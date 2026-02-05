«Bridgerton»: Sesong 5 og 6 vil ha to kvinner i hovedrollene.

Mens sesong 4 av «Bridgerton» slår rekorder på Netflix med romansen mellom Benedict og Sophie, lurer de mest hengivne fansen allerede på hva som skjer videre. Takket være nye avsløringer, er mysteriet i ferd med å oppklares: sesong 5 og 6 vil fokusere på to etterlengtede heltinner, Francesca og Eloise Bridgerton. Den ene vil utforske kjærlighetens plager etter tap, den andre utfordringen med voldsom uavhengighet i en restriktiv verden.

Eloïse og Francesca: de neste å elske … på sin egen måte

Det var under en nylig forhåndsvisning av serien at showrunner Jess Brownell ga et glimt inn i de kommende sesongene. I et intervju med det amerikanske mediehuset Collider avslørte hun at de neste sesongene ville fokusere på to kvinnelige karakterer, og la skjelmsk til: «Initialene i filene mine er E og F.» Med andre ord, etter Daphne (sesong 1), Anthony (sesong 2), Colin (sesong 3) og Benedict (sesong 4), vil rampelyset flyttes til to av søstrene deres: Eloise Bridgerton, spilt av Claudia Jessie, og Francesca Bridgerton, spilt av Hannah Dodd.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Pandora (@theofficialpandora)

En skeiv romanse for Francesca?

Denne avsløringen gleder fans av Julia Quinns romaner, som serien er løst basert på. I bøkene opplever Francesca et gripende kjærlighetsforhold med Michael Stirling, fetteren til hennes avdøde ektemann, John. Serien ser imidlertid ut til å ta en helt annen retning, tro mot sitt ønske om å gjenoppfinne sjangeren.

Faktisk har Michaels rollefigur blitt forvandlet til Michaela Stirling, noe som hinter til en skeiv romanse mellom Francesca og en annen kvinne. Dette er et betydelig vendepunkt for en populær serie som «Bridgerton», som dermed kunne skildre en kjærlighetshistorie mellom to kvinner i en typisk heteronormativ verden. For en Netflix-produksjon av Shondaland virker denne utviklingen både sammenhengende og forventet.

Eloise, den nonkonformistiske intellektuelle

Når det gjelder Eloise, en karakter som allerede er kjent for sin opprørske natur, sin åpenbare mangel på respekt for konvensjoner og sin skarpe vidd, lover det en fengslende historie å se henne i sentrum av en hel sesong. I romanene forelsker hun seg i Sir Phillip Crane, enkemannen etter en avdød venn. Det gjenstår å se om serien vil holde seg til denne handlingen eller tilby en ny vri, slik den har gjort tidligere.

Fansen håper denne sesongen vil utforske dilemmaet til en uavhengig kvinne som sliter med romantisk begjær i et samfunn som forventer underkastelse og føyelighet. Karakteren Eloise har lenge vært en favoritt blant de som identifiserer seg med hennes ønske om å bryte fri fra samfunnsnormer.

En stadig mer inkluderende serie

Helt fra starten har «Bridgerton» valgt å gjenoppfinne historisk romantikk med dristighet, mangfold og sensualitet. Ved å fremheve to kvinner med kontrasterende, men like dyp bakgrunn, lover sesong 5 og 6 å ytterligere utvide representasjonen på skjermen.

Kort sagt, med Francesca og Eloise, kunne serien godt fornye formelen sin, samtidig som den forblir tro mot det som gjør den vellykket: nøye utformede romantiske historier, komplekse karakterer, en flamboyant estetikk og en inkluderende nytolkning av sosiale tradisjoner fra 1800-tallet.