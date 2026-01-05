Etter denne urovekkende slutten, vil «Rengjøringsdamen» få en oppfølger?

Thrilleren «The Housemaid», basert på bestselgerromanen av Freida McFadden og regissert av Paul Feig, har allerede spilt inn 92 millioner dollar på verdensbasis siden utgivelsen 24. desember 2025, ifølge Box Office Pro . Med Sydney Sweeney, Amanda Seyfried og Brandon Sklenar i hovedrollene har denne første delen av en litterær trilogi skjerpet appetitten for en oppfølger, spesielt siden budsjettet på 35 millioner dollar har blitt betydelig overskredet.

Kommersiell suksess og litterær trilogi

Med over 2,5 millioner solgte eksemplarer i Frankrike og 4,5 millioner i USA følger «Husholdersken» Millie, en ung husholderske ansatt av det velstående paret Nina og Andrew Winchester. Det som virker som en ideell jobb, blir til et mareritt av hemmeligheter og manipulasjon i herskapshuset deres.

(SPOILER ALERT) Filmen, som ble rost av 3,1/5 fra seerne på Letterboxd , ender med en cliffhanger: Millie hjelper en ny sjef med å håndtere en voldelig ektemann, og hintet til oppfølgerne «Secrets of the Housekeeper» og «The Housekeeper Sees Everything», hvor hun slår seg sammen med Enzo (Michèle Morrone) for å redde kvinner i nød.

Er skuespillerne og regissøren klare til å fortsette filmingen?

Under reklameturneen innrømmet den italienske skuespilleren og sangeren Michele Morrone, som gjenforenes med den amerikanske skuespilleren Paul Feig etter «A Simple Favor 2», i et intervju at han hadde «forelsket seg» i den gåtefulle karakteren Enzo, som dukker opp i alle tre romanene: «Jeg er klar. Signer kontrakten!», sa Paul Feig humoristisk enig.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Sydney Sweeney, en fan av bøkene, beskriver heltinnen som «histig» og legemliggjør «feminint raseri», og sier at hun er «begeistret for å utforske karakteren sin videre». Freida McFadden og Paul Feig erklærer seg «åpne for å samarbeide om oppfølgere», forutsatt at billettinntektene er gode.

Med en inntjening på 92 millioner dollar har filmen allerede overgått budsjettet og sikrer en lovende avkastning på investeringen. Historisk sett baner en slik suksess – kombinert med en cliffhanger og et utvidet univers – vei for oppfølgere, som med «Gone Girl» eller Paul Feigs thrillere fylt med vrier. Offisiell bekreftelse er fortsatt ventet: studioer og distributører vil følge nøye med på de endelige billettinntektstallene, men skuespillerne, forfatteren og regissøren er sannsynligvis med på å utforske «hemmelighetene» til Millie og Enzo.