skal være «perfekt». Spesialister antyder deretter et til tider engstelig forhold til utseende, på bekostning av et enklere og mer fredelig syn på egenomsorg.

TikTok og «Sephora Kids»: når sosiale medier akselererer trenden

Sosiale medier spiller en sentral rolle i denne utviklingen, spesielt TikTok. På plattformen samler videoer av hudpleierutiner eller skjønnhetsshopping millioner av visninger, ofte med tenåringsjenter eller svært unge influencere.

Fenomenet «Sephora Kids» illustrerer denne trenden: barn og pre-tenåringer er lidenskapelig opptatt av kosmetikk og besøker ofte butikker som Sephora, og gjenskaper gester og rutiner inspirert av nettinnhold. Videoene viser frem trendy produkter – fuktighetsgivende serum, leppemasker, håroljer – i en leken og tilgjengelig tone. Denne tilnærmingen kan imidlertid normalisere rutiner som ikke er egnet for «ung» hud.

I tillegg til dette kommer kraften til algoritmer: en enkel interaksjon med skjønnhetsinnhold kan raskt forvandle en nyhetsstrøm til en kontinuerlig strøm av hudpleieråd, noe som forsterker ideen om at en kompleks rutine er viktig for å «ta godt vare på seg selv».

Økende bekymring blant foreldre og spesialister

Mange foreldre stiller spørsmål ved dette tidlige presset om å tilpasse seg skjønnhetsstandarder. Utover det økonomiske aspektet, som noen ganger kan være betydelig, advarer spesialister først og fremst om den psykologiske effekten. Gjentatt eksponering for svært høye skjønnhetsstandarder kan påvirke selvtilliten. Ideen om at ikke-eksisterende «ufullkommenheter» bør korrigeres eller at aldring bør forventes fra barndommen kan svekke et barns forhold til kroppen og selvbildet.

Hudleger påpeker også en konkret risiko: noen produkter som inneholder kraftige aktive ingredienser, som eksfolierende syrer eller retinol, er ikke egnet for «ung» hud og kan forårsake irritasjon eller hudsensibilisering.

Italia baner vei for europeisk refleksjon

Stilt overfor problemets omfang har Italia igangsatt en etterforskning av visse markedsføringspraksiser knyttet til kosmetikk rettet mot mindreårige. Myndighetene er spesielt interessert i rollen til mikroinfluensere og reklameinnhold som anses som potensielt overdrevent antydende. Målet er å forstå om visse markedsføringsstrategier oppfordrer barn til å konsumere produkter som ikke er ment for dem. De involverte merkene hevder på sin side at de ikke er direkte rettet mot mindreårige.

Støtte uten å forby: å finne en balanse

Eksperter anbefaler ikke et totalforbud mot kosmetikk, men heller en strukturert tilnærming tilpasset alder. En enkel rutine med fokus på hygiene og velvære er vanligvis tilstrekkelig for «ung» hud. Åpen kommunikasjon er fortsatt viktig. Å forstå tenåringeres interesse for disse praksisene gir mulighet for diskusjon av bredere temaer: selvtillit, påvirkningen av sosiale medier og utvikling av personlig image.

I en digital verden der estetiske standarder sirkulerer raskt, er ikke utfordringen å avvise kosmetikk, men å sette den inn i et mildere, mer inkluderende og mer omsorgsfullt perspektiv. En skjønnhet som følger med personlig vekst snarere enn å påtvinge den.