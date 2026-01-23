En historisk rekord på Oscar-utdelingen: denne filmen blir den mest nominerte i historien

Ryan Cooglers overnaturlige thriller «Sinners» skrev nylig Oscar-historie ved å bli den mest nominerte filmen gjennom tidene, og dermed forbigå «Titanic» og «La La Land». En symbolsk, uventet – nesten surrealistisk – triumf for en filmskaper (Ryan Coogler) som film etter film omdefinerer konturene av amerikansk film.

En historisk rekord for «Syndere»

Den 22. januar 2026 avduket Academy of Motion Picture Arts and Sciences listen over nominasjoner til Oscar-utdelingen i 2026, og det ble umiddelbart skrevet en side i den syvende kunstens historie: «Sinners», spillefilmen av Ryan Coogler, fikk 16 nominasjoner, en absolutt rekord.

Den kritikerroste filmen, med Michael B. Jordan i hovedrollen som tvillingbrødre, forteller historien om etableringen av en bluesklubb i Mississippi på 1930-tallet mot et bakteppe av rasisme, segregering og vampyrisme. Denne dristige blandingen av sjangere fengslet publikum over hele verden – og spilte inn over 368 millioner dollar på det globale billettkontoret – og vant bransjens overbevisninger.

I tillegg til hovedkategoriene (beste film, beste regissør, hovedrolle, mannlig birolle og skuespillerinne), skiller «Sinners» seg også ut med en nominasjon i den nye kategorien beste rollebesetning, som ble innviet i år.

Symboliske og historiske utnevnelser

Utover den digitale opptegnelsen markerer Sinners flere symbolske milepæler.

Den afroamerikanske kostymedesigneren Ruth E. Carter, allerede Oscar-vinner for «Black Panther», blir den svarte kvinnen med flest nominasjoner i Oscar-historien, med 5 nominasjoner takket være kostymearbeidet sitt på filmen.

Innen filmfotograf er den amerikanske filmfotografen Autumn Durald Arkapaw blant de få kvinnene som noen gang er nominert i denne kategorien – bare den fjerde av 97 utgaver.

Den amerikanske regissøren, produsenten og manusforfatteren Ryan Coogler fortalte Deadline at han mente det var en feil da faren fortalte ham hvor mange kategorier filmen hans var nominert til: «Faren min telte ved siden av meg. Da han sa seksten, svarte jeg: 'Umulig, du har gjort en feil.' Og da artiklene bekreftet det, sørget han for å minne meg på at han hadde rett.»

En tett konkurranse

Suksessen til «Sinners» setter Ryan Coogler i hard konkurranse. Paul Thomas Andersons «One Battle After Another», en satire om amerikansk motkultur, har fått 13 nominasjoner og er fortsatt favoritten til beste film og beste regissør, ifølge flere prognosemakere.

Deretter følger «Marty Supreme», «Sentimental Value» og «Frankenstein», som hver er nominert 9 ganger. Blant de bemerkelsesverdige overraskelsene i utvalget: det påfallende fraværet av den irske skuespilleren Paul Mescal, den amerikanske skuespilleren, regissøren, manusforfatteren og filmprodusenten George Clooney, den amerikanske skuespillerinnen og sangeren Gwyneth Paltrow og til og med den etterlengtede «Wicked» i hovedkategoriene.

«Syndere», et symbol på et nytt Hollywood

Med denne filmen etablerer Ryan Coogler seg som en av de mest innflytelsesrike filmskaperne i sin generasjon. Ved å kombinere en sosial fortelling, en dristig estetikk og gjenoppdagede sjangerkoder, leverer han en film som blander populær underholdning med et politisk perspektiv på afroamerikansk historie.

Det gjenstår å se hvor mange av de 16 nominasjonene som vil bli til statuetter den 15. mars. Én ting er allerede sikkert: «Sinners» vil ha markert et historisk vendepunkt i Oscar-utdelingens historie og i verdenskinoens historie.