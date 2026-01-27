3 millioner lyttere for en sanger som ikke eksisterer: hvem er egentlig Sienna Rose?

Tre millioner månedlige lyttere på Spotify, flere låter på Viral Top 50 ... og likevel tyder alt på at Sienna Rose ikke er en ekte sanger, men et musikalsk prosjekt skapt med kunstig intelligens. Denne mystiske neo-soul-stemmen, som fengsler både allmennheten og kjendiser, er ubevisst i ferd med å bli et symbol på den økende viskningen av grenser mellom menneskelige artister og algoritmer.
En Spotify-«oppdagelse» som aldri har satt foten på en scene
Sienna Rose dukket opp på strømmeplattformer høsten 2025 med en håndfull intime jazz-soul-spor, inkludert «Into the Blue», «Safe With You» og «Where Your Warmth Begins». I løpet av uker kom tre spor inn på Spotifys Viral 50, og hennes førstesingel passerte 5 millioner strømminger, mens hun nådde eller passerte 3 millioner månedlige lyttere.
På papiret ser det ut som banen til en ny sensasjon: en polert Spotify-biografi, en neo-soul-estetikk, sammenligninger med etablerte sangere som den britiske sangeren Olivia Dean. Bortsett fra at ingen konserter, ingen musikkvideoer, ingen intervjuer og ingen reklameturneer bekrefter eksistensen av en person bak dette navnet.
Foruroligende ledetråder: en kunstner uten ansikt eller nettverk
De første tvilene oppsto blant fans og musikkelskere som la merke til en uvanlig detalj: det var umulig å finne Sienna Rose på sosiale medier eller gjennom et enkelt Google-søk utenfor strømmeplattformer. For en «ny stjerne» som var så suksessfull, var dette fullstendige fraværet av en tilstedeværelse på nett mer enn overraskende. Siden den gang har en Instagram-konto dukket opp, ledsaget av videoer som angivelig viser artisten. Dette er imidlertid ikke nok til å avkrefte mistankene til noen: i en tid der kunstig intelligens er i stand til å produsere ultrarealistiske videoer av «menneskelige» karakterer, hersker det fortsatt tvil.
Et annet mistenkelig element: mellom slutten av september og begynnelsen av desember ga Sienna Rose ut minst 45 spor på strømmetjenester, en produksjonsrate som er praktisk talt umulig for en enkelt menneskelig artist å opprettholde. Flere lyttere beskrev også «noe generiske tekster», «svært formelpregede strukturer» og til og med «en susende eller sonisk tekstur» som er typisk for noe AI-generert musikk.
Deezer bekrefter: spor oppdaget som AI-genererte
Vendepunktet kom da Deezer offentlig uttalte at majoriteten av Sienna Roses album og spor på plattformen deres ble oppdaget og merket som generert av kunstig intelligens. Tjenesten forklarte at de bruker et internt verktøy for å oppdage musikk-AI og spesifiserte at de fjerner disse sporene fra algoritmiske anbefalinger og redaksjonelle spillelister for større åpenhet med lytterne.
I mellomtiden er flere internasjonale medier – BBC , TechRadar, Rolling Stone og 01net – enige om samme konklusjon: alt tyder på at Sienna Rose ikke er en ekte, live-sanger, men et prosjekt bygget utelukkende ved hjelp av AI-verktøy (stemme, komposisjoner, visuelle elementer).
En stemme som er «menneskelig» nok til å lure selv kjendiser
Kontroversen fikk en popdimensjon da den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen, produsenten og gründeren Selena Gomez kort brukte en Sienna Rose-sang i et Instagram-innlegg relatert til Golden Globe-utdelingen, før hun fjernet den midt i den pågående debatten om artistens autentisitet. For mange nettbrukere forsterker det faktum at en global stjerne, i det minste midlertidig, kan støtte låten ideen om at grensen mellom menneskelige og syntetiske stemmer blir stadig mer uklar.
Denne saken viser hvor dyktig musikalsk AI nå er til å produsere «troverdige» spor, godt konstruerte nok til å skille seg ut i vanlige spillelister, sammen med ekte artister.
Sienna Rose, et symptom på en mye større debatt
Bak Sienna Rose-mysteriet ligger en brennende debatt i bransjen: bør det pålegges tydelig merking av AI-genererte låter, og bør synligheten til menneskelige musikere beskyttes? Deezer, for eksempel, hevder allerede en policy om åpenhet og fjerning av 100 % AI-innhold fra anbefalingene sine for å forhindre at de konkurrerer direkte med artister.
Kort sagt, foreløpig vet vi ikke nøyaktig hvem som står bak dette prosjektet: et plateselskap, et kollektiv, en uavhengig utvikler? Ingen har offisielt tatt på seg ansvaret for Sienna Rose. Én ting er sikkert: denne «sangerinnen» som ikke eksisterer har allerede satt en presedens, og hennes meteoriske vei til berømmelse vil sannsynligvis (dessverre) inspirere andre lignende prosjekter i de kommende månedene.