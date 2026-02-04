Denne helkvinnelige musikkgruppen ble målrettet mot «sexistisk» kritikk etter en opptreden

Den amerikanske jentegruppen Katseye, som består av seks medlemmer, er i sentrum for en ny kontrovers etter at fremføringen av «Gnarly» på GRAMMY-utdelingen gikk viralt av alle de gale grunnene. Medlemmene er anklaget for å «mangle vokalferdigheter» og møter også kritikk som blir ansett som «kjønnsdiskriminerende» av mange fans, som fordømmer en vedvarende dobbeltmoral mellom kvinnelige og mannlige artister i musikkbransjen.

En svært etterlengtet forestilling, sterkt kritisert

Katseyes opptreden på GRAMMY-utdelingen, som ble omtalt som et av kveldens høydepunkter, var ment å markere en symbolsk milepæl for gruppen, som allerede hadde vært gjenstand for kritikk i flere måneder. De seks medlemmene fremførte «Gnarly», en sang som allerede var kontroversiell i fandommen, og blandet intens koreografi med en svært energisk scenetilstedeværelse.

Klipp fra opptredenen flommet raskt over sosiale medier, ledsaget av harde kommentarer om deres vokale evner og sangvalg, og noen brukere kalte til og med gruppen «en av de verste musikalske gruppene som finnes». Kommentarer fra et medlem, filmet bak scenen, der det sto : «Alle pleide å hate denne sangen, nå spiller vi den på GRAMMY-utdelingen», forsterket sinne hos noen seere, som så det som arroganse snarere enn symbolsk hevn.

Kritikk ansett som «sexistisk» av mange fans

Stilt overfor denne bølgen av hat fordømmer mange fans og observatører den dypt sexistiske naturen til noen av kommentarene. De påpeker at Katseye er en jentegruppe som danser og synger samtidig, noe som innebærer reell fysisk anstrengelse, mens mange mannlige artister rett og slett synger mens de forblir relativt statiske på scenen, uten å bli utsatt for samme grad av gransking.

Internettbrukere påpeker også at i Katseyes tilfelle blir alt gransket: utseende, antrekk som anses som «vulgære», koreografi, pust, ansiktsuttrykk, til og med kommentarene deres bak scenen. Omvendt blir mannlige sangere eller grupper som leverer gjennomsnittlige vokalprestasjoner, men blir forsterket av iscenesettelses- eller produksjonseffekter, sjelden angrepet med en slik voldsomhet, og enda mindre når det gjelder kroppene deres eller deres «respektabilitet».

Dobbeltmoralen i musikkbransjen

Denne saken gjenoppliver en bredere debatt om hvordan bransjen konstruerer og bedømmer kvinnelige artister. I K-pop og global pop blir kvinnelige idoler ofte bedømt som i en evig konkurranse: skjønnhet, stemme, dans, holdning ... alt legges sammen og sammenlignes deretter, slik medlemmer av Katseye allerede har fordømt, og snakker om «dystopiske» kommentarer og gjennomgripende sexistiske bemerkninger.

Dobbeltmoralen manifesterer seg på flere nivåer:

Det er lettere å tolerere en mann som gir en «gjennomsnittlig» opptreden hvis han har karisma, mens en kvinne må kombinere vokal, visuell og koreografisk fortreffelighet. De samme dansetrinnene kan oppfattes som «kraftfulle» hos en mann og «vulgære» eller «upassende» hos en kvinne. Den minste feil fra kvinnegrupper blir et påskudd for trakasseringskampanjer, noen ganger inkludert dødstrusler, slik Katseye allerede har vitnet om.

I denne sammenhengen fungerer Katseyes opptreden, som ble ansett som «skuffende», som en katalysator for diskusjoner som går langt utover enkel musikalsk kritikk til å berøre hvordan kvinner blir oppfattet og bedømt på scenen.

Til syvende og sist viser Katseye-saken hvor tynn grensen er mellom legitim kunstnerisk kritikk og sexistiske angrep. Ja, man kan diskutere valg av sang eller vokalferdigheter, men fansen fordømmer med rette det faktum at disse unge kvinnene blir dømt hardere enn mange av sine mannlige motparter. Så lenge denne dobbeltmoralen vedvarer, vil enhver kontrovers rundt en jentegruppe som Katseye fortsette å være en ubehagelig refleksjon av en bransje og et publikum som ikke vurderer artister likt.