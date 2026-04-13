En drikk kan tilby en «mer gradvis» stimulering enn kaffe, ifølge vitenskapen.

Matcha, som lenge har vært forbeholdt tradisjonelle japanske seremonier, har blitt en trendy drikk. Dens vegetabilske smak, intense farge og «zen»-image blir stadig mer tiltalende. Utover stilen gjenstår ett spørsmål: gir den virkelig et «mer gradvis» energiboost enn kaffe?

En annen type energi i koppen din

Kaffe forbindes ofte med en rask, nesten umiddelbar effekt. Matcha, derimot, beskrives ofte som mer stabil, med en følelse av energi som bygger seg opp gradvis. Denne forskjellen kan forklares med dens naturlige sammensetning.

Matcha inneholder koffein, som kaffe, men også en spesiell aminosyre: L-teanin. Det er denne kombinasjonen som tiltrekker seg forskernes oppmerksomhet når de studerer effekten av te på konsentrasjon og årvåkenhet. Med andre ord drikker du ikke bare koffein, men en naturlig duo som fungerer sammen.

En kombinasjon som er interessant for forskning

I en studie publisert i tidsskriftet Nutritional Neuroscience undersøkte forskere kombinasjonen av koffein og L-teanin hos unge voksne. De observerte effektene av en dose som kombinerte omtrent 97 mg L-teanin og 40 mg koffein.

Resultatene viser en forbedring i visse oppmerksomhetsfunksjoner, samt en økning i deltakernes opplevde årvåkenhet. Samtidig minket følelsen av tretthet. Uten å direkte sammenligne en kopp matcha med en kopp kaffe, fremhever denne forskningen et viktig poeng: når koffein kombineres med L-teanin, kan effektene på oppmerksomheten avvike fra koffein alene.

Hvorfor matcha oppfattes som «mer progressiv»

Det er her matcha får sitt rykte som en mild energibooster. L-teanin studeres for sin innflytelse på oppmerksomhet og en tilstand av rolig våkenhet. Kombinert med koffein kan det bidra til en mer balansert følelse av årvåkenhet.

I stedet for en skarp energitopp etterfulgt av et fall, beskriver noen en mer lineær, komfortabel, nesten omsluttende konsentrasjon. En energi som følger med snarere enn forstyrrer. Denne følelsen forklarer hvorfor matcha ofte velges i perioder med fokusert arbeid, studier eller oppgaver som krever langvarig oppmerksomhet.

Matcha eller kaffe: to forskjellige opplevelser

Det handler ikke om å kåre en vinner mellom de to drikkene. Kaffe er fortsatt populær for sin raske stimulerende effekt og intensitet. Matcha, derimot, er tiltalende for sin mer gradvise tilnærming, ofte assosiert med en følelse av mental klarhet.

Forskerne er imidlertid fortsatt forsiktige. Studier viser ikke at matcha er «bedre» enn kaffe, og heller ikke at det gir nøyaktig de samme effektene hos alle. Reaksjonene kan variere avhengig av koffeinfølsomhet, livsstil og forbrukskonteksten. I virkeligheten handler det ikke om å sette de to opp mot hverandre, men om å forstå at de ikke fungerer på helt samme måte.

Til syvende og sist antyder denne forskningen at det finnes forskjellige måter å stimulere oppmerksomheten din på. Noen er mer intense, andre mer gradvise. Matcha illustrerer denne ideen om en mildere energi, der kropp og sinn ser ut til å bevege seg i samme tempo. Denne følelsen kan passe for de som søker fokus uten overdreven stimulering. Til syvende og sist, enten du velger kaffe eller matcha, er nøkkelen å finne det som best respekterer din rytme, din kropp og din måte å fungere på.