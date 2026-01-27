3 millioner lyttere for en sanger som ikke eksisterer: hvem er egentlig Sienna Rose?

Tre millioner månedlige lyttere på Spotify, flere låter på Viral Top 50 ... og likevel tyder alt på at Sienna Rose ikke er en ekte sanger, men et musikalsk prosjekt skapt med kunstig intelligens. Denne mystiske neo-soul-stemmen, som fengsler både allmennheten og kjendiser, er ubevisst i ferd med å bli et symbol på den økende viskningen av grenser mellom menneskelige artister og algoritmer.

En Spotify-«oppdagelse» som aldri har satt foten på en scene

Sienna Rose dukket opp på strømmeplattformer høsten 2025 med en håndfull intime jazz-soul-spor, inkludert «Into the Blue», «Safe With You» og «Where Your Warmth Begins». I løpet av uker kom tre spor inn på Spotifys Viral 50, og hennes førstesingel passerte 5 millioner strømminger, mens hun nådde eller passerte 3 millioner månedlige lyttere.

På papiret ser det ut som banen til en ny sensasjon: en polert Spotify-biografi, en neo-soul-estetikk, sammenligninger med etablerte sangere som den britiske sangeren Olivia Dean. Bortsett fra at ingen konserter, ingen musikkvideoer, ingen intervjuer og ingen reklameturneer bekrefter eksistensen av en person bak dette navnet.

Foruroligende ledetråder: en kunstner uten ansikt eller nettverk

De første tvilene oppsto blant fans og musikkelskere som la merke til en uvanlig detalj: det var umulig å finne Sienna Rose på sosiale medier eller gjennom et enkelt Google-søk utenfor strømmeplattformer. For en «ny stjerne» som var så suksessfull, var dette fullstendige fraværet av en tilstedeværelse på nett mer enn overraskende. Siden den gang har en Instagram-konto dukket opp, ledsaget av videoer som angivelig viser artisten. Dette er imidlertid ikke nok til å avkrefte mistankene til noen: i en tid der kunstig intelligens er i stand til å produsere ultrarealistiske videoer av «menneskelige» karakterer, hersker det fortsatt tvil.

Et annet mistenkelig element: mellom slutten av september og begynnelsen av desember ga Sienna Rose ut minst 45 spor på strømmetjenester, en produksjonsrate som er praktisk talt umulig for en enkelt menneskelig artist å opprettholde. Flere lyttere beskrev også «noe generiske tekster», «svært formelpregede strukturer» og til og med «en susende eller sonisk tekstur» som er typisk for noe AI-generert musikk.

