Rødhårede kan ha en unik fordel, ifølge en ny studie.

I lang tid følte folk med rødbrunt hår og fregner seg som skapninger fra en annen planet. Nå misunner alle fregnene deres og krever rødbrun hårfarge fra frisøren. I tillegg til å få hevn i den estetiske fantasien, sies det at rødhårede har en genetisk egenskap. Og hør her: det skal visstnok gi dem en sterkere immunrespons mot visse infeksjoner.

Bedre motstandskraft mot visse sykdommer?

Rødhårede har lenge vært mål for vedvarende stereotypier. For bleke, for annerledes, for slående. Deres unike fysiske kjennetegn ble ofte latterliggjort før de endelig ble feiret på catwalken, i skjønnhetskampanjer og til og med i sminketrender . Etter å ha blitt utsatt for så hard kritikk, mottar de nå all utmerkelsen i skjønnhetsverdenen. I tillegg til å ha sesongens mest ettertraktede hårfarge, har rødhårede også andre, mindre åpenbare, kvaliteter.

De vi nå kaller «heldige», som en gang ble anklaget for hekseri, kan godt ha noen krefter. Ikke magiske, men genetiske. Ifølge en fersk studie er denne egenskapen ikke bare estetisk. Den kan også være knyttet til visse biologiske fordeler arvet fra menneskelig evolusjon.

Forskere fra Harvard University og Harvard Medical School analyserte DNA-et til tusenvis av individer som levde i mer enn 10 000 år, samt DNA-et til dagens befolkninger som bor i Vest-Eurasia. Målet deres: å forstå hvilke gener som gradvis har blitt mer utbredt gjennom århundrene på grunn av naturlig utvalg. Blant egenskapene som har blitt mer vanlige, fant forskerne flere varianter assosiert med rødt hår og lys hud.

Det som spesielt fascinerer forskere er at noen av disse genene også ser ut til å være knyttet til større motstandskraft mot visse infeksjoner. Resultatene tyder spesielt på genetiske mekanismer som kan gi økt beskyttelse mot sykdommer som spedalskhet eller HIV. Dette betyr åpenbart ikke at alle rødhårede har «overlegen» immunitet, og heller ikke at de er immune mot sykdom. Men det viser at visse fysiske egenskaper kan ha blitt bevart fordi de indirekte var forbundet med nyttige biologiske fordeler i visse miljøer.

Er rødhårede velsignet av naturen?

Rødhårede, de menneskelige motstykkene til marihøna, er vesener for seg selv. Mens de i middelalderen ble assosiert med gryter og spisse hatter, er de i det 21. århundre ambassadører for en unik, nesten mystisk skjønnhet. Ifølge denne studien ser det ut til at de ble født med hele «ungdomskildepakken».

Disse oppmuntrende funnene bør imidlertid tas med forsiktighet. Vitenskapen er fortsatt forsiktig i sine tolkninger. Forskere påpeker at rødt hår ikke nødvendigvis ble mer vanlig fordi det alene representerte en avgjørende fordel. Innen genetikk utvikler visse egenskaper seg noen ganger «i grupper», knyttet til andre egenskaper som er mer nyttige for å overleve.

En hypotese antyder at lys hud er mer effektiv til å produsere vitamin D i regioner med begrenset sollys. I nordlige områder, hvor vintrene er lange og sollyset er lite, kan denne tilpasningen ha favorisert visse befolkningsgrupper. Rødt hår ville da være en synlig effekt av en bredere genetisk predisposisjon.

Til tross for sin svært reaktive, gjennomskinnelige hud, har rødhårede noen hudproblemer. Selv om de kan ha et naturlig optimalisert immunsystem, er det viktig å huske at de tåler solen dårlig. De er mer sårbare for UV-stråling . Ifølge en annen studie publisert i tidsskriftet Nature Communications , er rødhårede disponert for hudkreft, spesielt melanom.

En studie for å forvandle komplekser til indre styrke

I årevis betydde det å være rødhåret ofte å vokse opp med sårende bemerkninger, ydmykende kallenavn eller følelsen av å være «unormal». Nesten alle rødhårede har på et tidspunkt i livet ønsket å viske ut sitt særpreg og kamuflere sitt skimrende røde hår med mer nøytrale fargestoffer. Mange lærte å hate det som faktisk var deres unike sjarm. I dag kaster denne studien et nesten symbolsk lys over emnet. Det som lenge har blitt ansett som en feil, kan i virkeligheten være bevis på en kompleks og fascinerende genetisk rikdom.

Til syvende og sist forteller denne forskningen en historie utover biologisk evolusjon. Den minner oss om at fysiske egenskaper som avviker fra normen ofte avslører en mye dypere historie enn de enkle skjønnhetsstandardene som er pålagt av en bestemt tidsepoke. Rødt hår er ikke bare en sjelden farge. Det er det synlige sporet av en lang menneskelig tilpasning, formet av klima, sykdom, migrasjon og tid.

Og kanskje hjelper denne studien oss også til å se på forskjeller på en annen måte. Ikke lenger som anomalier som skal korrigeres, men som verdifulle arv, bærere av en historie som vitenskapen så vidt har begynt å forstå.