En oppfølger til filmen «Dirty Dancing» er visstnok under arbeid, og internettbrukerne går amok.

Etter årevis med venting gir det kanadisk-amerikanske selskapet Lionsgate konkrete nyheter om oppfølgeren til «Dirty Dancing», kultfilmen fra 1987. Den amerikanske skuespillerinnen Jennifer Grey gjentar sin ikoniske rolle som «Baby», og internettbrukerne eksploderer av glede over kunngjøringen av dette prosjektet som for alvor får fart.

Et prestisjefylt lag for å hedre klassikeren

Studioet har angivelig rekruttert produsentene av «The Hunger Games» og «Crazy Rich Asians», Nina Jacobson og Brad Simpson, til å lede denne etterlengtede oppfølgeren, som etter planen skal slippes i 2022. Jennifer Grey, som er nominert til Golden Globe for sin rolle som Frances «Baby» Houseman, vil også være utøvende produsent. Innspillingen skal etter planen starte senere i år, 2026, med et manus av Kim Rosenstock, som vant en Humanitas-pris i 2025.

Jennifer Greys rørende ord

I et intervju sa skuespillerinnen Jennifer Grey at hun var dypt rørt: «Rollen som Baby har en spesiell plass i hjertet mitt, slik den har i hjertene til så mange fans. Jeg har lenge forestilt meg hva hun ville bli år senere, men det krevde det rette teamet for å respektere arven fra den originale filmen. Ventetiden er nesten over!» Hun hadde tidligere nevnt tilstedeværelsen av dans, musikk og følelser i denne oppfølgeren på The Drew Barrymore Show.

Et prosjekt trofast mot den opprinnelige ånden

Adam Fogelson, president i Lionsgate Motion Picture Group, roste dette «superteamet» for å ha brakt magien fra Kellerman tilbake til storskjermen. Fraværet av den amerikanske skuespilleren Patrick Swayze, som spilte Johnny Castle (og som døde i 2009), etterlater et tomrom, men filmen lover å fange følelsene, musikken og romantikken som gjorde den første delen til en suksess. Ensemblet er foreløpig en hemmelighet.

Denne kunngjøringen vekker oppsikten rundt «Dirty Dancing», en tidløs film som fortsetter å fengsle generasjoner. Med Jennifer Grey ved roret og en ambisiøs produksjon kan fansen drømme om en triumferende tilbakekomst til storskjermen – deres livslange tid kommer!